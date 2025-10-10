Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba

Giao Hữu | 18h, 10/10 | SVĐ Seoul World Cup Hàn Quốc 0 - 0 Brazil (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hàn Quốc vs Brazil Brazil Điểm Seung-gyu Moon-hwan Min-jae Yu-min Ju-sung Jae-sung Jin-gyu Kang-in Du-jae Castrop Son Điểm Bento Vanderson Militao Gabriel Santos Casemiro Guimaraes Estevao Cunha Vinicius Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hàn Quốc Hàn Quốc Brazil Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Yu-min, Ju-sung, Jae-sung, Jin-gyu, Kang-in, Du-jae, Castrop, Son Bento, Vanderson, Militao, Gabriel, Santos, Casemiro, Guimaraes, Estevao, Cunha, Vinicius, Richarlison

Cả Hàn Quốc lẫn Brazil đều đã chính thức giành vé dự World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung Bo, Hàn Quốc chỉ thua 1 trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tháng trước, đội bóng xứ kim chi có hai kết quả đáng khích lệ trong loạt giao hữu, khi đánh bại Mỹ và hòa Mexico.

Trong khi đó, lần ra sân gần đây nhất của Brazil là hôm 10/9, khi họ để thua 0-1 trước Bolivia. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, cho thấy phong độ chưa thực sự ổn định.

Trong loạt trận quốc tế tháng 10, Brazil sẽ lần lượt đối đầu Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là dịp để HLV Ancelotti tiếp tục thử nghiệm đội hình và đánh giá các nhân tố mới trước khi bước vào chiến dịch chinh phục World Cup.