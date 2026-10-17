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Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Chủ nhà tiếp tục bất bại? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2026-27 Liverpool

(21h, 17/10, vòng 7) Liverpool của HLV Andoni Iraola hướng tới 3 điểm, nhưng Brentford đang bất bại từ đầu mùa.

   

Premier League | 21h 17/10 | Gtech Community Stadium

Brentford
Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Chủ nhà tiếp tục bất bại? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Chủ nhà tiếp tục bất bại? (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Chủ nhà tiếp tục bất bại? (Ngoại hạng Anh) - 1
Kelleher, Diouf, Ajer, Schuster, Kayode, Janelt, Yarmoliuk, Ouattara, Lewis-Potter, Anthony, Igor Thiago
Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Chủ nhà tiếp tục bất bại? (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Frimpong, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Koumas

Brentford lỳ lợm và tổ chức phòng ngự khoa học

Brentford đang duy trì mạch bất bại trên mọi đấu trường dưới thời HLV Keith Andrews nhờ sự đa dạng trên hàng công với 9 cầu thủ đã lập công.

Điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở hệ thống phòng ngự bọc lót xuất sắc, buộc đối phương phải dứt điểm ở các vị trí khó với xG trung bình chịu nhận chỉ là 0,11. Ngoài ra, thủ môn Caoimhín Kelleher cũng thể hiện phong độ cao khi dẫn đầu Premier League với 10 pha cứu thua từ ngoài vòng cấm.

Lối chơi này là bài toán khó cho Liverpool, đội mới chỉ tạo ra 9 cơ hội lớn dù đã tung tới 89 cú sút từ đầu mùa.

Liverpool và nguy cơ sập bẫy chuyển trạng thái

Dù vừa đè bẹp LASK Linz 6-3 ở Champions League nhờ hat-trick của Bradley Barcola, Liverpool vẫn để lộ sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ khi thủng lưới 3 bàn.

Lối chơi pressing tầm cao giàu năng lượng của HLV Andoni Iraola dễ để lại khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho Brentford phản công bằng các đường bóng nhanh.

Thêm vào đó, lợi thế nghỉ ngơi trọn tuần sẽ giúp Brentford sung sức hơn Liverpool vốn vừa trải qua chuyến thi đấu ở châu Âu. Dẫu vậy, Liverpool vẫn có cơ sở tự tin khi đã giữ sạch lưới 3 trận tại Premier League và cả hai đội đều chưa chịu bàn thua nào từ cố định.

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Trực tiếp bóng đá Everton - Chelsea: Tam tấu Palmer - Rogers - Pedro xuất trận (Ngoại hạng Anh)

(18h30, 17/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) HLV Xabi Alonso vẫn sử dụng bộ ba tấn công quen thuộc là Palmer - Rogers - Pedro.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 16:02 PM (GMT+7)
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