Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Curacao: Chủ nhà tìm lại danh dự
(13h, 27/3, Giao hữu) Sau thất bại ở vòng loại World Cup, ĐT Trung Quốc bước vào trận giao hữu gặp Curacao với mục tiêu lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Yan Junling
Umidjan Yusup
Jiang Shenglong
Zhu Chenjie
S. Wang
W. Xie
Xu Xin
Huang Zhengyu
Wang Yudong
Serginho
Zhang Yuning
Eloy Room
S. Sambo
R. Van Eijma
A. Obispo
S. Floranus
Leandro Bacuna
L. Comenencia
J. Bacuna
Sontje Hansen
J. Locadia
K. Gorre
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trung Quốc: Tham vọng dang dở
ĐT Trung Quốc hiện đứng thứ 93 thế giới nhưng lại không thể biến mục tiêu World Cup thành hiện thực khi dừng bước ngay từ vòng loại thứ 3. Sau 10 trận đã đấu, đội bóng này chỉ có được 3 chiến thắng, giành 9 điểm và xếp áp chót bảng C. Kết quả kém thuyết phục khiến Trung Quốc không thể chen chân vào vòng loại thứ 4, chứ chưa nói đến việc cạnh tranh tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết - điều mà bóng đá nước này vẫn chưa làm được suốt nhiều năm qua.
Dù đặt nhiều kỳ vọng, màn trình diễn của ĐT Trung Quốc lại không đáp ứng được yêu cầu. Việc chỉ giành 9 điểm sau 10 lượt trận phản ánh rõ sự thiếu ổn định và hạn chế về chuyên môn. Kết cục đứng thứ 2 từ dưới lên đã khép lại hành trình đầy thất vọng của họ tại chiến dịch vòng loại lần này.
Curacao: Kỳ tích từ quốc đảo nhỏ bé
Ở chiều ngược lại, Curacao đang tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Với dân số chỉ khoảng 200.000 người, đại diện Caribe trở thành đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất từng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vượt qua kỷ lục trước đó của Iceland.
Curacao giành vé đầy thuyết phục khi bất bại cả 6 trận ở vòng loại thứ 3, qua đó dẫn đầu bảng B với 12 điểm. Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ đợi họ ở vòng chung kết, khi rơi vào bảng E cùng những đối thủ sừng sỏ như Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador.
Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China diễn ra căng trên mức cần thiết. Ở khoảng thời gian cuối trận, đã có tới...
-27/03/2026 09:08 AM (GMT+7)