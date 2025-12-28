Trực tiếp bóng đá Cremonese - Napoli: Báo động phong độ sân khách (Serie A)

Serie A | 21h, 28/12 | SVĐ Giovanni Zini Cremonese 0 - 0 Napoli (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Cremonese vs Napoli Napoli Điểm Audero Terracciano Baschirotto Bianchetti Barbieri Payero Bondo Vandeputte Pezzella Bonazzoli Vardy Điểm Milinkovic Savic Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Politano Lobotka Lang Neres Spinazzola McTominay Hojlund Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Cremonese Cremonese Napoli Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Bonazzoli, Vardy Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, Lang, Neres, Spinazzola, McTominay, Hojlund

Chủ nhà không dễ xơi

Napoli chỉ thua Cremonese 2 lần trong 16 lần chạm trán ở Serie A. Tuy nhiên, Cremonese mùa này tỏ ra là đối thủ không dễ bị khuất phục. Dù không có thành tích đối đầu ấn tượng trước Napoli, đội chủ sân Stadio Zini thực tế chỉ thua 1 trong 8 lần tiếp đón đối thủ tại Serie A.

Cremonese cũng đã nhiều lần gây khó khăn cho các đội bóng lớn kể từ khi trở lại hạng đấu cao nhất Italia. Sau khi lần lượt đánh bại AC Milan tại San Siro và Bologna trên sân Renato Dall’Ara, đoàn quân của HLV Davide Nicola tiếp tục cầm hòa Lazio 0-0 ngay tại Rome ở vòng đấu gần nhất.

Báo động phong độ sân khách

Napoli đang trong tâm trạng hân hoan ăn mừng sau khi tiếp tục gặt hái thêm thành công tại Siêu cúp Italia. Đoàn quân của HLV Antonio Conte hành quân sang Trung Đông trong bối cảnh vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp tại Serie A và Champions League, qua đó chấm dứt chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, và giờ đây họ còn nhiều việc phải làm để bù đắp lại ở cả hai đấu trường.

Những trận thua trước Benfica và Udinese cũng kéo dài phong độ sân khách đáng báo động của Napoli. Họ đã để thua 7 trận xa nhà từ đầu mùa, con số tương đương tổng số thất bại trong 33 chuyến làm khách trước đó. Dẫu vậy, đội chủ sân Diego Armando Maradona chỉ kém đội đầu bảng Inter Milan đúng 2 điểm trong cuộc đua vô địch Serie A đầy căng thẳng.