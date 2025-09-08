Trực tiếp bóng đá Indonesia - Lebanon: Chạy đà cho giấc mơ dự World Cup

Giao Hữu | 20h30, 8/9 | SVĐ Gelora Bung Tomo Indonesia 0 - 0 Lebanon (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Lebanon Lebanon Điểm Argawinata Arhan Amat Ridho Mangkualam Klok Kambuaya Egy Maulana Sulaeman Hariyadi Dimas Điểm Mostafa Matar Melki El Zein Oumari Sabra Saad Nader Matar Jalloul Maatouk El Helwe Jradi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Lebanon Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Argawinata, Arhan, Amat, Ridho, Mangkualam, Klok, Kambuaya, Egy Maulana, Sulaeman, Hariyadi, Dimas Mostafa Matar, Melki, El Zein, Oumari, Sabra, Saad, Nader Matar, Jalloul, Maatouk, El Helwe, Jradi

Chạy đà cho vòng loại World Cup

Indonesia đã có màn phô trương sức mạnh rất hoành tráng khi hủy diệt Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-0 hôm 5/9. Lần này, thách thức cho thầy trò HLV Patrick Kluivert hứa hẹn khó nhằn hơn bởi Lebanon hiện đứng thứ 112 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Indonesia (118).

Trận đấu với Lebanon có ý nghĩa rất quan trọng đối với Indonesia, trước khi đội bóng "xứ vạn đảo" bước vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong tháng 10 tới. Lý do bởi Saudi Arabia và Iraq, hai đối thủ của Indonesia, đều là “hàng xóm” của Lebanon ở Tây Á.