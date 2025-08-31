Trực tiếp bóng đá Rayo Vallecano - Barcelona: Kỳ vọng Yamal, nỗi lo hàng thủ (La Liga)

Laliga | 2h30, 1/9 | SVĐ Estadio de Vallecas Rayo Vallecano 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Rayo Vallecano vs Barcelona Barcelona Điểm Batalla Ratiu Lejeune Felipe Chavarria Ciss Lopez Palazon Pedro Diaz Alvaro Garcia De Frutos Điểm Joan Garcia Kounde Araujo Pau Cubarsi Balde Pedri De Jong Dani Olmo Lamine Yamal Raphinha Rashford Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Rayo Vallecano Rayo Vallecano Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Ciss, Lopez, Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, De Frutos Joan Garcia, Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford

Barcelona đi tìm đội hình mạnh nhất

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Hansi Flick vẫn kiên nhẫn trao cơ hội cho mọi cầu thủ Barcelona với tham vọng tìm ra đội hình tối ưu. ĐIều đó thể hiện bằng việc ông sử dụng 19 cầu thủ có sẵn chỉ trong 2 vòng đầu La Liga, gặp Mallorca và Levante (chỉ có thủ môn dự bị Inaki Pena không ra sân). Ngoài ra, Flick cũng thực hiện cả 5 sự thay đổi người trong cả 2 trận, giúp tất cả các cầu thủ dự bị có nhiều thời gian thi đấu.

Hiểm họa hàng thủ

Dù ngôi sao Lamine Yamal đang đạt phong độ cao với 1 bàn, 2 kiến tạo, Barca có lí do để lo lắng cho hàng thủ. Ở vòng trước, họ vất vả ngược dòng hạ Levante 3-2 trong tình cảnh bị dẫn 0-2 sau hiệp 1.

Để duy trì mạch thắng, Barca phải tránh những sai lầm phòng ngự như vậy. Cần biết, Rayo Vallecano vốn đang đạt phong độ rất tốt. Họ khởi đầu mùa giải bằng trận thắng 3-1 trước Girona, đồng thời chỉ thua tối thiểu 0-1 trên sân Bilbao với pha lập công trên chấm phạt đền.