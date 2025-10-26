Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League)

V-League | 18h, 26/10 | Vinh Sông Lam Nghệ An 0 - 0 Thanh Hóa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa Thanh Hóa Điểm Văn Bình Văn Huy Văn Cường Nguyên Hoàng Văn Khánh Mạnh Quỳnh Văn Thành Carlos Garcia Khắc Ngọc Olaha Điểm Xuân Hoàng Minh Đoàn Văn Lợi Ngọc Hải Jaha Thái Bình Thái Sơn Văn Thuận Văn Thắng Rimario Nguyên Hoàng Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Thanh Hóa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Carlos, Garcia, Khắc Ngọc, Olaha Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Ngọc Hải, Jaha, Thái Bình, Thái Sơn, Văn Thuận, Văn Thắng, Rimario, Nguyên Hoàng

Thay tướng đổi vận?

Với 6 điểm sau 7 vòng, SLNA đã phải đưa ra quyết định thay tướng và tân HLV Văn Sỹ Sơn đã ra mắt với trận hòa trước Công an Hà Nội. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ SLNA đã được khen ngợi ở trận đấu đó, tuy nhiên họ gặp tổn thất lớn khi tiền đạo ngoại binh Reon Dale Moore bị treo giò.

U ám xứ Thanh

Thanh Hóa không khá hơn SLNA là bao khi chỉ hơn đội bóng xứ Nghệ có 1 điểm. Tuy nhiên tình hình của đội bóng này có vẻ còn bi đát hơn khi nội bộ đang có nhiều xáo trộn và thượng tầng rất bất ổn, cầu thủ đang bị nợ lương và thậm chí tương lai của CLB cũng đầy mơ hồ.

Một chút an ủi cho Thanh Hóa là hiện HLV Choi Kwon Won vẫn đang tập trung vào công việc và đã tự cam kết không bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên đi tìm chiến thắng đầu tay giữa lúc lòng quân rệu rã là điều quá khó cho HLV người Hàn Quốc.