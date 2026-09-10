Bán kết tennis đỉnh cao US Open: Sabalenka đọ sức Pegula, tân số 1 thế giới đấu Coco Gauff

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: Khoảng 6h, 11/9 (Bán kết đơn nữ US Open)

Sabalenka đang tiến rất gần đến việc hoàn tất cú hat-trick vô địch US Open, nhưng Pegula là đối thủ hiểu rõ cách gây khó khăn cho cô. Hạt giống số 1 vừa trải qua trận tứ kết nghẹt thở trước Linda Noskova, thắng 7-6, 3-6, 7-6 sau 2 giờ 22 phút. Sabalenka đã có lúc bị dẫn 2-4 ở set quyết định nhưng vẫn ngược dòng thành công, qua đó nâng chuỗi thắng tại Flushing Meadows lên 18 trận và lần thứ sáu liên tiếp vào bán kết.

Sabalenka hướng tới hat-trick US Open, nhưng Pegula từng nhiều lần khiến cô phải chật vật

Pegula cũng phải cần đến ba set để vượt qua Emma Navarro. Sau khi thua 3-6 ở set đầu, tay vợt Mỹ dần tìm lại sự ổn định và thắng 6-4, 6-3. Đây là chiến thắng thứ 50 của Pegula trong mùa giải 2026, đồng thời giúp cô có lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết US Open.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở lịch sử đối đầu. Sabalenka thắng 9/13 lần gặp Pegula và chính cô đã chặn đường đối thủ ở hai kỳ US Open gần nhất, thắng 7-5, 7-5 tại chung kết 2024 và ngược dòng ở bán kết 2025. Pegula từng thắng cuộc gặp gần nhất tại Berlin, nhưng Sabalenka vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Nếu Pegula không cải thiện khả năng giao bóng, sức mạnh trong những cú đánh cuối sân của Sabalenka có thể tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng Pegula 2-0.

Coco Gauff - Elena Rybakina: Khoảng 7h30, 11/9 (Bán kết đơn nữ US Open)

Gauff bước vào bán kết US Open 2026 sau màn ngược dòng nghẹt thở trước Mirra Andreeva. Tay vợt Mỹ cứu thành công 2 match point trong loạt tie-break set 2 trước khi thắng 2-6, 7-6(7), 6-2. Đây là lần thứ hai Gauff góp mặt ở bán kết US Open và cũng là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của cô.

Gauff đối đầu Rybakina trong trận bán kết giữa ngôi sao chủ nhà và tân số 1 thế giới

Đối thủ của Gauff là Rybakina, người vừa đánh bại Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4 để lần đầu tiên vào bán kết US Open. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp Rybakina chính thức vươn lên số 1 thế giới sau giải đấu. Tay vợt Kazakhstan đã thể hiện khả năng điều chỉnh rất tốt sau set đầu, đặc biệt ở khả năng giao bóng và tạo sức ép từ cuối sân.

Hai tay vợt đang hòa 1-1 trong đối đầu. Ở lần gặp gần nhất tại bán kết Toronto hồi tháng 8, Rybakina thắng Gauff 2-6, 6-2, 6-2. Trận đấu đó cho thấy lợi thế lớn của Rybakina nằm ở những cú giao bóng uy lực và khả năng kết thúc điểm nhanh, trong khi Gauff cần phát huy tối đa tốc độ di chuyển, khả năng phòng ngự và những pha phản công bằng thuận tay.

Gauff có lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau màn thoát hiểm trước Andreeva. Tuy nhiên, cô mắc tới 42 lỗi tự đánh hỏng ở tứ kết và sẽ phải cải thiện đáng kể độ ổn định nếu muốn đứng vững trước sức ép liên tục từ Rybakina.

Dự đoán kết quả: Rybakina thắng 2-1.