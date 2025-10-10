Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Brazil Đội tuyển Hàn Quốc

(18h, 10/10, giao hữu) Brazil sẽ hướng tới mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng khi chạm trán Hàn Quốc của Son Heung Min.

Giao Hữu | 18h, 10/10 | SVĐ Seoul World Cup

Hàn Quốc
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba - 1
Brazil
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba - 1
Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Yu-min, Ju-sung, Jae-sung, Jin-gyu, Kang-in, Du-jae, Castrop, Son
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba - 1
Bento, Vanderson, Militao, Gabriel, Santos, Casemiro, Guimaraes, Estevao, Cunha, Vinicius, Richarlison

Cả Hàn Quốc lẫn Brazil đều đã chính thức giành vé dự World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung Bo, Hàn Quốc chỉ thua 1 trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tháng trước, đội bóng xứ kim chi có hai kết quả đáng khích lệ trong loạt giao hữu, khi đánh bại Mỹ và hòa Mexico.

Trong khi đó, lần ra sân gần đây nhất của Brazil là hôm 10/9, khi họ để thua 0-1 trước Bolivia. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, cho thấy phong độ chưa thực sự ổn định.

Trong loạt trận quốc tế tháng 10, Brazil sẽ lần lượt đối đầu Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là dịp để HLV Ancelotti tiếp tục thử nghiệm đội hình và đánh giá các nhân tố mới trước khi bước vào chiến dịch chinh phục World Cup.

Video bóng đá ĐT Anh - Xứ Wales: Ác mộng 3 bàn thua trong 20 phút
Video bóng đá ĐT Anh - Xứ Wales: Ác mộng 3 bàn thua trong 20 phút

(Giao hữu) Trên "thánh địa" Wembley, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã khiến ĐT Xứ Wales trải qua 20 phút đầu ác mộng.

10/10/2025 12:47 PM (GMT+7)
