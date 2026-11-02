Top 5 ứng viên thay HLV Velizar Popov dẫn dắt Thể Công Viettel, gồm những ai?

Sau khi HLV Velizar Popov từ chức, Ban lãnh đạo Thể Công Viettel lựa chọn trợ lý Nguyễn Văn Biển làm HLV tạm quyền. Nhiệm vụ đặt ra đối với đội áo áo lính là phải tìm kiếm nhà cầm quân tầm cỡ để thay chiến lược gia người Bulgaria. Dưới đây là một số ứng cử viên tiêu biểu.

Trương Việt Hoàng

Trương Việt Hoàng là cựu cầu thủ Thể Công, từng dẫn dắt Viettel và giúp đội bóng vô địch V.League 2020. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc tại Hải Phòng và nhiều đội bóng khác như Sài Gòn FC, CLB TP.HCM, SHB Đà Nẵng.

5 ứng viên thay thế HLV Velizar Popov tại Thể Công Viettel. Ảnh minh hoạ.

Sự am hiểu truyền thống Thể Công cùng kinh nghiệm cầm quân ở V.League giúp HLV Trương Việt Hoàng là một cái tên đáng để Ban lãnh đạo Thể Công Viettel đưa vào danh sách tham khảo khi tìm kiếm người thay ông Velizar Popov.

Thạch Bảo Khanh

Tương tự như HLV Trương Việt Hoàng, HLV Thạch Bảo Khanh cũng là tượng đài một thời của Thể Công từng có thời gian dẫn dắt đội bóng từ năm 2020-2021 và làm trợ lý HLV tại đây từ năm 2021-2022.

Từ khi theo nghiệp cầm quân năm 2015, HLV Thạch Bảo Khanh còn từng dẫn dắt Trẻ Hà Nội, Trẻ Viettel, CLB CAND (nay là CLB CAHN).

Nguyễn Đức Thắng

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng từng là cựu cầu thủ Thể Công. Từ năm 2023-2025, ông dẫn dắt Thể Công Viettel trước khi được thay thế bởi HLV Popov. Đồng thời, HLV Đức Thắng còn có kinh nghiệm dẫn dắt U21 Hà Nội T&T (nay là U21 Hà Nội FC), CLB Sài Gòn, Thanh Hoá.

Hiện tại, HLV Đức Thắng đang cầm quân tại CLB CAND tại giải hạng Nhất Quốc gia. Nếu nhận được lời mời từ đội bóng cũ, chiến lược gia 50 tuổi khó có thể từ chối.

Kiatisak Senamuang

Trong số tất cả các HLV ngoại, Kiatisak Senamuang là người am hiểu bóng đá Việt Nam bậc nhất từ trước đến nay. Ngoài 4 năm thi đấu trong màu áo HAGL, chiến lược gia người Thái Lan còn có 6 năm cầm quân ở V.League tại HAGL và CLB CAHN.

HLV Kiatisak được đánh giá là người có khả năng truyền cảm hứng tốt, quản trị nhân sự tài tình và xây dựng lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, ông chưa có được danh hiệu nào khi cầm quân ở V.League.

Chun Jae-ho

Chun Jae-ho là cựu cầu thủ người Hàn Quốc. Suốt sự nghiệp huấn luyện, ông chủ yếu đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV ở U18 Incheon United, Thể Công Viettel và Hà Nội FC. Năm 2022, ông từng giúp Hà Nội FC giành chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia trên cương vị HLV tạm quyền.

Sự am hiểu môi trường bóng đá Thủ đô cùng kinh nghiệm quản trị dàn sao là điểm cộng lớn của HLV Chun Jae-ho. Hiện tại, nhà cầm quân 47 tuổi chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào.