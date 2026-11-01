HLV Carrick tìm ra 3 kẻ "phá hoại" ở MU, sẽ thẳng tay loại bỏ

MU tiếp tục sa lầy, chiếc ghế của Carrick lung lay

Manchester United đã thể hiện bộ mặt khởi sắc hơn so với những vòng đấu gần đây trong cuộc đối đầu Chelsea hôm thứ Bảy, đặc biệt là trong hiệp 1. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ sau giờ nghỉ.

HLV Carrick thực sự đã chạm đến giới hạn của thất bại

Chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, MU đã phải nhận bàn thua. Đến sau phút 60, đội khách tiếp tục thủng lưới lần thứ hai và còn phải chơi thiếu người. Chelsea thậm chí suýt có bàn thắng thứ ba, nhưng Estevao bị bắt việt vị trong gang tấc trước khi đưa bóng vào lưới.

Dẫu vậy, điều quan trọng nhất với Michael Carrick vẫn là kết quả. Thất bại này khiến MU chỉ có 7 điểm sau 9 vòng đấu tại Premier League. Để so sánh, khi Erik Ten Hag bị sa thải năm 2024, đội bóng thành Manchester đã giành được 11 điểm sau cùng số trận.

Trước mắt, MU sẽ chạm trán Roma tại Champions League. Đấu trường châu Âu có thể giúp Carrick tạm thời thoát khỏi sức ép từ giải quốc nội, nhưng phong độ của đội bóng cũng chẳng khá hơn. Họ từng đánh bại Sabah trong trận mở màn trên sân nhà, cũng là chiến thắng gần nhất trên mọi đấu trường kể từ ngày 10/9. Sau đó, MU lần lượt thất bại trước Atletico Madrid và Como trên sân khách.

Nếu không thể đánh bại cả Roma lẫn Aston Villa, đối thủ tiếp theo tại Premier League, chuỗi trận không thắng của MU sẽ kéo dài lên hai tháng.

Carrick hiện vẫn tại vị, nhưng thất bại trước Chelsea có thể trở thành giọt nước tràn ly. Ngay cả khi tiếp tục dẫn dắt đội bóng, cựu HLV của Middlesbrough cũng có thể phải tính đến việc không còn đặt niềm tin vào một số cầu thủ.

Trước Chelsea, Amad Diallo và Bryan Mbeumo là những điểm sáng hiếm hoi. Amad liên tục khiến Wesley Fofana gặp khó khăn trong hiệp một, trong khi Mbeumo suýt ghi bàn ở cuối trận nhưng bị Mike Penders cản phá bằng đầu ngón tay. Tuy nhiên, ba cái tên khác lại để lại nhiều nỗi thất vọng.

Lisandro Martinez: Sai lầm không thể chấp nhận

"Việc nhận bàn thua thứ hai và mất thêm một cầu thủ vào thời điểm đó chắc chắn đã ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu", Carrick chia sẻ sau thất bại trên sân của Chelsea.

Martinez nhận thẻ đỏ ở trận MU thua Chelsea

Khi được hỏi liệu Martinez có khiến ông thất vọng hay không, nhà cầm quân người Anh chỉ lắc đầu. Tuy nhiên, nhiều người theo dõi trận đấu lại có quan điểm khác.

Những phát biểu chỉ trích của Martinez sau trận thua Atletico Madrid là một chuyện, còn tấm thẻ đỏ trong cuộc đối đầu Chelsea lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Trung vệ người Argentina không chịu bất kỳ áp lực đáng kể nào khi có hành động đánh vào người Fofana trong vòng cấm MU. Đó là quyết định thiếu suy nghĩ, đặc biệt khi anh đã phải nhận một thẻ vàng trước đó.

Trong hoàn cảnh đội bóng đang gặp vô vàn khó khăn, Carrick không thể chấp nhận những cầu thủ có thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch chiến thuật chỉ bằng một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo.

Bruno Fernandes: Đội trưởng mờ nhạt

HLV Carrick đưa Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Chelsea sau khi để tiền vệ người Bồ Đào Nha ngồi dự bị ở thất bại trước Bournemouth trên sân nhà.

Fernandes từng công khai chỉ trích đội bóng sau trận thua Bournemouth, nhưng những cuộc trao đổi nhằm giải quyết bất đồng dường như đã giúp tình hình dịu xuống.

Fernandes thể hiện quá tệ trước Chelsea

"Bruno là người đã dẫn dắt đội bóng rất tốt trong nhiều trận đấu và suốt nhiều năm qua. Cậu ấy sẽ tiếp tục làm điều đó. Hoàn toàn không có vấn đề gì", Carrick khẳng định.

Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân của Fernandes trước Chelsea lại là câu chuyện khác. Tiền vệ mang áo số 8 gần như mất hút, ngoại trừ một cú dứt điểm thiếu chính xác sau đường chuyền của Mbeumo.

Màn thể hiện nhạt nhòa này khiến một bộ phận người hâm mộ MU đặt câu hỏi về tương lai của đội trưởng, thậm chí suy đoán anh có thể đang muốn rời Old Trafford.

Mason Mount: Không còn là phương án đáng tin cậy?

Mount không có nhiều cơ hội tạo dấu ấn trong trận đấu với đội bóng cũ Chelsea. Khi tiền vệ người Anh được tung vào sân, MU đã bị dẫn trước hai bàn và phải chơi thiếu người. Đội khách khi ấy chủ yếu tập trung hạn chế thiệt hại.

Mount cũng không được HLV Carrick tin tưởng

Dẫu vậy, việc Mount phải bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị cũng có lý do. Tuyển thủ Anh đã đá chính 3 trận trên mọi đấu trường mùa này và MU đều phải nhận thất bại. Đáng chú ý, đội bóng thủng lưới tới 10 lần trong những trận đấu đó.

Những chấn thương liên tiếp trong các mùa giải gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Mount. Bản thân tiền vệ này chắc chắn không hài lòng khi chưa thể tạo dấu ấn trong giai đoạn có thể trạng tốt và sẵn sàng thi đấu.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, Carrick dường như không còn xem Mount là phương án đáng tin cậy mỗi khi MU cần một cầu thủ tạo ra khác biệt trong thời điểm khó khăn.