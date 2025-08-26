Barcelona "ngồi trên đống lửa" vì Olmo: Hồi hộp chờ phán quyết của Tòa án

Barcelona lại đau đầu vì Dani Olmo

Mặc dù Barcelona đạt doanh thu rất tốt ở mùa giải trước nhờ phong độ tuyệt vời của thầy trò Hansi Flick, đội bóng này vẫn gặp khó khăn về tài chính trong mùa hè 2025.Dù La Liga đã diễn ra được hai vòng, nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa thể đăng ký hết tân binh.

Dani Olmo lại đứng trước nguy cơ không được đăng ký thi đấu

Họ mới chỉ đăng ký được Joan Garcia (do chấn thương dài hạn của Ter Stegen) và Rashford. Trong khi đó, tân binh Roony và ba cầu thủ mới gia hạn hợp đồng là Szczesny, Gerard Martin, Marc Bernal vẫn đang phải chờ. Hiện tại, Barcelona vẫn đang phải chạy đua với thời gian để đạt tiêu chuẩn của Luật Công bằng tài chính La Liga. Không những vậy, họ còn đang đứng trước nguy cơ mất trắng Dani Olmo!

Vụ việc của tiền vệ người Tây Ban Nha đã kéo dài từ đầu năm cho tới tận bây giờ. Barcelona không đạt tiêu chuẩn về tài chính của La Liga mùa trước nên buộc phải đăng ký Olmo dưới dạng thay thế cho Christensen (chấn thương tới hết ngày 31/12/2024).

Sang đầu năm 2025, Barcelona tiếp tục không đạt tiêu chuẩn nên La Liga tước giấy phép thi đấu của Dani Olmo. Tuy nhiên, Barcelona đã kháng cáo lên Hội đồng Thể thao Cấp cao (CSD) và được chấp thuận. La Liga kiện lên Tòa Hành chính về quyết định nói trên nhưng cơ quan này tuyên bố không có thẩm quyền và đẩy sang Tòa án Quốc gia. Cơ quan này tiếp nhận nhưng cần thời gian để điều tra.

Trong khoảng thời gian ấy, Dani Olmo được thi đấu hết mùa giải trước và tiếp tục chơi ở hai vòng đầu tiên La Liga 2025/26. Nguyên nhân là bởi tháng 8 được xem là tháng nghỉ của hệ thống tư pháp Tây Ban Nha (trừ những trường hợp khẩn cấp). Bởi vậy, không có phán quyết nào được đưa ra trước ngày 31/8.

Hồi hộp chờ phán quyết

Theo nguồn tin của Mundo Deportivo, Tòa án Quốc gia sẽ đưa vụ án Barcelona - Dani Olmo - La Liga ra xét xử vào ngày 1/9, đúng vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Điều này khiến cả Barcelona và Dani Olmo trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Joan Laporta và Olmo phải chờ quyết định của Tòa án Quốc gia

Kịch bản đẹp nhất là Tòa án Quốc gia đứng về phía đội bóng xứ Catalunya, đồng nghĩa với việc La Liga thua kiện. Khi đó, Barcelona sẽ phải hủy đăng ký hiện tại và đăng ký lại cho Dani Olmo trước 23h30 ngày 1/9, hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Tây Ban Nha.

Trường hợp ngược lại, nếu La Liga thắng kiện, đó sẽ là một thảm họa đối với Barcelona. Dani Olmo sẽ bị xóa khỏi danh sách và chỉ được xem xét lại vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nên nhớ rằng, trong hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha có điều khoản được phép ra đi miễn phí nếu Barcelona không thể đăng ký thi đấu.

Mùa trước, Dani Olmo thi đấu khá tốt cho Barcelona khi ghi được 12 bàn và có 7 kiến tạo. Với phong độ hiện tại, rất nhiều ông lớn tại châu Âu sẵn sàng đón tiền vệ người Tây Ban Nha. Nên nhớ rằng các đội bóng châu Âu còn một tháng sau hạn chót chuyển nhượng để chiêu mộ những cầu thủ thuộc diện chuyển nhượng tự do.