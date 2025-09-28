Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League)

V-League | 19h15, 28/9 | SVĐ Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Văn Việt Tiến Anh Viết Tú Tiến Dũng Kyle Colonna Tuấn Tài Nata Nhật Nam Văn Khang Lucao Pedro Henrique Điểm Thanh Tùng Văn Hạnh Helerson Viết Triều Văn Hiệp Tuấn Tài Onoja Sỹ Hoàng Duy Thường Atshimene Viktor Lê Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Tiến Anh, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Nata, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Văn Hiệp, Tuấn Tài, Onoja, Sỹ Hoàng, Duy Thường, Atshimene, Viktor Lê

Cả Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều có màn khởi đầu tích cực ở V-League 2025/26. Sau 4 vòng, đội bóng áo lính của HLV Velizar Popov đang đứng thứ 4 với 8 điểm (2 thắng, 2 hòa). Trong khi đó, Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Công Mạnh cũng kịp lấy lại khí thế sau cú ngã ở vòng 1 trước Ninh Bình, để rồi thắng 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất.

Ấn tượng nhất phải kể đến trận derby xứ Nghệ. Dù bị SLNA chọc thủng lưới sớm và thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, Hà Tĩnh vẫn kiên cường cầm hòa 1-1. Bản lĩnh ấy chắc chắn sẽ là vũ khí tinh thần của họ khi hành quân ra Hàng Đẫy đối đầu Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, xét về thực lực, đội bóng miền Trung khó sánh với đối thủ. Viettel mùa này cho thấy sự cân bằng hiếm có: hàng công ghi 7 bàn sau 4 trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 2 lần. Với nền tảng chắc chắn ấy, thầy trò HLV Popov rõ ràng đang chiếm thế thượng phong trước cuộc đối đầu ở vòng 5.

