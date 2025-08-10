Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Crystal Palace

(21h, 10/8, FA Community Shield 2025) Crystal Palace có thành tích thắng rất ấn tượng khi được đá tại sân Wembley.

   

21h, 10/8 | Wembley

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh) - 1
Crystal Palace
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh) - 1
Mamardashvili, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh) - 1
Dean Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell, Ismaila Sarr, Eze, Mateta

🤗 😤 Bên hứng khởi, bên mông lung

Liverpool bước vào trận Siêu cúp với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, và họ cũng đang có một mùa hè đầy phấn khởi. Dù đã chia tay một số cầu thủ quan trọng như Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz và mới đây là Darwin Nunez, đổi lại "The Kop" đã bổ sung Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và đón thủ môn Mamardashvili.

Trong khi đó, Crystal Palace vô địch FA Cup để đoạt vé tới châu Âu, nhưng chiến thắng của họ giờ không còn trọn vẹn. Tấm vé dự Europa League đã bị UEFA chuyển thành vé dự Conference League, sau khi Palace bị xử thua trong vụ họ có chung chủ sở hữu với Lyon (mặc dù doanh nhân John Textor đã bán cổ phần của mình ở Palace trước khi tòa tuyên án). 

Không những vậy, Palace chưa mua cầu thủ nào như ý của HLV Oliver Glasner, dẫn tới tin đồn ông có thể ra đi trong thời gian tới. Một số cầu thủ của họ đang được các CLB khác săn đón, từ Marc Guehi ở hàng thủ, Adam Wharton ở tuyến giữa cho tới Eberechi Eze và Jean-Philippe Mateta trên hàng công.

🥋 Thông tin lực lượng

Liverpool sẽ chỉ có thủ môn Alisson vắng mặt do bị đau nhẹ, nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính. 

Crystal Palace vắng Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure vì chấn thương. Trong số này chỉ có Doucoure ra sân thường xuyên.

☀️ Palace có duyên với Wembley

Mặc dù không thường xuyên được đá tại Wembley như các đội bóng lớn, Crystal Palace lại rất có duyên ở sân vận động này, cả địa điểm cũ lẫn mới. Họ đã thắng tới 4/6 lần đến thi đấu tại đây với tư cách đội trung lập.

Bên cạnh đó, 7/9 đội thắng gần nhất trong các trận Community Shield là các đội vô địch FA Cup, nên Crystal Palace vẫn khá sáng cửa chiến thắng nếu xét về tâm linh.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Dự đoán tỷ số trận HOT: Liverpool tranh Siêu cúp Anh, Milan khó cản Chelsea
Dự đoán tỷ số trận HOT: Liverpool tranh Siêu cúp Anh, Milan khó cản Chelsea

(Crystal Palace - Liverpool, 21h, 10/8, Siêu cúp Anh; Chelsea - AC Milan, 21h, 10/8, giao hữu) Liverpool được kỳ vọng khuất phục Crystal Palace để...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2025 16:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN