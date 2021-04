Nhận định bóng đá MU - AS Roma: Hiểm họa ở “hang Quỷ”, ác mộng 14 năm trở lại

Thứ Năm, ngày 29/04/2021 10:11 AM (GMT+7)

(Nhận định bóng đá MU - AS Roma, 2h, 30/4, bán kết lượt đi Europa League) Cơn ác mộng 14 năm trước tại Old Trafford có thể sẽ níu chân AS Roma ở chuyến làm khách lần này.

Các CĐV AS Roma hẳn sẽ không bao giờ quên ngày 11/4/2007. Roma của HLV Luciano Spalletti hành quân đến Old Trafford chơi trận tứ kết lượt về Champions League. Vốn liếng của họ là chiến thắng 2-1 tại Rome ở trận lượt đi. Tuy nhiên, cuối cùng thì đêm Old Trafford năm đó trở thành cơn ác mộng với họ. Roma nhận thất bại 1-7, trận thua đậm nhất trong lịch sử của họ ở cúp châu Âu tính cho tới tận thời điểm này.

Carrick lập cú đúp trong chiến thắng 7-1 của MU trước Roma vào năm 2007

Nhân chứng sống cho chiến thắng hiển hách đó của “Quỷ đỏ” hiện đang ngồi cạnh HLV Ole Gunnar Solskjaer trên ghế chỉ đạo: Michael Carrick, người lập cú đúp ở trận cầu hôm đó. Đêm nay, Roma sẽ trở lại Old Trafford và đây là chuyến đi mang tới nhiều dự cảm không lành với họ.

Rome nên lo lắng bởi 4 trận gần nhất, thầy trò HLV Paulo Fonseca không biết mùi chiến thắng, nhận 2 thất bại trước các đối thủ đang nằm ở khu vực nguy hiểm tại Serie A là Torino và Cagliari. Ở đấu trường Europa Leauge, việc Roma vượt qua Ajax mang nhiều yếu tố may mắn, bởi đội bóng Italia bị đối thủ chơi trên chân cả ở trận lượt đi lẫn lượt về.

Trong khi đó, MU đang hoàn toàn sẵn sàng cho việc săn vé vào chơi chung kết Europa League. “Quỷ đỏ” đang có sự ổn định cực lớn khi bất bại 6 trận gần nhất, giành 5 chiến thắng. Tại Ngoại hạng Anh, cuộc đua top 4 đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của MU nên họ sẽ được toàn tâm toàn ý dồn sức cho trận gặp Roma.

Từng loại một đội bóng đến từ Serie A khác là AC Milan ở vòng 1/8 Europa League mùa này, MU chưa bao giờ tự tin đến vậy trước các đối thủ Italia, đặc biệt là khi họ đang được lịch sử ủng hộ. Trong 19 lần tiếp đón các đại diện Italia trên sân nhà ở cúp châu Âu, họ giành 13 chiến thắng, 3 hòa và chỉ 3 lần nhận thất bại.

Trong bối cảnh bản lĩnh của MU khi là đội cửa trên đã được cải thiện rõ rệt, cùng sự thăng hoa của các trụ cột như Luke Shaw, Bruno Fernandes hay Paul Pogba, “Quỷ đỏ” sẵn sàng tái hiện cơn ác mộng 2007 cho Roma.

Dự đoán: MU 2-0 AS Roma

Tình hình lực lượng

MU: Vắng Martial do chấn thương.

AS Roma: Vắng Zaniolo và Pedro do chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Cavani.

AS Roma: Lopez; Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

