Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Duyên sân Wembley của Palace (Siêu cúp Anh)
(21h, 10/8, FA Community Shield 2025) Crystal Palace có thành tích thắng rất ấn tượng khi được đá tại sân Wembley.
21h, 10/8 | Wembley
Điểm
Mamardashvili
Frimpong
Van Dijk
Konate
Kerkez
Gravenberch
Mac Allister
Wirtz
Salah
Gakpo
Ekitike
Điểm
Dean Henderson
Richards
Lacroix
Guehi
Munoz
Wharton
Lerma
Mitchell
Ismaila Sarr
Eze
Mateta
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🤗 😤 Bên hứng khởi, bên mông lung
Liverpool bước vào trận Siêu cúp với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, và họ cũng đang có một mùa hè đầy phấn khởi. Dù đã chia tay một số cầu thủ quan trọng như Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz và mới đây là Darwin Nunez, đổi lại "The Kop" đã bổ sung Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và đón thủ môn Mamardashvili.
Trong khi đó, Crystal Palace vô địch FA Cup để đoạt vé tới châu Âu, nhưng chiến thắng của họ giờ không còn trọn vẹn. Tấm vé dự Europa League đã bị UEFA chuyển thành vé dự Conference League, sau khi Palace bị xử thua trong vụ họ có chung chủ sở hữu với Lyon (mặc dù doanh nhân John Textor đã bán cổ phần của mình ở Palace trước khi tòa tuyên án).
Không những vậy, Palace chưa mua cầu thủ nào như ý của HLV Oliver Glasner, dẫn tới tin đồn ông có thể ra đi trong thời gian tới. Một số cầu thủ của họ đang được các CLB khác săn đón, từ Marc Guehi ở hàng thủ, Adam Wharton ở tuyến giữa cho tới Eberechi Eze và Jean-Philippe Mateta trên hàng công.
🥋 Thông tin lực lượng
Liverpool sẽ chỉ có thủ môn Alisson vắng mặt do bị đau nhẹ, nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.
Crystal Palace vắng Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure vì chấn thương. Trong số này chỉ có Doucoure ra sân thường xuyên.
☀️ Palace có duyên với Wembley
Mặc dù không thường xuyên được đá tại Wembley như các đội bóng lớn, Crystal Palace lại rất có duyên ở sân vận động này, cả địa điểm cũ lẫn mới. Họ đã thắng tới 4/6 lần đến thi đấu tại đây với tư cách đội trung lập.
Bên cạnh đó, 7/9 đội thắng gần nhất trong các trận Community Shield là các đội vô địch FA Cup, nên Crystal Palace vẫn khá sáng cửa chiến thắng nếu xét về tâm linh.
