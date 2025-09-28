Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: Khó cản “đội bóng áo lính” (V-League)
(19h15, 28/9, vòng 5 V-League) Cùng khởi đầu ấn tượng tại mùa giải 2025/26, nhưng chuyến hành quân đến Hàng Đẫy của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại khi đối thủ là Thể Công Viettel - tập thể đang sở hữu hàng công hiệu quả và hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.
V-League | 19h15, 28/9 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Tiến Anh
Viết Tú
Tiến Dũng
Kyle Colonna
Tuấn Tài
Nata
Nhật Nam
Văn Khang
Lucao
Pedro Henrique
Điểm
Thanh Tùng
Văn Hạnh
Helerson
Viết Triều
Văn Hiệp
Tuấn Tài
Onoja
Sỹ Hoàng
Duy Thường
Atshimene
Viktor Lê
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cả Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều có màn khởi đầu tích cực ở V-League 2025/26. Sau 4 vòng, đội bóng áo lính của HLV Velizar Popov đang đứng thứ 4 với 8 điểm (2 thắng, 2 hòa). Trong khi đó, Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Công Mạnh cũng kịp lấy lại khí thế sau cú ngã ở vòng 1 trước Ninh Bình, để rồi thắng 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất.
Ấn tượng nhất phải kể đến trận derby xứ Nghệ. Dù bị SLNA chọc thủng lưới sớm và thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, Hà Tĩnh vẫn kiên cường cầm hòa 1-1. Bản lĩnh ấy chắc chắn sẽ là vũ khí tinh thần của họ khi hành quân ra Hàng Đẫy đối đầu Thể Công Viettel.
Tuy nhiên, xét về thực lực, đội bóng miền Trung khó sánh với đối thủ. Viettel mùa này cho thấy sự cân bằng hiếm có: hàng công ghi 7 bàn sau 4 trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 2 lần. Với nền tảng chắc chắn ấy, thầy trò HLV Popov rõ ràng đang chiếm thế thượng phong trước cuộc đối đầu ở vòng 5.
