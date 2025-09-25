Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á)

Sự kiện: CLB Nam Định Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h30, 25/9) Nam Định bắt đầu giấc mơ C1 Đông Nam Á tại "chảo lửa" Thiên Trường. Đối thủ của họ là Svay Rieng, nhà vô địch đầy tham vọng của Campuchia.

19h30 | SVĐ Thiên Trường

Nam Định
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Svay Rieng FC
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Văn Tới, Mitchell Dijks, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar, Romulo, Lâm Ti Phông, Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh, Brenner
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Thiên Trường chờ mở hội (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Dara, Odawara, Sinti, Brenno Souza, Krya, Sosidan, Visal, Cristian, Bounkong, Fujii, Silva

Tối nay (19h30, 25/9), CLB Thép Xanh Nam Định sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Đối thủ của họ trong trận ra quân là Preah Khan Reach Svay Rieng FC, đội bóng thống trị tuyệt đối của giải VĐQG Campuchia.

Nam Định đang có phong độ tốt ở đấu trường châu lục

Nam Định đang có phong độ tốt ở đấu trường châu lục

Lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong trận đấu này chính là "chảo lửa" Thiên Trường. Với sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, đây sẽ là một nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ, tạo ra áp lực khủng khiếp lên bất kỳ đối thủ nào hành quân đến đây. Cùng với phong độ tốt ở V.League, đội bóng thành Nam đang có đủ mọi yếu tố để hướng tới một khởi đầu thuận lợi.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Video bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: Vỡ òa phút 89, sao Việt kiều tỏa sáng (Cúp C1 Đông Nam Á)
Video bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: Vỡ òa phút 89, sao Việt kiều tỏa sáng (Cúp C1 Đông Nam Á)

Công an Hà Nội đã nỗ lực thi đấu trong hiệp hai và có được thành quả ở phút 89.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 12:18 PM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Nam Định Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN