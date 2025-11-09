Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga)

Laliga | 03h, 10/11 | SVĐ Estadio de Balaídos Celta Vigo 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Celta Vigo vs Barcelona Barcelona Điểm Radu Fernandez Starfelt Alonso Carreia Sotelo Moriba Mingueza Aspas Iglesias Jutgla Điểm Szczesny Balde Araujo Cubarsi Kounde De Jong Casado Rashford Fermin Lopez Yamal Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Celta Vigo Celta Vigo Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Radu, Fernandez, Starfelt, Alonso, Carreia, Sotelo, Moriba, Mingueza, Aspas, Iglesias, Jutgla Szczesny, Balde, Araujo, Cubarsi, Kounde, De Jong, Casado, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Torres

Flick thừa nhận nhớ Gavi

HLV Hansi Flick của Barcelona đã nói về tiền vệ Gavi trước trận đấu tiếp theo gặp Celta Vigo ở La Liga. Chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Luôn tốt khi nói về cách Gavi giúp đội bóng; cậu ấy quan trọng. Tính cách, tinh thần thi đấu của cậu ấy đều xuất sắc. Tôi sẽ rất vui khi cậu ấy trở lại. Tất cả chúng tôi chỉ có thể chờ đợi”.

Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha vẫn đang nghỉ thi đấu sau phẫu thuật đầu gối và dự kiến sẽ chỉ trở lại vào khoảng tháng 2/2026.

Sức ép giành 3 điểm

Barcelona đang chịu sức ép cực lớn khi bước vào vòng đấu mới của La Liga 2025/26. Đội bóng xứ Catalunya hiện đứng thứ 3 với 25 điểm, kém Real Madrid đúng 5 điểm. Trong khi Real duy trì phong độ ổn định, Barca buộc phải thắng để không tự đẩy mình vào thế khó. Nguy hiểm hơn, Villarreal (26 điểm) và Atletico Madrid (25 điểm) đang bám sát phía sau, chỉ chờ Barca sảy chân để chiếm vị trí.

Giữa lúc lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Barcelona lại phải hành quân đến sân Balaídos để đối đầu Celta Vigo - đội đứng thứ 13 nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ. Celta Vigo đang có phong độ ấn tượng với 5 trận toàn thắng gần nhất, trong khi đó Barca chỉ thua 1/5 trận.

Không chỉ vậy, thầy trò HLV Hansi Flick vừa trải qua chuyến làm khách đầy vất vả tại Champions League trước Club Brugge và chỉ mang về 1 điểm. Trong bối cảnh ấy, Barca phải đối diện một Celta Vigo đang hưng phấn và liên tục khai thác tốt những lỗ hổng nơi hàng thủ Barca, khiến trận đấu hứa hẹn cực kỳ cởi mở. Dù vậy, với đẳng cấp của các ngôi sao tấn công, Barcelona vẫn có thể đặt niềm tin vào khả năng giành trọn 3 điểm ngay tại Balaídos.