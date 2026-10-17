HLV Maresca bất ngờ muốn loại Haaland khỏi đội hình Man City

Maresca muốn Haaland nghỉ ngơi

HLV của Man City, Enzo Maresca, thừa nhận ông có thể phải để Erling Haaland dự bị nhằm giúp chân sút này có thời gian nghỉ ngơi. Tiền đạo 26 tuổi đang có khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng như thường lệ, bất chấp lịch trình thi đấu dày đặc bất thường suốt từ mùa hè vừa qua tới hiện tại.

Cụ thể, HLV Maresca cho biết ở buổi họp báo trước ngày Man City tiếp đón Ipswich Town (21h, 17/10): “Đến một thời điểm nào đó, có lẽ chúng tôi cần cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày. Chúng tôi đang cân nhắc điều này không chỉ với Haaland, bởi đáng tiếc hoặc may mắn thay, chúng tôi có những cầu thủ phải thi đấu trong tất cả các trận cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia.

HLV Maresca có thể cho Haaland ngồi ngoài bất cứ khi nào

Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Marc Guehi, Erling và Ruben Dias đều nằm trong số đó. Vì vậy, đến một thời điểm nào đó, có lẽ chúng tôi cần cho họ nghỉ ngơi”.

Haaland đã nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải hiện tại lên con số 10 sau 9 trận với cú đúp mới nhất vào lưới PSG, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City tại Cúp C1.

Haaland từng đưa đội tuyển Na Uy vào tứ kết World Cup 2026 trong lần đầu tiên góp mặt tại một giải đấu lớn cùng ĐTQG. Chân sút này đá chính cả 4 trận của Na Uy trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây. HLV trưởng Stale Solbakken xác nhận Haaland đã rơi vào tình trạng mệt mỏi sau khi rút tiền đạo mang áo số 9 ra nghỉ trong trận đấu cuối cùng.

Cẩn trọng không thừa

Ở trận đấu gặp Ipswich Town sắp tới, Man City ở cửa trên nhưng HLV Maresca không hề tỏ ra chủ quan: "Tôi đã thua họ trên sân khách và hòa trên sân nhà (khi còn ở Chelsea). Họ đã có cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu, vì vậy họ có thể thay đổi điều gì đó và gây bất ngờ cho chúng tôi.

Chúng tôi đã thi đấu cách đây 48 giờ. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng và tạo khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ hai".