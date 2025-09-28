Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League)

Sự kiện: CLB Viettel V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(19h15, 28/9, vòng 5 V-League) Cùng khởi đầu ấn tượng tại mùa giải 2025/26, nhưng chuyến hành quân đến Hàng Đẫy của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại khi đối thủ là Thể Công Viettel - tập thể đang sở hữu hàng công hiệu quả và hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.

V-League | 19h15, 28/9 | SVĐ Hàng Đẫy

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League) - 1
Hà Tĩnh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League) - 1
Văn Việt, Tiến Anh, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Nata, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League) - 1
Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Văn Hiệp, Tuấn Tài, Onoja, Sỹ Hoàng, Duy Thường, Atshimene, Viktor Lê

Cả Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều có màn khởi đầu tích cực ở V-League 2025/26. Sau 4 vòng, đội bóng áo lính của HLV Velizar Popov đang đứng thứ 4 với 8 điểm (2 thắng, 2 hòa). Trong khi đó, Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Công Mạnh cũng kịp lấy lại khí thế sau cú ngã ở vòng 1 trước Ninh Bình, để rồi thắng 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất.

Ấn tượng nhất phải kể đến trận derby xứ Nghệ. Dù bị SLNA chọc thủng lưới sớm và thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, Hà Tĩnh vẫn kiên cường cầm hòa 1-1. Bản lĩnh ấy chắc chắn sẽ là vũ khí tinh thần của họ khi hành quân ra Hàng Đẫy đối đầu Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, xét về thực lực, đội bóng miền Trung khó sánh với đối thủ. Viettel mùa này cho thấy sự cân bằng hiếm có: hàng công ghi 7 bàn sau 4 trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 2 lần. Với nền tảng chắc chắn ấy, thầy trò HLV Popov rõ ràng đang chiếm thế thượng phong trước cuộc đối đầu ở vòng 5.

Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League) - 1

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

T.T

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 12:26 PM (GMT+7)
