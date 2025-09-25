Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á)
(19h30, 25/9) Nam Định bắt đầu giấc mơ C1 Đông Nam Á tại "chảo lửa" Thiên Trường. Đối thủ của họ là Svay Rieng, nhà vô địch đầy tham vọng của Campuchia.
19h30 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Lucas Alves
Văn Tới
Mitchell Dijks
Kevin Phạm Ba
Caio Cesar
Romulo
Lâm Ti Phông
Văn Vĩ
Lý Công Hoàng Anh
Brenner
Điểm
Dara
Odawara
Sinti
Brenno Souza
Krya
Sosidan
Visal
Cristian
Bounkong
Fujii
Silva
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tối nay (19h30, 25/9), CLB Thép Xanh Nam Định sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Đối thủ của họ trong trận ra quân là Preah Khan Reach Svay Rieng FC, đội bóng thống trị tuyệt đối của giải VĐQG Campuchia.
Nam Định đang có phong độ tốt ở đấu trường châu lục
Lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong trận đấu này chính là "chảo lửa" Thiên Trường. Với sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, đây sẽ là một nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ, tạo ra áp lực khủng khiếp lên bất kỳ đối thủ nào hành quân đến đây. Cùng với phong độ tốt ở V.League, đội bóng thành Nam đang có đủ mọi yếu tố để hướng tới một khởi đầu thuận lợi.
25/09/2025 12:18 PM (GMT+7)