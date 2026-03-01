Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

V-League 2025/2026: Thế cờ mở, cuộc đua vô địch rực lửa

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Lượt về V-League 2025/2026 được coi như giai đoạn căng thẳng và hấp dẫn nhất của mùa bóng. Sau nửa chặng đường đầu tiên với đủ cung bậc thăng trầm, đường đua vô địch giờ đây bước vào khúc cua quyết định, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt. Công an Hà Nội FC đang giữ lợi thế, nhưng phía sau họ là cả một nhóm bám đuổi giàu tham vọng gồm: Ninh Bình, Thể Công Viettel, Hà Nội FC và cả Công an TP.HCM.

Công an Hà Nội FC vẫn đang chiếm lợi thế trên đường đua

Công an Hà Nội FC vẫn đang chiếm lợi thế trên đường đua

Công an Hà Nội - ứng viên lớn nhất

Khởi đầu mùa giải với khát vọng chinh phục 4 đấu trường, CLB Công an Hà Nội từng được kỳ vọng sẽ tạo nên một năm rực rỡ từ quốc nội đến quốc tế. Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt đã khiến đội bóng ngành Công an sớm chia tay sân chơi Đông Nam Á cũng như châu Á trong tiếc nuối. Tại Cúp quốc gia, Quang Hải và các đồng đội cũng sớm trở thành cựu vương khi bị Thể Công Viettel vượt qua ở vòng 1/8.

Những cú vấp liên tiếp khiến tham vọng “ôm trọn” danh hiệu buộc phải thu hẹp. Nhưng ở một góc nhìn khác, việc chỉ còn tập trung cho V-League lại giúp đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking có lợi thế nhất định khi dồn toàn bộ nguồn lực cho mục tiêu vô địch. Sau 12 trận đã đấu, Công an Hà Nội FC (chưa tính trận gặp HAGL) có 32 điểm và dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Họ đang hơn các đối thủ bám đuổi ít nhất 5 điểm. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, khoảng cách có thể được nới rộng, tạo ra vùng đệm đủ an toàn trước khi bước vào chuỗi trận then chốt.

Dù không tạo ra cú bứt tốc quá ồn ào ở giai đoạn đầu mùa, nhưng càng tiến sâu, CLB Công an Hà Nội càng bộc lộ dáng dấp của một ứng cử viên thực thụ. Đội bóng ngành Công an không thắng bằng những trận cầu bùng nổ nhất thời mà bằng sự lì lợm, kỷ luật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu ngày một hoàn thiện. Khi các đối thủ còn loay hoay với phong độ phập phù, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking âm thầm tích lũy điểm số, duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu và sẵn sàng bứt lên ở thời điểm quyết định. Điểm tựa lớn nhất của CLB Công an Hà Nội nằm ở chiều sâu lực lượng. Trong tay huấn luyện viên Polking là một tập thể có đủ chất lượng ở cả 3 tuyến với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm lẫn những nhân tố đang vào độ chín. Sự dày dạn ấy cho phép nhà cầm quân người Đức gốc Brazil xoay tua linh hoạt, điều chỉnh chiến thuật tùy từng đối thủ mà không làm suy giảm sức mạnh tổng thể. Ở chặng đường còn lại, khi lịch thi đấu dày và áp lực tăng cao, lợi thế về chiều sâu đội hình có thể trở thành khác biệt then chốt.

Không chỉ mạnh ở nhân sự, CLB Công an Hà Nội còn cho thấy bản lĩnh của đội bóng từng chinh phục đỉnh cao. Họ biết cách giải quyết những trận đấu khó bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, đồng thời cũng đủ thực dụng để bảo toàn lợi thế khi cần thiết. Nếu tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định như hiện tại, cùng lợi thế về điểm số và các trận đá bù trong tay, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League mùa này.

CLB Thể Công Viettel vẫn được xem là ứng cử viên vô địch mùa này

CLB Thể Công Viettel vẫn được xem là ứng cử viên vô địch mùa này

Những cái tên thách thức

Trong số các đội bóng thách thức CLB Công an Hà Nội mùa này, CLB Ninh Bình là một hiện tượng thú vị. Tân binh V-League không chỉ gây bất ngờ ở cách tổ chức lối chơi mà còn cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ và bài bản. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng này chiêu mộ nhiều cái tên chất lượng để dần hoàn thiện bộ khung đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn.

CLB Thể Công Viettel cũng không thể bị xem nhẹ. Dù chia tay Trương Tiến Anh, đội bóng áo lính vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng và tiềm lực tài chính đáng nể. Trong quãng nghỉ vừa qua, họ kịp bổ sung một số nhân sự, đồng thời thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 vẫn chưa khép lại. Điều đó mở ra khả năng huấn luyện viên Popov tiếp tục gia cố tuyến giữa, nơi được xem là chìa khóa cho tham vọng đua tranh. Với nền tảng kỷ luật và bản lĩnh thi đấu, CLB Thể Công Viettel đủ khả năng tạo nên những cú bứt phá khi đối thủ sơ hở.

Nếu nói về sự trở lại mạnh mẽ, Hà Nội FC là cái tên nổi bật nhất. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Harry Kewell mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng Thủ đô. Trong 4 vòng gần nhất, Hà Nội FC có 3 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó vươn lên vị trí thứ 4. Không chỉ cải thiện kết quả, đội bóng còn thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu. Họ có thể pressing tầm cao, phản công nhanh hoặc kiểm soát bóng chủ động tùy theo đối thủ. Tuấn Hải, Hai Long, Hùng Dũng, Daniel Passira cùng nhiều cái tên khác đang tạo nên bức tranh tấn công phong phú và hiệu quả. 4 vòng gần đây, Hà Nội FC là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất, cho thấy sự chia lửa đáng kể thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Ở nhóm phía sau, CLB Công an TP.HCM cũng âm thầm nuôi tham vọng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, đội bóng phía Nam đang dần định hình lối chơi ổn định hơn. Sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp trẻ khát khao tạo nên tập thể giàu năng lượng. Chỉ cần một chuỗi 2 hoặc 3 trận thắng liên tiếp, cục diện bảng xếp hạng có thể đảo chiều.

Điểm chung của giai đoạn lượt về là sự tập trung cao độ. Những đội từng phân tán sức cho nhiều mặt trận giờ đây đã có thể toàn tâm toàn ý cho V-League. Lịch thi đấu dày đặc, áp lực điểm số, sự cạnh tranh trực diện sẽ tạo nên bầu không khí căng thẳng qua từng vòng đấu. CLB Công an Hà Nội giữ lợi thế, CLB Ninh Bình trỗi dậy đầy tự tin, Thể Công Viettel sẵn sàng bứt tốc, Hà Nội FC hồi sinh mạnh mẽ và Công an TP.HCM âm thầm tích lũy... chặng đường còn lại sẽ là phép thử cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình. Trong cuộc đua đường dài, đội vô địch không chỉ cần phong độ mà còn đòi hỏi sự ổn định, khả năng xoay tua và tâm lý vững vàng ở thời điểm quyết định. Khi V-League bước vào cao trào, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Và chính sự khó lường ấy đang khiến mùa giải 2025/2026 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Video bóng đá Công an Hà Nội - HAGL: Ngược dòng đẳng cấp, nối dài chuỗi bất bại (V-League)

(Vòng 14) Công an Hà Nội đã trải qua những giây phút vô cùng khó khăn trước HAGL, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên.

Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/03/2026 06:38 AM (GMT+7)
