Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup
(20h30, 8/9, giao hữu) Trận đấu giữa Indonesia và Lebanon hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi đây là trận đấu có tính chất tập dượt quan trọng với đội chủ nhà.
Giao Hữu | 20h30, 8/9 | SVĐ Gelora Bung Tomo
Điểm
Argawinata
Arhan
Amat
Ridho
Mangkualam
Klok
Kambuaya
Egy Maulana
Sulaeman
Hariyadi
Dimas
Điểm
Mostafa Matar
Melki
El Zein
Oumari
Sabra
Saad
Nader Matar
Jalloul
Maatouk
El Helwe
Jradi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chạy đà cho vòng loại World Cup
Indonesia đã có màn phô trương sức mạnh rất hoành tráng khi hủy diệt Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-0 hôm 5/9. Lần này, thách thức cho thầy trò HLV Patrick Kluivert hứa hẹn khó nhằn hơn bởi Lebanon hiện đứng thứ 112 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Indonesia (118).
Trận đấu với Lebanon có ý nghĩa rất quan trọng đối với Indonesia, trước khi đội bóng "xứ vạn đảo" bước vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong tháng 10 tới. Lý do bởi Saudi Arabia và Iraq, hai đối thủ của Indonesia, đều là “hàng xóm” của Lebanon ở Tây Á.
ĐT Indonesia không có quá nhiều sao nhập tịch nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp hơn hẳn.
