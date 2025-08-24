Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)
(22h, 24/8. vòng 2 La Liga) Cả hai đội đều đã không giành chiến thắng ở ngày ra quân, nhưng Osasuna đang trong chuỗi sa sút trong khi Valencia tươi sáng hơn.
Laliga | 22h, 24/8 | El Sadar
Điểm
Sergio Herrera
Juan Cruz
Boyomo
Catena
Rosier
Moncayola
Torro
Munoz
Oroz
Ruben Garcia
Budimir
Điểm
Agirrezabala
Gaya
Copete
Tarrega
Foulquier
Diego Lopez
Javi Guerra
Pepelu
Rioja
Duro
Raba
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Osasuna hụt vé dự Europa Conference League bởi kém hiệu số khi mùa 2024/25 kết thúc, nhưng họ cũng đã có phong độ không tốt ở giai đoạn cuối. Trận thua Real Madrid ngày ra quân, dù chỉ thua 0-1, đã khiến Osasuna chìm trong chuỗi phong độ khá tệ với chỉ 1 thắng trong 8 trận gần nhất.
Valencia về đích thứ 12 mùa trước, kết quả không có gì đáng để nói hay thậm chí là khá lạc quan khi đánh giá về tình hình chung của CLB này (cuộc chiến giữa Peter Lim với các CĐV vẫn âm ỉ ở hậu trường). Đáng nói là Valencia đã kết thúc mùa trước với phong độ tốt, và sau trận hòa Real Sociedad ngày ra quân, họ mới chỉ thua 4/14 vòng gần nhất ở La Liga.
