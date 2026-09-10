"Nữ hoàng băng giá" gốc Âu lấy số 1 của Sabalenka, viết huyền thoại cho tennis châu Á

Cục diện quần vợt đơn nữ thế giới vừa ghi nhận một bước ngoặt lớn tại giải US Open 2026. Bằng việc đánh bại đối thủ Zheng Qinwen sau 3 set đấu căng thẳng (3-6, 6-1, 6-4) ở vòng tứ kết, Elena Rybakina chính thức giành vé vào vòng bán kết, và tạo nên một cuộc đổi ngôi quan trọng, phế truất vị trí của Aryna Sabalenka để lần đầu tiên trong sự nghiệp vươn lên ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA sẽ công bố vào đầu tuần tới (14/9).

Chiến tích này đã chấm dứt chuỗi 99 tuần liên tiếp ngự trị trên đỉnh thế giới của Sabalenka. Qua đó, tay vợt cao 1m84 mang dòng máu thuần Âu đã viết nên một trang sử đặc biệt, mang lại niềm tự hào lớn cho quần vợt châu Á dưới màu áo quốc gia Trung Á Kazakhstan.

Sabalenka (bên trái) sẽ chính thức mất số 1 thế giới WTA vào tay Rybakina (bên phải) vào ngày 14/9

Cuộc soán ngôi sòng phẳng ở Flushing Meadows

Bước vào giải Grand Slam cuối cùng trong năm tại New York, Aryna Sabalenka phải đối mặt với áp lực rất lớn khi phải bảo vệ trọn vẹn số điểm của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Elena Rybakina, nhà vô địch Australian Open 2026 lại có lợi thế lớn về mặt điểm số tích lũy để cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Trận tứ kết với Qinwen trên sân trung tâm Arthur Ashe diễn ra không hề dễ dàng cho Rybakina. Thi đấu dưới điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục giữa nắng sớm và bóng râm, tay vợt Kazakhstan nhập cuộc không tốt và để thua set đầu 3-6. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện đúng lúc. Rybakina lấy lại thế trận để thắng nhanh 6-1 ở set hai, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-4 ở set quyết định.

Vào thời điểm Rybakina hoàn tất điểm số quyết định, Sabalenka đang có buổi tập ở khu vực sân bên cạnh và đã dừng lại theo dõi kết quả qua màn hình tivi. Với kết quả này, Sabalenka chính thức nhường lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới cho người đồng nghiệp.

Mỹ nhân gốc Âu và mối duyên lịch sử với quần vợt châu Á

Rybakina sở hữu vóc dáng và vẻ đẹp đặc trưng của một cô gái Đông Âu. Cô sinh ra và lớn lên tại Moscow (Nga) thi đấu với quốc tịch Nga từ 2014 tới 2018. Dù vậy, trên bản đồ quần vợt chuyên nghiệp, cô lại là đại diện ưu tú và là niềm tự hào của thể thao Kazakhstan từ năm 2018 đến nay.

Quyết định chuyển quốc tịch ở tuổi 19 của Rybakina xuất phát từ những khó khăn về kinh phí đầu tư tại quê nhà. Khi sự nghiệp của cô đứng trước nguy cơ gián đoạn, Liên đoàn Quần vợt Kazakhstan (KTF) đã kịp thời hỗ trợ toàn bộ nền tảng tài chính để cô tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp.

Do Kazakhstan là thành viên chính thức thuộc Hội đồng Quần vợt Châu Á, những cột mốc vĩ đại mà Rybakina đạt được đều mang tính lịch sử cho thể thao khu vực:

- Cô là tay vợt đầu tiên mang quốc tịch châu Á vô địch đơn nữ giải Wimbledon (2022).

- Cô khẳng định đẳng cấp cao nhất với danh hiệu Australian Open 2026.

- Và hiện tại, cô trở thành vận động viên đầu tiên của Kazakhstan chạm đến ngôi vị số 1 thế giới.

Sau Naomi Osaka, Rybakina là tay vợt nữ thứ 2 của châu Á vươn lên giữ ngôi số 1 đơn nữ WTA

Sự điềm tĩnh của tay vợt dẫn đầu

Sau trận đấu, Rybakina vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc khi chia sẻ về cột mốc mới: "Thật khó để tìm từ ngữ diễn tả cảm xúc lúc này, đó là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi. Tuy nhiên, hiện tại đó vẫn chỉ là một con số trên bảng xếp hạng. Mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này là chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết trước mắt".

Ở chiều ngược lại, cựu số 1 Sabalenka cũng thể hiện tinh thần thể thao khi gửi lời chúc mừng đối thủ. Tay vợt người Belarus cho biết cô chấp nhận kết quả này và sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch US Open vào cuối tuần.

Hành trình của Rybakina tại giải đấu năm nay vẫn đang tiếp diễn, tay vợt thường được gọi "Búp bê băng giá" sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà Coco Gauff ở trận bán kết diễn ra vào 7h30, 11/9. Bằng sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh và sự đầu tư đúng đắn từ quốc gia Trung Á, cô đã dệt nên một câu chuyện thành công độc nhất, khẳng định vị thế đáng nể của quần vợt châu Á với bản đồ tennis thế giới.