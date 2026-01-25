Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Thách thức tại "Pháo đài" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Aston Villa

(21h, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Newcastle đang bất bại 8 trận liên tiếp trên sân nhà và sẽ là đối trọng lớn cho cơ hội chiến thắng của Aston Villa.

   

Premier League | 21h, 25/1 | St. James Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Thách thức tại "Pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Thách thức tại "Pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 1
Aston Villa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Thách thức tại "Pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Hall, Schar, Thiaw, Miley, Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes, Gordon, Barnes, Woltemade
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Thách thức tại "Pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 1
Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Tielemans, McGinn, Rodgers, Buendia, Sancho, Watkins

Newcastle đầy khó chịu trên sân nhà

Newcastle đang bất bại 8 trận liên tiếp tại St James’ Park ở Ngoại hạng Anh (6 thắng, 2 hòa) và mở đầu năm 2026 bằng hai chiến thắng trước Crystal Palace và Leeds. Họ có cơ hội thắng hai trận sân nhà đầu tiên trong năm tại Premier League, lần đầu tiên kể từ 2012 và trùng hợp thay đối thủ tiếp theo là Aston Villa, cũng là đội họ đã thắng để đạt được cột mốc đó lần trước.

Sân nhà tiếp tục là điểm tựa lớn của Newcastle, khi trong hai mùa gần nhất chỉ Man City và Brentford ghi nhiều bàn hơn họ tại Ngoại hạng Anh. "The Magpies" ghi ít nhất 2 bàn ở 8 trận sân nhà liên tiếp, thành tích chưa từng xuất hiện kể từ mùa 1931/32.

Newcastle còn tỏ ra rất khó chịu khi đấu các đội mạnh. Họ chỉ thua 2/9 trận gần nhất trước các đội top 3, cá nhân HLV Eddie Howe đã thắng 12 trận ở Premier League trước các đội xếp top 3, chỉ kém thành tích của HLV Sam Allardyce.

Dấu hiệu chững lại của Aston Villa

Dù về lý thuyết vẫn đang trong cuộc đua vô địch, nhưng Aston Villa đã bị bỏ khá xa bởi Arsenal do đã thắng chỉ 1 trận trong 4 vòng gần nhất, vòng trước họ thua Everton ngay tại Villa Park. Họ chỉ bằng điểm Man City trước vòng này do Man City cũng có phong độ không tốt.

Tuy nhiên Aston Villa đá sân khách rất tốt với 18 điểm sau 11 trận, chỉ Arsenal giành nhiều điểm sân khách hơn họ tại Premier League mùa này. Trung bình 1,64 điểm/trận sân khách của Villa cũng là thành tích tốt nhất của CLB kể từ mùa 2009/10.

