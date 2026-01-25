Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Thách thức tại "Pháo đài" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 25/1 | St. James Park Newcastle 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Aston Villa Aston Villa Điểm Pope Hall Schar Thiaw Miley Joelinton Tonali Bruno Guimaraes Gordon Barnes Woltemade Điểm Martinez Cash Konsa Torres Digne Tielemans McGinn Rodgers Buendia Sancho Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Hall, Schar, Thiaw, Miley, Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes, Gordon, Barnes, Woltemade Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Tielemans, McGinn, Rodgers, Buendia, Sancho, Watkins

Newcastle đầy khó chịu trên sân nhà

Newcastle đang bất bại 8 trận liên tiếp tại St James’ Park ở Ngoại hạng Anh (6 thắng, 2 hòa) và mở đầu năm 2026 bằng hai chiến thắng trước Crystal Palace và Leeds. Họ có cơ hội thắng hai trận sân nhà đầu tiên trong năm tại Premier League, lần đầu tiên kể từ 2012 và trùng hợp thay đối thủ tiếp theo là Aston Villa, cũng là đội họ đã thắng để đạt được cột mốc đó lần trước.

Sân nhà tiếp tục là điểm tựa lớn của Newcastle, khi trong hai mùa gần nhất chỉ Man City và Brentford ghi nhiều bàn hơn họ tại Ngoại hạng Anh. "The Magpies" ghi ít nhất 2 bàn ở 8 trận sân nhà liên tiếp, thành tích chưa từng xuất hiện kể từ mùa 1931/32.

Newcastle còn tỏ ra rất khó chịu khi đấu các đội mạnh. Họ chỉ thua 2/9 trận gần nhất trước các đội top 3, cá nhân HLV Eddie Howe đã thắng 12 trận ở Premier League trước các đội xếp top 3, chỉ kém thành tích của HLV Sam Allardyce.

Dấu hiệu chững lại của Aston Villa

Dù về lý thuyết vẫn đang trong cuộc đua vô địch, nhưng Aston Villa đã bị bỏ khá xa bởi Arsenal do đã thắng chỉ 1 trận trong 4 vòng gần nhất, vòng trước họ thua Everton ngay tại Villa Park. Họ chỉ bằng điểm Man City trước vòng này do Man City cũng có phong độ không tốt.

Tuy nhiên Aston Villa đá sân khách rất tốt với 18 điểm sau 11 trận, chỉ Arsenal giành nhiều điểm sân khách hơn họ tại Premier League mùa này. Trung bình 1,64 điểm/trận sân khách của Villa cũng là thành tích tốt nhất của CLB kể từ mùa 2009/10.