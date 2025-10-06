Video bóng đá Los Angeles FC - Atlanta United: Son Heung Min nỗ lực, áp sát ngôi đầu (MLS)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Son Heung Min đang có phong độ cực tốt trong màu áo Los Angeles FC. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Atlanta United trên sân nhà khó khăn hơn dự liệu.

Son Heung Min đã ghi đến 8 bàn trong 8 trận khoác áo Los Angeles FC. Nếu có thể giành chiến thắng trước Atlanta United, đội chủ nhà sẽ tiến gần hơn đến ngôi đầu bảng xếp hạng miền Tây giải Nhà nghề Mỹ. Với mục tiêu như vậy, Los Angeles FC dốc sức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Son Heung Min (áo đen) thi đấu nỗ lực

Son Heung Min (áo đen) thi đấu nỗ lực

Tuy nhiên, Atlanta United cũng cho thấy khả năng phòng ngự ấn tượng của mình. Trong suốt hiệp đầu tiên, đội khách với hệ thống 5 hậu vệ đã chơi cực kỳ lăn xả, hóa giải các đợt lên bóng của đối thủ. Cũng vì thế, hiệp 1 khép lại mà không bên nào có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Los Angeles FC tăng cường sức tấn công. Thế nhưng, các cơ hội của đội chủ nhà cứ lần lượt trôi đi. Đến cuối trận, tưởng như hai đội sẽ chấp nhận kết quả hòa thì ở phút 86, tiền đạo Denis Bouanga bất ngờ lập công, giúp Los Angeles giành chiến thắng quan trọng.

Lúc này Los Angeles FC chỉ còn kém ngôi đầu bảng xếp hạng miền tây MLS của 4 điểm, trong khi đá ít hơn tới 2 trận.

Tỷ số chung cuộc: Los Angeles FC 1-0 Atlanta United (H1: 0-0)

Ghi bàn

Los Angeles FC: Denis Bouanga 86'

Đội hình thi đấu

Los Angeles FC: Lloris, Palencia, Porteous, Nkosi, Hollingshead, Choiniere, Segura, Delgado, Tillman, Son Heung Min, Bouanga

Atlanta United: Hibbert, Hernandez, Gregersen, Berrocal, Mihaj, Amador, Miranchuk, Slisz, Alzate, Almiron, Thiare

06/10/2025 09:51 AM (GMT+7)
