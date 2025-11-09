Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
2
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
0
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
1
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga)

Sự kiện: Barcelona Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26

(3h, 10/11, vòng 12 La Liga) Trước trận đấu gặp Celta Vigo tại La Liga, HLV Hansi Flick của Barcelona ca ngợi tiền vệ Gavi, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cầu thủ trẻ trong đội hình.

  

Laliga | 03h, 10/11 | SVĐ Estadio de Balaídos

Celta Vigo
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga) - 1
Radu, Fernandez, Starfelt, Alonso, Carreia, Sotelo, Moriba, Mingueza, Aspas, Iglesias, Jutgla
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Barcelona: Flick thừa nhận nhớ Gavi (La Liga) - 1
Szczesny, Balde, Araujo, Cubarsi, Kounde, De Jong, Casado, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Torres

Flick thừa nhận nhớ Gavi

HLV Hansi Flick của Barcelona đã nói về tiền vệ Gavi trước trận đấu tiếp theo gặp Celta Vigo ở La Liga. Chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Luôn tốt khi nói về cách Gavi giúp đội bóng; cậu ấy quan trọng. Tính cách, tinh thần thi đấu của cậu ấy đều xuất sắc. Tôi sẽ rất vui khi cậu ấy trở lại. Tất cả chúng tôi chỉ có thể chờ đợi”.

Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha vẫn đang nghỉ thi đấu sau phẫu thuật đầu gối và dự kiến sẽ chỉ trở lại vào khoảng tháng 2/2026.

Sức ép giành 3 điểm

Barcelona đang chịu sức ép cực lớn khi bước vào vòng đấu mới của La Liga 2025/26. Đội bóng xứ Catalunya hiện đứng thứ 3 với 25 điểm, kém Real Madrid đúng 5 điểm. Trong khi Real duy trì phong độ ổn định, Barca buộc phải thắng để không tự đẩy mình vào thế khó. Nguy hiểm hơn, Villarreal (26 điểm) và Atletico Madrid (25 điểm) đang bám sát phía sau, chỉ chờ Barca sảy chân để chiếm vị trí.

Giữa lúc lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Barcelona lại phải hành quân đến sân Balaídos để đối đầu Celta Vigo - đội đứng thứ 13 nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ. Celta Vigo đang có phong độ ấn tượng với 5 trận toàn thắng gần nhất, trong khi đó Barca chỉ thua 1/5 trận.

Không chỉ vậy, thầy trò HLV Hansi Flick vừa trải qua chuyến làm khách đầy vất vả tại Champions League trước Club Brugge và chỉ mang về 1 điểm. Trong bối cảnh ấy, Barca phải đối diện một Celta Vigo đang hưng phấn và liên tục khai thác tốt những lỗ hổng nơi hàng thủ Barca, khiến trận đấu hứa hẹn cực kỳ cởi mở. Dù vậy, với đẳng cấp của các ngôi sao tấn công, Barcelona vẫn có thể đặt niềm tin vào khả năng giành trọn 3 điểm ngay tại Balaídos.

