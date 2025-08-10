Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh)

21h, 10/8 | Wembley Liverpool 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Mamardashvili Frimpong Van Dijk Konate Kerkez Gravenberch Mac Allister Wirtz Salah Gakpo Ekitike Điểm Dean Henderson Richards Lacroix Guehi Munoz Wharton Lerma Mitchell Ismaila Sarr Eze Mateta Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mamardashvili, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike Dean Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell, Ismaila Sarr, Eze, Mateta

🤗 😤 Bên hứng khởi, bên mông lung

Liverpool bước vào trận Siêu cúp với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, và họ cũng đang có một mùa hè đầy phấn khởi. Dù đã chia tay một số cầu thủ quan trọng như Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz và mới đây là Darwin Nunez, đổi lại "The Kop" đã bổ sung Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và đón thủ môn Mamardashvili.

Trong khi đó, Crystal Palace vô địch FA Cup để đoạt vé tới châu Âu, nhưng chiến thắng của họ giờ không còn trọn vẹn. Tấm vé dự Europa League đã bị UEFA chuyển thành vé dự Conference League, sau khi Palace bị xử thua trong vụ họ có chung chủ sở hữu với Lyon (mặc dù doanh nhân John Textor đã bán cổ phần của mình ở Palace trước khi tòa tuyên án).

Không những vậy, Palace chưa mua cầu thủ nào như ý của HLV Oliver Glasner, dẫn tới tin đồn ông có thể ra đi trong thời gian tới. Một số cầu thủ của họ đang được các CLB khác săn đón, từ Marc Guehi ở hàng thủ, Adam Wharton ở tuyến giữa cho tới Eberechi Eze và Jean-Philippe Mateta trên hàng công.

🥋 Thông tin lực lượng

Liverpool sẽ chỉ có thủ môn Alisson vắng mặt do bị đau nhẹ, nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.

Crystal Palace vắng Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure vì chấn thương. Trong số này chỉ có Doucoure ra sân thường xuyên.

☀️ Palace có duyên với Wembley

Mặc dù không thường xuyên được đá tại Wembley như các đội bóng lớn, Crystal Palace lại rất có duyên ở sân vận động này, cả địa điểm cũ lẫn mới. Họ đã thắng tới 4/6 lần đến thi đấu tại đây với tư cách đội trung lập.

Bên cạnh đó, 7/9 đội thắng gần nhất trong các trận Community Shield là các đội vô địch FA Cup, nên Crystal Palace vẫn khá sáng cửa chiến thắng nếu xét về tâm linh.