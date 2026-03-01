Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 1/3: Chờ duyên tướng mới

Cả Nam Định và Ninh Bình đều có phong độ không tốt thời gian gần đây

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình

Một cuộc khủng hoảng đang manh nha ở Thép Xanh Nam Định mùa này khi lần thứ 2 họ phải thay HLV trưởng. Chỉ sau hơn 3 tháng được bổ nhiệm, ông Mauro Jeronimo đã phải nói lời chia tay vì thành tích không có sự cải thiện của đội bóng.

Nam Định từ ứng viên vô địch đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ 13 điểm. Đây là kết quả đầy bất ngờ khi Nam Định sở hữu dàn quân "khủng" cả nội và ngoại binh. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son chưa đem lại hiệu ứng tích cực cho hàng tấn công Nam Định ở mặt trận V.League.

Thay thế ông Jeronimo không ai khác, chính là HLV Vũ Hồng Việt. Việc đưa ông Vũ Hồng Việt trở lại cho thấy Nam Định hiện không có nhiều lựa chọn cho vị trí thuyền trưởng. Việc sử dụng "người cũ" có điểm thuận lợi bởi HLV Vũ Hồng Việt có nhiều năm dẫn dắt Nam Định, hiểu khá rõ tình hình của đội.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình trở thành hiện tượng mùa này khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhiều vòng đấu. Đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức chỉ lùi lại khi Công an Hà Nội bứt tốc quá mạnh mẽ.

Với việc đã để Công an Hà Nội bỏ xa 8 điểm, Ninh Bình buộc phải đánh bại Nam Định để duy trì cuộc đua vô địch. Điều này khiến cho cuộc đối đầu giữa đôi bên trở nên hết sức khó đoán.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Đà hưng phấn của Ninh Bình đã chùng xuống các vòng đấu vừa qua, và chính điều đó khiến họ bị Công an Hà Nội vượt qua. Trong 5 trận gần nhất, Ninh Bình thắng 3 thua 2 nhưng đáng chú ý cả 2 trận thua đều ở 2 vòng mới nhất. Cụ thể là thất bại trước chính Công an Hà Nội và sau đó là cú ngã ngựa bất ngờ trước HAGL.

Nam Định trong khi đó thua 1, thắng 1 và hoà đến 3 trong 5 trận gần nhất. Xét thành tích đối đầu, Ninh Bình trội hơn khi thắng trong cả 2 lần đối đầu Nam Định.

Về lực lượng, Ninh Bình có đầy đủ quân số tốt nhất trong khi Nam Định có thể thiếu Văn Toàn vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh, Đình Sơn, Lucas Alves, Thanh Hào, Văn Kiên, Văn Vũ, Hoàng Anh, Caio Cesar, Ti Phông, Romulo, Xuân Son.

Ninh Bình: Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Thái Bình, Đức Chiến, Bảo Toàn, Tiến Anh, Geovane, Gustavo.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 1-1 Ninh Bình

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn