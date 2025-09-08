Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup

Bóng đá Indonesia

(20h30, 8/9, giao hữu) Trận đấu giữa Indonesia và Lebanon hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi đây là trận đấu có tính chất tập dượt quan trọng với đội chủ nhà.

Giao Hữu | 20h30, 8/9 | SVĐ Gelora Bung Tomo

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup - 1
Lebanon
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup - 1
Argawinata, Arhan, Amat, Ridho, Mangkualam, Klok, Kambuaya, Egy Maulana, Sulaeman, Hariyadi, Dimas
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup - 1
Mostafa Matar, Melki, El Zein, Oumari, Sabra, Saad, Nader Matar, Jalloul, Maatouk, El Helwe, Jradi

Chạy đà cho vòng loại World Cup

Indonesia đã có màn phô trương sức mạnh rất hoành tráng khi hủy diệt Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-0 hôm 5/9. Lần này, thách thức cho thầy trò HLV Patrick Kluivert hứa hẹn khó nhằn hơn bởi Lebanon hiện đứng thứ 112 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Indonesia (118).

Trận đấu với Lebanon có ý nghĩa rất quan trọng đối với Indonesia, trước khi đội bóng "xứ vạn đảo" bước vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong tháng 10 tới. Lý do bởi Saudi Arabia và Iraq, hai đối thủ của Indonesia, đều là “hàng xóm” của Lebanon ở Tây Á.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

08/09/2025 12:52 PM (GMT+7)
