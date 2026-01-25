Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Crystal Palace Premier League 2025-26

(21h, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Chelsea đang có quyết tâm lớn trong việc đánh bại Crystal Palace để gây sức ép lên cuộc đua vào top 4.

   

Premier League | 21h, 25/1 | Selhurst Park

Crystal Palace
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Chelsea
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Henderson, Richards, Lacroix, Lerma, Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell, Johnson, Pino, Mateta
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Quyết chiến đua top 4

Chelsea chỉ kém top 4 Ngoại hạng Anh với khoảng cách 2 điểm. Do vậy, nếu đánh bại Crystal Palace trong trận cầu tới, "The Blues" sẽ tạo ra sức ép lớn trong cuộc đua vào nhóm đầu. 

Phong độ của Crystal Palace đang xuống trầm trọng. Họ hòa và thua 10 trận liên tiếp. Nội bộ của đội bóng cũng có vấn đề khi HLV Glasner có mâu thuẫn lớn với ban lãnh đạo. Ngoài ra, họ mới để mất Guehi vào tay Man City, qua đó khiến hàng thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chelsea phải tận dụng lấy thời cơ đó để khuất phục Crystal Palace. "The Blues" đang dần tìm lại phong độ khi đã thắng 2 trận liên tiếp. Điều này tiếp thêm nhiều động lực để Chelsea khuất phục Crystal Palace trong cuộc đấu tới. 

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Arsenal
Man United
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/01/2026 15:52 PM (GMT+7)
