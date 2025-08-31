Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trực tiếp bóng đá Rayo Vallecano - Barcelona: Kỳ vọng Yamal, nỗi lo hàng thủ (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Lamine Yamal Barcelona

(2h30, 1/9, vòng 3) Barcelona quyết giành trọn 3 điểm để duy trì thành tích toàn thắng, đồng thời so kè đại kình địch Real Madrid.

  

Laliga | 2h30, 1/9 | SVĐ Estadio de Vallecas

Rayo Vallecano
Trực tiếp bóng đá Rayo Vallecano - Barcelona: Kỳ vọng Yamal, nỗi lo hàng thủ (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Rayo Vallecano - Barcelona: Kỳ vọng Yamal, nỗi lo hàng thủ (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Rayo Vallecano - Barcelona: Kỳ vọng Yamal, nỗi lo hàng thủ (La Liga) - 1
Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Ciss, Lopez, Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, De Frutos
Trực tiếp bóng đá Rayo Vallecano - Barcelona: Kỳ vọng Yamal, nỗi lo hàng thủ (La Liga) - 1
Joan Garcia, Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford

Barcelona đi tìm đội hình mạnh nhất

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Hansi Flick vẫn kiên nhẫn trao cơ hội cho mọi cầu thủ Barcelona với tham vọng tìm ra đội hình tối ưu. ĐIều đó thể hiện bằng việc ông sử dụng 19 cầu thủ có sẵn chỉ trong 2 vòng đầu La Liga, gặp Mallorca và Levante (chỉ có thủ môn dự bị Inaki Pena không ra sân). Ngoài ra, Flick cũng thực hiện cả 5 sự thay đổi người trong cả 2 trận, giúp tất cả các cầu thủ dự bị có nhiều thời gian thi đấu. 

Hiểm họa hàng thủ

Dù ngôi sao Lamine Yamal đang đạt phong độ cao với 1 bàn, 2 kiến tạo, Barca có lí do để lo lắng cho hàng thủ. Ở vòng trước, họ vất vả ngược dòng hạ Levante 3-2 trong tình cảnh bị dẫn 0-2 sau hiệp 1. 

Để duy trì mạch thắng, Barca phải tránh những sai lầm phòng ngự như vậy. Cần biết, Rayo Vallecano vốn đang đạt phong độ rất tốt. Họ khởi đầu mùa giải bằng trận thắng 3-1 trước Girona, đồng thời chỉ thua tối thiểu 0-1 trên sân Bilbao với pha lập công trên chấm phạt đền.

Thông tin lực lượng

Rayo Vallecano: Vắng Abdul Mumin, Nobel Mendy (chấn thương).

Barcelona: Vắng Ter Stegen (chấn thương), Lewandowski bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Real Madrid quyết giành “Iniesta mới”, sẵn sàng đại chiến Barcelona và Yamal
Real Madrid quyết giành “Iniesta mới”, sẵn sàng đại chiến Barcelona và Yamal

Real, Barcelona và cả Man City đang lao vào cuộc đua giành chữ ký của Gilberto Mora - thần đồng mới của Mexico, người vừa vượt Lamine Yamal để trở...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

31/08/2025 15:18 PM (GMT+7)
