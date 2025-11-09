Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga)
(3h, 10/11, vòng 12 La Liga) Trước trận đấu gặp Celta Vigo tại La Liga, HLV Hansi Flick của Barcelona ca ngợi tiền vệ Gavi, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cầu thủ trẻ trong đội hình.
Laliga | 03h, 10/11 | SVĐ Estadio de Balaídos
Điểm
Radu
Fernandez
Starfelt
Alonso
Carreia
Sotelo
Moriba
Mingueza
Aspas
Iglesias
Jutgla
Điểm
Szczesny
Balde
Araujo
Cubarsi
Kounde
De Jong
Casado
Rashford
Fermin Lopez
Yamal
Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Flick thừa nhận nhớ Gavi
HLV Hansi Flick của Barcelona đã nói về tiền vệ Gavi trước trận đấu tiếp theo gặp Celta Vigo ở La Liga. Chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Luôn tốt khi nói về cách Gavi giúp đội bóng; cậu ấy quan trọng. Tính cách, tinh thần thi đấu của cậu ấy đều xuất sắc. Tôi sẽ rất vui khi cậu ấy trở lại. Tất cả chúng tôi chỉ có thể chờ đợi”.
Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha vẫn đang nghỉ thi đấu sau phẫu thuật đầu gối và dự kiến sẽ chỉ trở lại vào khoảng tháng 2/2026.
Sức ép giành 3 điểm
Barcelona đang chịu sức ép cực lớn khi bước vào vòng đấu mới của La Liga 2025/26. Đội bóng xứ Catalunya hiện đứng thứ 3 với 25 điểm, kém Real Madrid đúng 5 điểm. Trong khi Real duy trì phong độ ổn định, Barca buộc phải thắng để không tự đẩy mình vào thế khó. Nguy hiểm hơn, Villarreal (26 điểm) và Atletico Madrid (25 điểm) đang bám sát phía sau, chỉ chờ Barca sảy chân để chiếm vị trí.
Giữa lúc lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Barcelona lại phải hành quân đến sân Balaídos để đối đầu Celta Vigo - đội đứng thứ 13 nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ. Celta Vigo đang có phong độ ấn tượng với 5 trận toàn thắng gần nhất, trong khi đó Barca chỉ thua 1/5 trận.
Không chỉ vậy, thầy trò HLV Hansi Flick vừa trải qua chuyến làm khách đầy vất vả tại Champions League trước Club Brugge và chỉ mang về 1 điểm. Trong bối cảnh ấy, Barca phải đối diện một Celta Vigo đang hưng phấn và liên tục khai thác tốt những lỗ hổng nơi hàng thủ Barca, khiến trận đấu hứa hẹn cực kỳ cởi mở. Dù vậy, với đẳng cấp của các ngôi sao tấn công, Barcelona vẫn có thể đặt niềm tin vào khả năng giành trọn 3 điểm ngay tại Balaídos.
Cristiano Ronaldo đã bị ghi lại cảnh tức giận và mỉa mai trọng tài trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Neom ở Saudi Pro League hôm 8/11.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/11/2025 16:51 PM (GMT+7)