Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Real Madrid

(2h, 20/8, vòng 1 La Liga) Osasuna sẽ không phải đối thủ dễ chơi trong trận đầu tiên dẫn dắt Real ở La Liga của HLV Xabi Alonso.

  

Laliga | 2h, 20/8 | Bernabeu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga) - 1
Osasuna
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga) - 1
Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Tchouameni, Valverde, Guler, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga) - 1
Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Catena, Bretones, Moncayola, Torro, Rosier, Moi Gomez, Oroz, Budimir

🎭 Bộ mặt mới thời Alonso

Đây sẽ là trận đầu tiên tại La Liga cho HLV Xabi Alonso trên cương vị HLV trưởng của Real Madrid. Dù đã ra mắt công việc mới tại Club World Cup, nhưng giờ mới là lúc những sự áp đặt về đấu pháp của Alonso được thể hiện cụ thể trong cách chơi của Real Madrid. 

Dù vậy Alonso gặp một số thiệt thòi nhất định trước trận đấu này. Antonio Rudiger bị treo giò ở hàng thủ, trong khi tuyến giữa vắng mặt cả Camavinga và Bellingham do chấn thương.

🔍 Osasuna mạnh hay yếu?

Osasuna sẽ không phải đối thủ dễ đá cho Real Madrid. Họ về đích ở nửa trên BXH La Liga mùa trước và chỉ hụt vé dự cúp châu Âu vì kém hiệu số. Họ đã cầm hòa Real Madrid 1-1 ở lượt về mùa trước, mặc dù lượt đi thua đậm 0-4 tại Bernabeu.

Osasuna luôn có tiềm năng gây sốc trước các đội mạnh và đội hình của họ sở hữu một nhân vật không thể xem thường. Tiền đạo Ante Budimir đã ghi lần lượt 17 & 21 bàn thắng ở La Liga trong 2 mùa qua, và chân sút này có thể chất cực khỏe lẫn sự thông minh trong di chuyển để gây khó khăn cho trung vệ Dean Huijsen và người đá cặp với anh.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Dự đoán tỉ số Real Madrid - Osasuna: "Mưa" bàn thắng làm quà ra mắt Alonso (La Liga)
Dự đoán tỉ số Real Madrid - Osasuna: "Mưa" bàn thắng làm quà ra mắt Alonso (La Liga)

(2h, 20/8, vòng 1) Real Madrid đang khát khao chiến thắng ngày ra quân, trong khi Osasuna đang có thành tích không tốt trên sân Bernabeu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 18:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN