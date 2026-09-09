Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Đội khách bất lực, không thể gỡ hòa (Hết giờ)

C1 - Champions League | 2h, 10/9 | Anfield Liverpool 2 - 1 Atletico Madrid (H1: 1-1) Thông tin trước trận Liverpool vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Alisson 6.7 Araujo 7.0 Jacquet 7.8 Van Dijk 6.9 Kerkez 7.5 Szoboszlai 8.4 Mac Allister 8.3 Barcola 6.5 Wirtz 7.7 Ngumoha 6.9 Isak 7.3 Điểm Oblak 6.7 Llorente 7.6 Pubill 6.2 Romero 6.8 Hancko 6.1 Koke 6.2 Barrios 6.7 Simeone 6.3 Baena 6.5 Lee Kang In 6.0 Alvarez 7.5 Thay người Frimpong 6.4 Munoz 6.6 Gravenberch 6.7 Koumas 6.0 Tsimikas 6.0 Thay người Lookman 6.2 Grimnaldo 6.0 David 6.3 Le Normand 6.3 Hjulmand 6.6 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Atletico Madrid Sút khung thành 14 (5) 9 (4) Thời gian kiểm soát bóng 45% 55% Phạm lỗi 11 10 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 5 Phạt góc 7 5 Cứu thua 3 3 Szoboszlai 40' Xem video Mac Allister 50' Xem video Xem video 17' Llorente Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Atletico Madrid giao bóng. 1’ NGUY HIỂM! Xem video Ngay phút đầu tiên, Liverpool đã đe dọa khung thành của Atletico với cú sút khá hiểm hóc của Isak. 5’ Atletico cố gắng đáp trả Julian Alvarez thử vận may từ sát mép vòng cấm, nhưng cú sút chìm hướng vào giữa khung thành quá nhẹ để đánh bại Alisson. Thủ môn của Liverpool dễ dàng bắt gọn bóng. 8’ Liverpool gia tăng sức ép Xem video Đội chủ nhà đang gia tăng sức tấn công với Isak là hạt nhân của các tình huống cuối cùng. 11’ Không có penalty cho Liverpool Xem video Đội chủ nhà đòi hỏi quả penalty, sau khi Szoboszlai va chạm với cầu thủ Atletico và ngã trong vòng cấm đối phương. 15’ Chưa có bàn cho Barcola! Xem video Bradley Barcola bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền rồi tung cú dứt điểm về phía cột dọc bên phải. Jan Oblak phản xạ kịp thời và xuất sắc cản phá. 17’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 0-1 ATLETICO MADRID Xem video Julian Alvarez chuyền ngang để Marcos Llorente băng xuống. Llorente tung cú cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng vào chính giữa khung thành, mở tỷ số 1-0. Một bàn thắng ấn tượng! 24’ Không được! Xem video Liverpool đang cố gắng khoét cánh của Atletico, nhưng Llorente phòng ngự ấn tượng. 27’ Nguy hiểm! Xem video Julian Alvarez tung cú dứt điểm hiểm hóc nhằm vào góc cao bên trái, nhưng Alisson đã xuất sắc bay người cản phá. Atletico Madrid được hưởng phạt góc. 28’ Thẻ vàng! Alexis Mac Allister bị phạt thẻ sau pha phạm lỗi, kéo ngã đối thủ. Trọng tài Davide Massa không gặp khó khăn khi đưa ra quyết định. 30’ Cứu thua thành công Xem video Wirtz thực hiện cú đá cận thành hiểm hóc nhưng người chiến thắng là thủ môn Oblak của Atletico. Tuy vậy, trọng tà đã xác định Isak việt vị trước khi chuyền bóng cho Wirtz. 34’ Va chạm! Virgil van Dijk (Liverpool) có pha truy cản quyết liệt với Lee Kang In, khiến trọng tài Davide Massa thổi phạt. Atletico Madrid được hưởng một quả đá phạt. 40’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 1-1 ATLETICO MADRID Xem video Dominik Szoboszlai dứt điểm đẳng cấp, giúp Liverpool gỡ hòa. Ronald Araujo tung đường chọc khe tuyệt vời, tạo điều kiện để Szoboszlai thoát xuống, phản ứng nhanh hơn thủ môn rồi sút cận thành vào góc thấp bên trái, đánh bại thủ môn Oblak. 44’ Lee Kang In tỏ ra rất đau! Xem video Pha va chạm giữa Szoboszlai của Liverpool với Lee Kang In bên phía Atletico. Trận đấu đang diễn ra rất nóng. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 1 phút. 45+2’ Hiệp 1 khép lại Hai đội hòa nhau 1-1. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Liverpool giao bóng. 49’ Phung phí cơ hội mười mươi! Florian Wirtz tung đường chuyền đẹp mắt cho Bradley Barcola, nhưng tiền đạo này không thể đưa bóng vào lưới. Cú dứt điểm trong vòng cấm đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc! 50’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-1 ATLETICO MADRID Xem video Alexis Mac Allister thể hiện kỹ thuật hoàn hảo với cú dứt điểm một chạm ngay sát ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp bên trái. Liverpool vượt lên dẫn 2-1. 56’ Alvarez chấn thương Trận đấu tạm dừng khi Julian Alvarez bị đau sau một pha va chạm và đội ngũ y tế phải vào sân chăm sóc. 59’ Barcola chấn thương, rời sân! Xem video Bradley Barcola ra hiệu rõ ràng rằng anh đang cần được chăm sóc y tế vì tỏ ra rất đau đớn. Mức độ chấn thương của cầu thủ này vẫn chưa được xác định. 64’ Araujo bật cao đánh đầu Xem video Ronald Araujo bật cao hơn hậu vệ đối phương, đón quả phạt góc của Dominik Szoboszlai rồi đánh đầu về phía khung thành. Tuy nhiên, cú dứt điểm từ chấm phạt đền đi vọt xà khá xa. 69’ Alvarez đáp trả Xem video Julian Alvarez (Atletico Madrid) đón đường chuyền chính xác vào vòng cấm rồi lập tức tung cú sút chìm về phía khung thành. Tuy nhiên, bóng đi không hiểm và cũng thiếu lực. 73’ Pha xử lý bất thành của Simeone Xem video Giuliano Simeone có pha xử lý khá tệ, khiến ngay cả bố của cầu thủ này - HLV Diego Simeone cũng tỏ ra ngán ngẩm. 80’ Chưa có bàn thứ ba cho Liverpool Xem video Liverpool vẫn đang cầm bóng và tổ chức tấn công mạch lạc, khiến hàng thủ Atletico vất vả chống đỡ. 86’ Nỗ lực bất thành của Atletico Xem video Đội khách dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hiệu quả chưa đến. 89’ BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN! Xem video Bàn thắng của Jeremie Frimpong (Liverpool) không được công nhận do lỗi việt vị. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 5 phút. 90+5’ Trận đấu kết thúc Liverpool giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Ngumoha, Isak Oblak, Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Koke, Barrios, Simeone, Baena, Lee Kang In, Alvarez

Sau 2 trận hòa liên tiếp, Liverpool có thắng lợi đầu tiên của mùa giải khi hạ Ipswich Town. Đó là trận đấu cho thấy một phần ý tưởng của tân HLV Andoni Iraola bắt đầu phát huy hiệu quả. Liverpool gây áp lực tốt hơn, triển khai bóng nhanh hơn và tìm được Isak trong những khoảng trống mà hàng tiền đạo trước đó chưa khai thác hiệu quả. Isak hiện đã có 3 bàn sau 3 vòng Premier League.

Trong khi đó, Atletico Madrid vừa phải nhận thất bại 0-3 trên sân của Athletic Bilbao. Sự vô duyên của hàng công và những sai lầm ở hàng thủ, nhất là bên cánh trái, đã khiến họ bị đánh sập chỉ trong một thời gian ngắn. HLV Diego Simeone vẫn sở hữu một tập thể giàu kinh nghiệm Champions League và có khả năng thay đổi cách tiếp cận tùy đối thủ, nhưng lực lượng của họ mùa này đã có nhiều sự xáo trộn.

Atletico cũng đã thua tới một nửa số trận sân khách ở Cúp C1 mùa trước, bao gồm trận thua kịch tính 2-3 trước chính Liverpool. Trong khi đó, Liverpool chưa bao giờ thua tại Anfield khi được đá trên sân nhà ở các trận ra quân Cúp C1.