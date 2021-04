Trực tiếp bóng đá MU - AS Roma: Điểm tựa Old Trafford, quyết lặp lại lịch sử

Thứ Năm, ngày 29/04/2021 19:30 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá MU - AS Roma, 2h, 30/4, bán kết lượt đi Europa League) Man United đứng trước cơ hội lặp lại lịch sử khi tiếp đón AS Roma tại "thánh địa" Old Trafford.

Europa League | 2h, 30/4 | Old Trafford 0 - 0 MU



(H1: 0-0) AS Roma Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs AS Roma AS Roma Điểm Henderson Wan-Bissaka Lindelof Maguire Shaw Fred McTominay Pogba Fernandes Rashford Cavani Điểm Lopez Cristante Smalling Ibanez Karsdorp Diawara Veretout Spinazzola Pellegrini Mkhitaryan Dzeko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU AS Roma Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes, Rashford, Cavani Lopez, Cristante, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Các CĐV AS Roma hẳn sẽ không bao giờ quên ngày 11/4/2007, khi Old Trafford trở thành một "vết đen" trong lịch sử của đại diện Italia khi họ nhận thất bại nặng nề ở trận tứ kết lượt về trước MU. Trận thua 1-7 đã trở thành thất bại đậm nhất trong lịch sử của AS Roma ở đấu trường châu Âu cho tới tận thời điểm này.

"Quỷ đỏ" cần thể hiện tham vọng trước đại diện đến từ Italia

Ở cuộc tái đấu sắp tới, thời thế đã rất khác nhưng MU vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn so với đối thủ của mình. Tham vọng đăng quang ở đấu trường Europa League sẽ là động lực để thầy trò Solskjaer quyết tâm giành lợi thế ở trận lượt đi. Ngược lại, AS Roma chắc chắn sẽ chơi thận trọng và nỗ lực để có được bàn thắng trên sân khách.

Tình hình lực lượng MU: Vắng Martial chấn thương. AS Roma: Vắng Zaniolo và Pedro chấn thương. Thành tích đối đầu MU thắng 4, hòa 1 trong 5 lần gần nhất gặp AS Roma tại đấu trường châu Âu.

Dự đoán đội vô địch Europa League 2020/21 Theo bạn CLB nào sẽ vô địch Europa League 2020/21? Roma MU Villarreal Arsenal Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-bong-da-mu-as-roma-diem-tua-old-trafford-quyet-lap-lai-lich-su-50202...Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-bong-da-mu-as-roma-diem-tua-old-trafford-quyet-lap-lai-lich-su-502021294192839510.htm