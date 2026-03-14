Real Madrid khốn đốn đua vô địch La Liga: 9 sao vắng mặt, trụ cột kiệt sức

Real Madrid tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Sau chiến thắng ấn tượng trước Man City tại Champions League, Real Madrid nhanh chóng trở lại guồng quay thi đấu khi chuẩn bị tiếp đón Elche tại La Liga. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Álvaro Arbeloa đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Arbeloa ôm Valverde sau bàn mở tỷ số trong trận Real Madrid – Manchester City.

Theo các nguồn tin từ nội bộ đội bóng, Real Madrid có tới chín cầu thủ không thể ra sân trong trận đấu sắp tới. Ngoài các trường hợp chấn thương dài hạn, hậu vệ Ferland Mendy cũng vừa gia nhập danh sách này sau khi gặp vấn đề thể lực trong trận đấu với Manchester City.

Bên cạnh đó, tiền vệ trẻ Franco Mastantuono cũng không thể góp mặt do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Getafe. Những tổn thất này khiến HLV Arbeloa buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn đội hình xuất phát cho trận đấu với Elche.

Nhiều trụ cột có thể được cho nghỉ

Không chỉ gặp khó khăn vì chấn thương, Real Madrid còn phải đối mặt với tình trạng kiệt sức của nhiều cầu thủ trụ cột sau trận đấu căng thẳng với Manchester City. Trận lượt về tại sân Etihad Stadium sắp tới được xem là mục tiêu quan trọng nhất, vì vậy ban huấn luyện đội bóng nhiều khả năng sẽ thực hiện xoay tua đội hình.

Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Aurélien Tchouaméni và Federico Valverde ăn mừng sau khi ghi bàn.

Các cầu thủ như Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Aurélien Tchouaméni và Federico Valverde đều có thể được cho nghỉ hoặc chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị để tránh nguy cơ quá tải.

Thậm chí, thủ môn số một Thibaut Courtois cũng có khả năng được nghỉ ngơi, nhường vị trí trong khung gỗ cho Andriy Lunin.

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, Real Madrid có thể trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ hoặc những cái tên ít được ra sân như Fran García, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz hay Arda Güler.

Dù Champions League đang là ưu tiên hàng đầu, Real Madrid vẫn cần phải thận trọng tại La Liga bởi họ không có nhiều khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải tìm ra sự cân bằng giữa việc giữ sức cho trận đấu với Manchester City và giành kết quả tốt trước Elche.