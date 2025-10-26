Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League)

(18h, 26/10, vòng 8 V-League) Cả hai đội đều đang ngoi ngóp ở khu vực cuối bảng nhưng SLNA đã có dấu hiệu khởi sắc ban đầu.

(18h, 26/10, vòng 8 V-League) Cả hai đội đều đang ngoi ngóp ở khu vực cuối bảng nhưng SLNA đã có dấu hiệu khởi sắc ban đầu.

   

V-League | 18h, 26/10 | Vinh

Sông Lam Nghệ An
Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League) - 1
Thanh Hóa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League) - 1
Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Carlos, Garcia, Khắc Ngọc, Olaha
Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League) - 1
Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Ngọc Hải, Jaha, Thái Bình, Thái Sơn, Văn Thuận, Văn Thắng, Rimario, Nguyên Hoàng

Thay tướng đổi vận?

Với 6 điểm sau 7 vòng, SLNA đã phải đưa ra quyết định thay tướng và tân HLV Văn Sỹ Sơn đã ra mắt với trận hòa trước Công an Hà Nội. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ SLNA đã được khen ngợi ở trận đấu đó, tuy nhiên họ gặp tổn thất lớn khi tiền đạo ngoại binh Reon Dale Moore bị treo giò.

U ám xứ Thanh

Thanh Hóa không khá hơn SLNA là bao khi chỉ hơn đội bóng xứ Nghệ có 1 điểm. Tuy nhiên tình hình của đội bóng này có vẻ còn bi đát hơn khi nội bộ đang có nhiều xáo trộn và thượng tầng rất bất ổn, cầu thủ đang bị nợ lương và thậm chí tương lai của CLB cũng đầy mơ hồ.

Một chút an ủi cho Thanh Hóa là hiện HLV Choi Kwon Won vẫn đang tập trung vào công việc và đã tự cam kết không bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên đi tìm chiến thắng đầu tay giữa lúc lòng quân rệu rã là điều quá khó cho HLV người Hàn Quốc.

Theo Q.D

26/10/2025 11:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
