Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

Laliga | 22h, 24/8 | El Sadar Osasuna 0 - 0 Valencia (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến:

Osasuna: Sergio Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Moncayola, Torro, Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir

Valencia: Agirrezabala, Gaya, Copete, Tarrega, Foulquier, Diego Lopez, Javi Guerra, Pepelu, Rioja, Duro, Raba

Osasuna hụt vé dự Europa Conference League bởi kém hiệu số khi mùa 2024/25 kết thúc, nhưng họ cũng đã có phong độ không tốt ở giai đoạn cuối. Trận thua Real Madrid ngày ra quân, dù chỉ thua 0-1, đã khiến Osasuna chìm trong chuỗi phong độ khá tệ với chỉ 1 thắng trong 8 trận gần nhất.

Valencia về đích thứ 12 mùa trước, kết quả không có gì đáng để nói hay thậm chí là khá lạc quan khi đánh giá về tình hình chung của CLB này (cuộc chiến giữa Peter Lim với các CĐV vẫn âm ỉ ở hậu trường). Đáng nói là Valencia đã kết thúc mùa trước với phong độ tốt, và sau trận hòa Real Sociedad ngày ra quân, họ mới chỉ thua 4/14 vòng gần nhất ở La Liga.