Quốc Khánh 02/09/2025

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
1
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26

(22h, 24/8. vòng 2 La Liga) Cả hai đội đều đã không giành chiến thắng ở ngày ra quân, nhưng Osasuna đang trong chuỗi sa sút trong khi Valencia tươi sáng hơn.

  

Laliga | 22h, 24/8 | El Sadar

Osasuna
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Valencia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Sergio Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Moncayola, Torro, Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Valencia: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Agirrezabala, Gaya, Copete, Tarrega, Foulquier, Diego Lopez, Javi Guerra, Pepelu, Rioja, Duro, Raba

Osasuna hụt vé dự Europa Conference League bởi kém hiệu số khi mùa 2024/25 kết thúc, nhưng họ cũng đã có phong độ không tốt ở giai đoạn cuối. Trận thua Real Madrid ngày ra quân, dù chỉ thua 0-1, đã khiến Osasuna chìm trong chuỗi phong độ khá tệ với chỉ 1 thắng trong 8 trận gần nhất.

Valencia về đích thứ 12 mùa trước, kết quả không có gì đáng để nói hay thậm chí là khá lạc quan khi đánh giá về tình hình chung của CLB này (cuộc chiến giữa Peter Lim với các CĐV vẫn âm ỉ ở hậu trường). Đáng nói là Valencia đã kết thúc mùa trước với phong độ tốt, và sau trận hòa Real Sociedad ngày ra quân, họ mới chỉ thua 4/14 vòng gần nhất ở La Liga.

8

-24/08/2025 15:54 PM (GMT+7)
