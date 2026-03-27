Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Curacao: Chủ nhà tìm lại danh dự

Giao Hữu | 13h - 27/3 | Trung Quốc 0 - 0 Curacao (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Trung Quốc vs Curacao Curacao Điểm Yan Junling Umidjan Yusup Jiang Shenglong Zhu Chenjie S. Wang W. Xie Xu Xin Huang Zhengyu Wang Yudong Serginho Zhang Yuning Điểm Eloy Room S. Sambo R. Van Eijma A. Obispo S. Floranus Leandro Bacuna L. Comenencia J. Bacuna Sontje Hansen J. Locadia K. Gorre Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Trung Quốc Trung Quốc Curacao Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yan Junling, Umidjan Yusup, Jiang Shenglong, Zhu Chenjie, S. Wang, W. Xie, Xu Xin, Huang Zhengyu, Wang Yudong, Serginho, Zhang Yuning Eloy Room, S. Sambo, R. Van Eijma, A. Obispo, S. Floranus, Leandro Bacuna, L. Comenencia, J. Bacuna, Sontje Hansen, J. Locadia, K. Gorre

Trung Quốc: Tham vọng dang dở

ĐT Trung Quốc hiện đứng thứ 93 thế giới nhưng lại không thể biến mục tiêu World Cup thành hiện thực khi dừng bước ngay từ vòng loại thứ 3. Sau 10 trận đã đấu, đội bóng này chỉ có được 3 chiến thắng, giành 9 điểm và xếp áp chót bảng C. Kết quả kém thuyết phục khiến Trung Quốc không thể chen chân vào vòng loại thứ 4, chứ chưa nói đến việc cạnh tranh tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết - điều mà bóng đá nước này vẫn chưa làm được suốt nhiều năm qua.

Dù đặt nhiều kỳ vọng, màn trình diễn của ĐT Trung Quốc lại không đáp ứng được yêu cầu. Việc chỉ giành 9 điểm sau 10 lượt trận phản ánh rõ sự thiếu ổn định và hạn chế về chuyên môn. Kết cục đứng thứ 2 từ dưới lên đã khép lại hành trình đầy thất vọng của họ tại chiến dịch vòng loại lần này.

Curacao: Kỳ tích từ quốc đảo nhỏ bé

Ở chiều ngược lại, Curacao đang tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Với dân số chỉ khoảng 200.000 người, đại diện Caribe trở thành đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất từng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vượt qua kỷ lục trước đó của Iceland.

Curacao giành vé đầy thuyết phục khi bất bại cả 6 trận ở vòng loại thứ 3, qua đó dẫn đầu bảng B với 12 điểm. Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ đợi họ ở vòng chung kết, khi rơi vào bảng E cùng những đối thủ sừng sỏ như Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador.