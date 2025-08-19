Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga)

Laliga | 2h, 20/8 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Osasuna (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Osasuna Osasuna Điểm Courtois Carreras Huijsen Militao Alexander-Arnold Tchouameni Valverde Guler Rodrygo Vinicius Mbappe Điểm Herrera Juan Cruz Boyomo Catena Bretones Moncayola Torro Rosier Moi Gomez Oroz Budimir Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Osasuna Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Tchouameni, Valverde, Guler, Rodrygo, Vinicius, Mbappe Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Catena, Bretones, Moncayola, Torro, Rosier, Moi Gomez, Oroz, Budimir

🎭 Bộ mặt mới thời Alonso

Đây sẽ là trận đầu tiên tại La Liga cho HLV Xabi Alonso trên cương vị HLV trưởng của Real Madrid. Dù đã ra mắt công việc mới tại Club World Cup, nhưng giờ mới là lúc những sự áp đặt về đấu pháp của Alonso được thể hiện cụ thể trong cách chơi của Real Madrid.

Dù vậy Alonso gặp một số thiệt thòi nhất định trước trận đấu này. Antonio Rudiger bị treo giò ở hàng thủ, trong khi tuyến giữa vắng mặt cả Camavinga và Bellingham do chấn thương.

🔍 Osasuna mạnh hay yếu?

Osasuna sẽ không phải đối thủ dễ đá cho Real Madrid. Họ về đích ở nửa trên BXH La Liga mùa trước và chỉ hụt vé dự cúp châu Âu vì kém hiệu số. Họ đã cầm hòa Real Madrid 1-1 ở lượt về mùa trước, mặc dù lượt đi thua đậm 0-4 tại Bernabeu.

Osasuna luôn có tiềm năng gây sốc trước các đội mạnh và đội hình của họ sở hữu một nhân vật không thể xem thường. Tiền đạo Ante Budimir đã ghi lần lượt 17 & 21 bàn thắng ở La Liga trong 2 mùa qua, và chân sút này có thể chất cực khỏe lẫn sự thông minh trong di chuyển để gây khó khăn cho trung vệ Dean Huijsen và người đá cặp với anh.