Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thể Công Viettel: Sức ép nghẹt thở tại Thiên Trường (V-League)

V-League | 18h, 31/10 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Nguyên Mạnh Văn Tới Đức Huy Felix Tyler Crawford Caico Romulo Tuấn Anh A Mít Tuấn Hải Văn Đạt Điểm Văn Việt Tuấn Tài Chí Khải Paulo Tapeu Viết Tú Nhật Nam Văn Tú Việt Hưng Văn Khang Ribamar Rimario Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Thể Công Viettel Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Đức Huy, Felix, Tyler Crawford, Caico, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Tuấn Hải, Văn Đạt Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario

Nam Định tìm chiến thắng thứ hai liên tiếp

Nam Định đang có sự trở lại mạnh mẽ sau chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai ở vòng đấu gần nhất. Sau 5 vòng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 10 điểm, ghi 11 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2026/27.

Sân Thiên Trường tiếp tục là điểm tựa quan trọng để đội bóng thành Nam hướng tới 3 điểm. Với chất lượng đội hình cùng khả năng tổ chức tấn công hiệu quả, Nam Định có nhiều cơ sở để đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Thể Công Viettel khủng hoảng, HLV Popov chịu sức ép lớn

Trái ngược với sự khởi sắc của đối thủ, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn đầu mùa đáng thất vọng. Sau 5 vòng đấu, đội bóng này mới giành được 4 điểm với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Đáng lo hơn, họ đã trải qua 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, trong đó có tới 6 trận thua.

Thất bại nặng nề 0-5 trước Seoul FC tại AFC Champions League Two mới đây càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Lối chơi phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và tinh thần máu lửa vốn là dấu ấn của HLV Popov đang dần phai nhạt.

Những kết quả không tốt liên tiếp khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Bulgaria lung lay dữ dội. Làm khách trên sân Thiên Trường lúc này sẽ là thử thách không nhỏ với Thể Công Viettel.

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