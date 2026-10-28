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AFC ngợi khen, VFF thưởng lớn Công an Hà Nội FC sau trận thắng lịch sử tại C1 châu Á

Sự kiện: Bóng đá CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ ấn tượng với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, ASEAN Football nhấn mạnh "trận thắng là khoảnh khắc tự hào cho bóng đá Việt Nam", còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi lời chúc mừng và tặng thưởng 300 triệu đồng cho CLB Công an Hà Nội.

Tối 27-10, trên sân của Cảng Thượng Hải, CLB Công an Hà Nội dù bị đánh giá thấp hơn và chịu nhiều sức ép song đã 3 lần vươn lên dẫn trước, trước khi xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục chung cuộc 3-2 tại lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Elite - Cúp C1 châu Á 2026/27.

Trước cuộc so tài, Cảng Thượng Hải có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa) trong khi Công an Hà Nội chưa có điểm nào (thua 2 lượt trận). Cảng Thượng Hải ngoài lợi thế sân nhà còn sở hữu đội hình đắt giá gấp 2,5.

AFC, ASEAN Football, VFF bày tỏ ấn tượng và gửi lời chúc mừng tới CLB Công an Hà Nội sau chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Cảng Thượng Hải (Ảnh chụp màn hình)

AFC, ASEAN Football, VFF bày tỏ ấn tượng và gửi lời chúc mừng tới CLB Công an Hà Nội sau chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Cảng Thượng Hải (Ảnh chụp màn hình)

Trang chủ AFC nhấn mạnh màn trình diễn đầy bất ngờ của CLB Công an Hà Nội trước đại diện Trung Quốc, đồng thời ngợi khen tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm của thầy trò HLV Polking khi hai lần bị đối thủ gỡ hòa vẫn nỗ lực tiến về phía trước để giành trọn 3 điểm sau 99 phút nghẹt thở.

Trang ASEAN Football với hơn 700.000 cổ động viên trên toàn Đông Nam Á theo dõi ngợi khen: "CLB Công an Hà Nội đã viết một trang sử mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với chiến thắng 3-2 trên sân khách trước Cảng Thượng Hải tại C1 châu Á 2026/27".

ASEAN Football nhấn mạnh đây là chiến thắng đầu tiên của Công an Hà Nội tại đấu trường số 1 châu Á; chiến thắng đầu tiên của một đội bóng Việt Nam tại AFC Champions League Elite kể từ khi giải đấu áp dụng định dạng mới; chiến thắng trên sân khách đầu tiên của một đội bóng Việt Nam trước đối thủ Trung Quốc tại C1 châu Á.

"Một thành tựu đáng nhớ cho Công an Hà Nội và một khoảnh khắc tự hào cho bóng đá Việt Nam", ASEAN Football kết lại.

Trong nước, VFF gửi lời chúc mừng CLB Công an Hà Nội, nhấn mạnh "đây là chiến thắng đầu tiên của một đại diện Việt Nam kể từ khi giải đấu đổi thể thức từ năm 2024".

Đồng thời, VFF tặng thưởng 300 triệu đồng cho CLB Công an Hà Nội.

Với 3 điểm sau 3 lượt trận, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đấu trường lớn nhất châu lục với 5 lượt trận còn lại của vòng bảng, và quyết tâm nỗ lực tối đa để có thể tiến vào vòng kế tiếp, tạo lập thêm những cột mốc mới cho đội bóng và cho bóng đá Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc chê đội nhà tơi tả sau trận thua Công an Hà Nội
Truyền thông Trung Quốc chê đội nhà tơi tả sau trận thua Công an Hà Nội

TPO - Trong bài viết về trận Shanghai Port vs Công an Hà Nội, các tờ báo hàng đầu Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh của đội bóng Việt Nam, đồng thời...

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/afc-ngoi-khen-vff-thuong-lon-cong-an-ha-noi-fc-s...

-28/10/2026 08:24 AM (GMT+7)
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