Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Quyết chiến đua top 4 (Ngoại hạng Anh)
(21h, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Chelsea đang có quyết tâm lớn trong việc đánh bại Crystal Palace để gây sức ép lên cuộc đua vào top 4.
Premier League | 21h, 25/1 | Selhurst Park
Điểm
Henderson
Richards
Lacroix
Lerma
Devenny
Wharton
Hughes
Mitchell
Johnson
Pino
Mateta
Điểm
Sanchez
James
Chalobah
Badiashile
Cucurella
Caicedo
Fernandez
Neto
Palmer
Garnacho
Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết chiến đua top 4
Chelsea chỉ kém top 4 Ngoại hạng Anh với khoảng cách 2 điểm. Do vậy, nếu đánh bại Crystal Palace trong trận cầu tới, "The Blues" sẽ tạo ra sức ép lớn trong cuộc đua vào nhóm đầu.
Phong độ của Crystal Palace đang xuống trầm trọng. Họ hòa và thua 10 trận liên tiếp. Nội bộ của đội bóng cũng có vấn đề khi HLV Glasner có mâu thuẫn lớn với ban lãnh đạo. Ngoài ra, họ mới để mất Guehi vào tay Man City, qua đó khiến hàng thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chelsea phải tận dụng lấy thời cơ đó để khuất phục Crystal Palace. "The Blues" đang dần tìm lại phong độ khi đã thắng 2 trận liên tiếp. Điều này tiếp thêm nhiều động lực để Chelsea khuất phục Crystal Palace trong cuộc đấu tới.
Thủ thành Robert Sanchez có ngày thi đấu tệ hại và các CĐV của Chelsea không còn giữ nổi bình tĩnh.
