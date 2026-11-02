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2 cầu thủ Công an Hà Nội lọt đội hình tiêu biểu C1 châu Á 2026/27

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Leo Artur và Brayan Perea vinh dự góp mặt đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Lượt trận thứ ba vòng bảng C1 châu Á 2026/27 khép lại với niềm tự hào và vinh dự dành cho CLB Công an Hà Nội.

Không chỉ giành chiến thắng lịch sử đầu tiên tại C1 châu Á( 3-2 trước Cảng Thượng Hải - Trung Quốc), đại diện Việt Nam còn góp 2 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của lượt trận do ban tổ chức giải bầu chọn.

2 cầu thủ Công an Hà Nội lọt đội hình tiêu biểu C1 châu Á 2026/27 - 1

2 cầu thủ Công an Hà Nội lọt đội hình tiêu biểu C1 châu Á 2026/27 - 2

Leo Artur và Brayan Perea tự hào góp mặt đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu lượt trận thứ ba vòng bảng C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: AFC Champions League/CAHN FC)

Theo đó, hai vị trí cao nhất trên đội hình tiêu biểu lượt trận thứ ba C1 châu Á 2026/27 thuộc về Leo Artur và Brayan Perea. Đây là kết quả xứng đáng với những gì cặp đôi Công an Hà Nội đã thể hiện.

Trên sân của Cảng Thượng Hải tối 27-10, CLB Công an Hà Nội dù bị đánh giá thấp hơn song đã 3 lần vươn lên dẫn trước để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy kịch tính.

Cả 3 bàn thắng của đội khách đều đến từ sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn của bộ đôi ngoại binh: Leo Artur kiến tạo 2 bàn và ghi 1 bàn, Brayan Perea ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn.

Trong số 5 CLB Đông Nam Á góp mặt ở chiến dịch 2026/27, không đội nào ngoài Công an Hà Nội ghi tên ở đội hình tiêu biểu.

Đây là cột mốc rất đáng tự hào vì C1 châu Á là sân chơi quy tụ những thế lực hùng mạnh nhất, những đội bóng hàng đầu châu Á và những cầu thủ đẳng cấp bậc nhất châu lục.

Chiến thắng lịch sử tại vòng ba giúp Công an Hà Nội thêm tự tin và hưng phấn hướng đến 5 lượt trận còn lại của vòng bảng, gần nhất là cuộc tiếp đón Kyoto (Nhật Bản) ngày 3-11 trên sân Hàng Đẫy.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/2-cau-thu-cong-an-ha-noi-lot-doi-hinh-tieu-bieu-...

-01/11/2026 18:51 PM (GMT+7)
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