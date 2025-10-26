Trực tiếp bóng đá SLNA - Thanh Hóa: Derby gian khó (V-League)
(18h, 26/10, vòng 8 V-League) Cả hai đội đều đang ngoi ngóp ở khu vực cuối bảng nhưng SLNA đã có dấu hiệu khởi sắc ban đầu.
V-League | 18h, 26/10 | Vinh
Điểm
Văn Bình
Văn Huy
Văn Cường
Nguyên Hoàng
Văn Khánh
Mạnh Quỳnh
Văn Thành
Carlos
Garcia
Khắc Ngọc
Olaha
Điểm
Xuân Hoàng
Minh Đoàn
Văn Lợi
Ngọc Hải
Jaha
Thái Bình
Thái Sơn
Văn Thuận
Văn Thắng
Rimario
Nguyên Hoàng
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thay tướng đổi vận?
Với 6 điểm sau 7 vòng, SLNA đã phải đưa ra quyết định thay tướng và tân HLV Văn Sỹ Sơn đã ra mắt với trận hòa trước Công an Hà Nội. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ SLNA đã được khen ngợi ở trận đấu đó, tuy nhiên họ gặp tổn thất lớn khi tiền đạo ngoại binh Reon Dale Moore bị treo giò.
U ám xứ Thanh
Thanh Hóa không khá hơn SLNA là bao khi chỉ hơn đội bóng xứ Nghệ có 1 điểm. Tuy nhiên tình hình của đội bóng này có vẻ còn bi đát hơn khi nội bộ đang có nhiều xáo trộn và thượng tầng rất bất ổn, cầu thủ đang bị nợ lương và thậm chí tương lai của CLB cũng đầy mơ hồ.
Một chút an ủi cho Thanh Hóa là hiện HLV Choi Kwon Won vẫn đang tập trung vào công việc và đã tự cam kết không bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên đi tìm chiến thắng đầu tay giữa lúc lòng quân rệu rã là điều quá khó cho HLV người Hàn Quốc.
Cả hai đội đều mắc sai lầm trong cơn mưa lớn và nhận sự trừng phạt từ đối thủ.
