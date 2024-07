Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Brazil - Tây Ban Nha: Kịch bản không tưởng khiến cựu Á quân bị loại (Olympic)

- ĐT nữ Tây Ban Nha đã đoạt vé vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. - Trận thua ngược kịch tính trước ĐT Nhật Bản khiến Brazil mới chỉ có 3 điểm và họ đang bằng Nhật Bản về hiệu số nhưng kém về số bàn thắng ghi được (3 của Nhật Bản so với 2 của Brazil). Nếu hai đội bằng điểm nhau khi lượt đấu cuối kết thúc, vị trí của hai đội sẽ được phân định bằng hiệu số. - Brazil có thể đi tiếp nếu giành ít nhất 1 điểm để đoạt một trong 2 suất cho các đội đứng thứ 3 các bảng. Do Canada đã bị trừ 6 điểm và hiện đang có 0 điểm, họ tối đa cũng chỉ có thể có 3 điểm nếu thắng lượt trận cuối. - Nếu Brazil thua Tây Ban Nha còn Canada thắng Colombia và Australia không thua trước Mỹ, Brazil chắc chắn sẽ bị loại do kém hiệu số so với Canada. - Tây Ban Nha đã thắng 17/20 trận gần nhất trong thời gian thi đấu chính thức, trong đó họ thắng 10/11 trận mới đây. - Mặc dù là nước có nền bóng đá mạnh nhưng ĐT nữ Brazil chưa từng vô địch World Cup hay Olympic, thành tích tốt nhất đều là về nhì. - Đây mới là giải đấu đầu tiên ĐT nữ Tây Ban Nha dự vòng chung kết ở Olympic và họ đã vượt luôn qua vòng bảng.