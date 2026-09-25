Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp: Zidane chờ chiến thắng ngày ra mắt (UEFA Nations League)

Nations League | 1h45, 26/9 | Kocaeli Thổ Nhĩ Kỳ 0 - 0 Pháp (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp Pháp Điểm Cakir Celik Demiral Bardakci Elmali Ozcan Kokcu Yuksek Guler Yilmaz Akturkoglu Điểm Maignan Kounde Upamecano Lacroix Truffert Camavinga Rabiot Dembele Olise Doue Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Pháp Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Elmali, Ozcan, Kokcu, Yuksek, Guler, Yilmaz, Akturkoglu Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Camavinga, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào UEFA Nations League 2026-2027 sau kỳ World Cup thất bại. Đây là lần đầu đội bóng này góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 2002, nhưng hành trình trên đất Bắc Mỹ lại kết thúc ngay từ vòng bảng.

Sau kỳ World Cup 2026 không mấy thành công, tuyển Pháp đã chia tay HLV Didier Deschamps và người kế nhiệm là cựu danh thủ Zinedine Zidane. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, “Les Bleus” đi đến bán kết nhưng để thua Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục thất bại 4-6 trước Anh trong trận tranh hạng ba và kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Mặc dù đang có thành tích sân nhà ấn tượng (thắng 8/10 trận gần nhất) nhưng Thổ Nhĩ Kỳ để lọt lưới quá nhiều và giữ sạch lưới chỉ 1/10 trận đã qua. Đó sẽ không phải là tín hiệu tích cực trước khi họ đụng phải hàng công hạng nặng của "Les Bleus".