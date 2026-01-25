Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 25/1 | Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Chelsea Chelsea Điểm Henderson Richards Lacroix Lerma Devenny Wharton Hughes Mitchell Johnson Pino Mateta Điểm Sanchez James Chalobah Badiashile Cucurella Caicedo Fernandez Neto Palmer Garnacho Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Richards, Lacroix, Lerma, Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell, Johnson, Pino, Mateta Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Quyết chiến đua top 4

Chelsea chỉ kém top 4 Ngoại hạng Anh với khoảng cách 2 điểm. Do vậy, nếu đánh bại Crystal Palace trong trận cầu tới, "The Blues" sẽ tạo ra sức ép lớn trong cuộc đua vào nhóm đầu.

Phong độ của Crystal Palace đang xuống trầm trọng. Họ hòa và thua 10 trận liên tiếp. Nội bộ của đội bóng cũng có vấn đề khi HLV Glasner có mâu thuẫn lớn với ban lãnh đạo. Ngoài ra, họ mới để mất Guehi vào tay Man City, qua đó khiến hàng thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chelsea phải tận dụng lấy thời cơ đó để khuất phục Crystal Palace. "The Blues" đang dần tìm lại phong độ khi đã thắng 2 trận liên tiếp. Điều này tiếp thêm nhiều động lực để Chelsea khuất phục Crystal Palace trong cuộc đấu tới.