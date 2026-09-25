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Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp: Zidane chờ chiến thắng ngày ra mắt (UEFA Nations League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Zinedine Zidane Ousmane Dembele

(1h45, 26/9, bảng A, UEFA Nations League) Zidane ra mắt ĐT Pháp và hàng công hùng hậu ông có trong tay lại được gặp một đối thủ phòng ngự khá dở.

Nations League | 1h45, 26/9 | Kocaeli

Thổ Nhĩ Kỳ
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp: Zidane chờ chiến thắng ngày ra mắt (UEFA Nations League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp: Zidane chờ chiến thắng ngày ra mắt (UEFA Nations League) - 1
Pháp
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp: Zidane chờ chiến thắng ngày ra mắt (UEFA Nations League) - 1
Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Elmali, Ozcan, Kokcu, Yuksek, Guler, Yilmaz, Akturkoglu
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp: Zidane chờ chiến thắng ngày ra mắt (UEFA Nations League) - 1
Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Camavinga, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào UEFA Nations League 2026-2027 sau kỳ World Cup thất bại. Đây là lần đầu đội bóng này góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 2002, nhưng hành trình trên đất Bắc Mỹ lại kết thúc ngay từ vòng bảng.

Sau kỳ World Cup 2026 không mấy thành công, tuyển Pháp đã chia tay HLV Didier Deschamps và người kế nhiệm là cựu danh thủ Zinedine Zidane. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, “Les Bleus” đi đến bán kết nhưng để thua Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục thất bại 4-6 trước Anh trong trận tranh hạng ba và kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Mặc dù đang có thành tích sân nhà ấn tượng (thắng 8/10 trận gần nhất) nhưng Thổ Nhĩ Kỳ để lọt lưới quá nhiều và giữ sạch lưới chỉ 1/10 trận đã qua. Đó sẽ không phải là tín hiệu tích cực trước khi họ đụng phải hàng công hạng nặng của "Les Bleus".

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 17:59 PM (GMT+7)
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