Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á)

19h30 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Svay Rieng FC (H1: 0-0) Đội hình dự kiến: Nam Định vs Svay Rieng FC Svay Rieng FC Nguyên Mạnh Lucas Alves Văn Tới Mitchell Dijks Kevin Phạm Ba Caio Cesar Romulo Lâm Ti Phông Văn Vĩ Lý Công Hoàng Anh Brenner Dara Odawara Sinti Brenno Souza Krya Sosidan Visal Cristian Bounkong Fujii Silva ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Văn Tới, Mitchell Dijks, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar, Romulo, Lâm Ti Phông, Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh, Brenner Dara, Odawara, Sinti, Brenno Souza, Krya, Sosidan, Visal, Cristian, Bounkong, Fujii, Silva

Tối nay (19h30, 25/9), CLB Thép Xanh Nam Định sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Đối thủ của họ trong trận ra quân là Preah Khan Reach Svay Rieng FC, đội bóng thống trị tuyệt đối của giải VĐQG Campuchia.

Nam Định đang có phong độ tốt ở đấu trường châu lục

Lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong trận đấu này chính là "chảo lửa" Thiên Trường. Với sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, đây sẽ là một nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ, tạo ra áp lực khủng khiếp lên bất kỳ đối thủ nào hành quân đến đây. Cùng với phong độ tốt ở V.League, đội bóng thành Nam đang có đủ mọi yếu tố để hướng tới một khởi đầu thuận lợi.