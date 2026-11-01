Thể Công chính thức chia tay HLV Popov sau 8 trận không thắng

Thể Công Viettel chính thức chia tay HLV Popov

Khoảng 22h tối 31/10, Thể Công Viettel thông báo HLV Velizar Popov đã rời vị trí HLV trưởng đội bóng. Trên kênh truyền thông chính thức, CLB Thể Công Viettel viết: “Huấn luyện viên Velizar Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công - Viettel. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công - Viettel trong chặng đường đã qua!”.

Quyết định được đưa ra sau khi Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường ở vòng 6 V-League 2026/27. Dù Wesley Nata ghi bàn mở tỷ số, đội bóng áo lính vẫn không thể tránh khỏi trận thua, qua đó tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Trước trận đấu, ban lãnh đạo Thể Công Viettel được cho là đã đặt ra yêu cầu phải giành chiến thắng nhằm cải thiện thành tích nghèo nàn thời gian qua. Tuy nhiên, đội bóng không hoàn thành mục tiêu.

Thất bại trước Nam Định trở thành bước ngoặt, dẫn đến quyết định chia tay nhà cầm quân người Bulgaria. HLV Popov là HLV đầu tiên mất việc tại V-League 2026/27. Quyết định này cho thấy sức ép lớn mà ban lãnh đạo Thể Công Viettel phải đối mặt khi đội bóng khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng.

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel sau trận thua Nam Định ở vòng 6.

8 trận liên tiếp không thắng, Thể Công Viettel rơi tự do

Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, gồm 2 trận hòa và 6 thất bại. Chiến thắng gần nhất của đội bóng là trận thắng Đồng Nai 2-0 ở vòng mở màn V-League 2026/27.

Sau 6 vòng đấu tại V-League, đội bóng áo lính mới giành được 4 điểm, tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích đáng thất vọng đối với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu.

Không chỉ gặp khó khăn tại giải quốc nội, Thể Công Viettel còn gây thất vọng ở đấu trường châu lục. Thất bại 0-5 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two hôm 28/10 càng khiến áp lực đè nặng lên HLV Popov và các học trò.

Chuỗi kết quả bết bát khiến đội bóng đánh mất sự ổn định cả về phong độ lẫn tinh thần thi đấu. Trong bối cảnh mùa giải mới trải qua 6 vòng đấu, việc thay đổi HLV trưởng được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích để Thể Công Viettel tìm lại hướng đi.

Ai sẽ dẫn dắt Thể Công Viettel đấu FC Seoul?

Sau khi chia tay HLV Popov, nhiệm vụ trước mắt của Thể Công Viettel là nhanh chóng ổn định đội hình và chuẩn bị cho chuyến làm khách trước FC Seoul vào ngày 4/11 tại AFC Champions League Two. Trong thời gian tìm kiếm HLV trưởng mới, Giám đốc điều hành Đỗ Mạnh Dũng hoặc trợ lý Nguyễn Văn Biển có thể được cân nhắc đảm nhận vai trò HLV tạm quyền.

Đây sẽ là phương án giúp đội bóng duy trì công tác huấn luyện và chuẩn bị cho trận đấu tại Hàn Quốc, trong bối cảnh lịch thi đấu không cho phép CLB có nhiều thời gian điều chỉnh. HLV Popov từng tạo dấu ấn tại bóng đá Việt Nam khi giúp Thanh Hóa giành 2 Cúp Quốc gia liên tiếp và Siêu cúp Quốc gia năm 2023. Tuy nhiên, thành tích không như kỳ vọng cùng Thể Công Viettel ở mùa giải 2026/27 khiến chiến lược gia người Bulgaria phải sớm kết thúc hành trình tại đội bóng áo lính.

Với vỏn vẹn 4 điểm sau 6 vòng đấu tại V-League, Thể Công Viettel cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để vực dậy đội bóng. Việc lựa chọn người thay thế HLV Popov sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cải thiện thứ hạng và chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng trong thời gian tới.