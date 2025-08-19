Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Osasuna: Thuốc thử đáng gờm cho Alonso (La Liga)
(2h, 20/8, vòng 1 La Liga) Osasuna sẽ không phải đối thủ dễ chơi trong trận đầu tiên dẫn dắt Real ở La Liga của HLV Xabi Alonso.
Laliga | 2h, 20/8 | Bernabeu
Điểm
Courtois
Carreras
Huijsen
Militao
Alexander-Arnold
Tchouameni
Valverde
Guler
Rodrygo
Vinicius
Mbappe
Điểm
Herrera
Juan Cruz
Boyomo
Catena
Bretones
Moncayola
Torro
Rosier
Moi Gomez
Oroz
Budimir
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🎭 Bộ mặt mới thời Alonso
Đây sẽ là trận đầu tiên tại La Liga cho HLV Xabi Alonso trên cương vị HLV trưởng của Real Madrid. Dù đã ra mắt công việc mới tại Club World Cup, nhưng giờ mới là lúc những sự áp đặt về đấu pháp của Alonso được thể hiện cụ thể trong cách chơi của Real Madrid.
Dù vậy Alonso gặp một số thiệt thòi nhất định trước trận đấu này. Antonio Rudiger bị treo giò ở hàng thủ, trong khi tuyến giữa vắng mặt cả Camavinga và Bellingham do chấn thương.
🔍 Osasuna mạnh hay yếu?
Osasuna sẽ không phải đối thủ dễ đá cho Real Madrid. Họ về đích ở nửa trên BXH La Liga mùa trước và chỉ hụt vé dự cúp châu Âu vì kém hiệu số. Họ đã cầm hòa Real Madrid 1-1 ở lượt về mùa trước, mặc dù lượt đi thua đậm 0-4 tại Bernabeu.
Osasuna luôn có tiềm năng gây sốc trước các đội mạnh và đội hình của họ sở hữu một nhân vật không thể xem thường. Tiền đạo Ante Budimir đã ghi lần lượt 17 & 21 bàn thắng ở La Liga trong 2 mùa qua, và chân sút này có thể chất cực khỏe lẫn sự thông minh trong di chuyển để gây khó khăn cho trung vệ Dean Huijsen và người đá cặp với anh.
(2h, 20/8, vòng 1) Real Madrid đang khát khao chiến thắng ngày ra quân, trong khi Osasuna đang có thành tích không tốt trên sân Bernabeu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 18:01 PM (GMT+7)