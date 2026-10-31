Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thể Công Viettel: Sức ép nghẹt thở tại Thiên Trường (V-League)
(18h, 31/10, Vòng 6) Nam Định có lợi thế sân nhà và phong độ tốt, còn Thể Công Viettel đang chịu sức ép lớn sau chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng.
V-League | 18h, 31/10 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Tới
Đức Huy
Felix
Tyler Crawford
Caico
Romulo
Tuấn Anh
A Mít
Tuấn Hải
Văn Đạt
Điểm
Văn Việt
Tuấn Tài
Chí Khải
Paulo Tapeu
Viết Tú
Nhật Nam
Văn Tú
Việt Hưng
Văn Khang
Ribamar
Rimario
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Nam Định tìm chiến thắng thứ hai liên tiếp
Nam Định đang có sự trở lại mạnh mẽ sau chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai ở vòng đấu gần nhất. Sau 5 vòng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 10 điểm, ghi 11 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2026/27.
Sân Thiên Trường tiếp tục là điểm tựa quan trọng để đội bóng thành Nam hướng tới 3 điểm. Với chất lượng đội hình cùng khả năng tổ chức tấn công hiệu quả, Nam Định có nhiều cơ sở để đặt mục tiêu giành chiến thắng.
Thể Công Viettel khủng hoảng, HLV Popov chịu sức ép lớn
Trái ngược với sự khởi sắc của đối thủ, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn đầu mùa đáng thất vọng. Sau 5 vòng đấu, đội bóng này mới giành được 4 điểm với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Đáng lo hơn, họ đã trải qua 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, trong đó có tới 6 trận thua.
Thất bại nặng nề 0-5 trước Seoul FC tại AFC Champions League Two mới đây càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Lối chơi phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và tinh thần máu lửa vốn là dấu ấn của HLV Popov đang dần phai nhạt.
Những kết quả không tốt liên tiếp khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Bulgaria lung lay dữ dội. Làm khách trên sân Thiên Trường lúc này sẽ là thử thách không nhỏ với Thể Công Viettel.
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(Bảng E) Thể Công Viettel đã phải nhận thất bại nặng nề trước Seoul FC tại sân Hàng Đẫy.