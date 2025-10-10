Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Brazil: Son Heung Min so tài những vũ công Samba
(18h, 10/10, giao hữu) Brazil sẽ hướng tới mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng khi chạm trán Hàn Quốc của Son Heung Min.
Giao Hữu | 18h, 10/10 | SVĐ Seoul World Cup
Điểm
Seung-gyu
Moon-hwan
Min-jae
Yu-min
Ju-sung
Jae-sung
Jin-gyu
Kang-in
Du-jae
Castrop
Son
Điểm
Bento
Vanderson
Militao
Gabriel
Santos
Casemiro
Guimaraes
Estevao
Cunha
Vinicius
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cả Hàn Quốc lẫn Brazil đều đã chính thức giành vé dự World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung Bo, Hàn Quốc chỉ thua 1 trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tháng trước, đội bóng xứ kim chi có hai kết quả đáng khích lệ trong loạt giao hữu, khi đánh bại Mỹ và hòa Mexico.
Trong khi đó, lần ra sân gần đây nhất của Brazil là hôm 10/9, khi họ để thua 0-1 trước Bolivia. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, cho thấy phong độ chưa thực sự ổn định.
Trong loạt trận quốc tế tháng 10, Brazil sẽ lần lượt đối đầu Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là dịp để HLV Ancelotti tiếp tục thử nghiệm đội hình và đánh giá các nhân tố mới trước khi bước vào chiến dịch chinh phục World Cup.
10/10/2025 12:43 PM (GMT+7)