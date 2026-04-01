Trực tiếp bóng đá Brazil - Croatia: Vinicius kiến tạo, "Samba" khai thông bế tắc
(Giao hữu) Brazil có bàn mở tỷ số nhờ pha tổ chức tấn công sắc lẹm ở những phút bù giờ của hiệp 1.
Giao Hữu | 7h, 1/4 |
Điểm
Bento
Ibanez
Leo Pereira
Marquinhos
Douglas Santos
Danilo Oliveira
Luiz Henrique
Casemiro
Vinicius
Cunha
Pedro
Điểm
Livakovic
Sucic
Caleta-Car
Sutalo
Kramaric
Modric
Budimir
Perisic
Baturina
Stanisic
Vuskovic
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
50’
Sút xa bất thành
Petar Sucic (Croatia) thực hiện cú sút xa quyết đoán, lực bóng tốt nhưng độ chính xác thì không.
46’
Hiệp 2 bắt đầu
Croatia giao bóng.
45+4’
Hiệp 1 khép lại
Brazil tạm dẫn 1-0.
45+2’
VÀO, VÀO, VÀO!!! BRAZIL 1-0 CROATIA
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Brazil cũng có bàn thắng. Người lập công là Danilo, sau đường kiến tạo của Vinicius.
45+1’
CỨU THUA!
Sự xuất sắc của thủ môn Bento đã giúp Brazil không phải nhận bàn thua trong tình huống vừa rồi.
45’
Thời gian bù giờ
Hiệp 1 có thêm 3 phút.
41’
Dấu ấn của Matheus Cunha
Cú đá thực sự khó chịu của Matheus Cunha. May cho Croatia là bóng lại không đi trúng đích.
40’
Brazil chưa phải nhận bàn thua
Hệ thống phòng ngự của Brazil đã bị xuyên phá, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Croatia lại bị chặn lại kịp thời.
36’
PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!
Cơ hội bằng vàng để Joao Pedro mở tỷ số cho Brazil, nhưng thủ môn Livakovic đã chơi tốt và cứu thua thành công.
32’
Croatia cố gắng đáp trả
Đại diện châu Âu đang phụ thuộc khá nhiều vào các đợt lên bóng bên cánh trái, nhưng hiệu quả chưa đến.
25’
Trận đấu gián đoạn
Hai đội được cho tạm nghỉ để uống nước, giữ thể trạng tốt nhất.
24’
VẪN KHÔNG VÀO!
Tình huống đá phạt hàng rào mang tính đột biến của ĐT Brazil. Tiếc rằng cú đá cuối cùng của Matheus Cunha lại đập người hậu vệ Croatia và đi ra ngoài.
20’
CỨU THUA ẤN TƯỢNG!
Thủ môn Livakovic vừa có pha cứu thua ấn tượng sau cú đá ở cự li gần của Joao Pedro.
17’
Brazil xâm nhập vòng cấm địa Croatia
Brazil chơi không quá đột biến từ đầu trận. Họ vẫn đang tìm cách xâm nhập vòng cấm địa của Croatia.
11’
KHÔNG VÀO!!!
Hàng thủ Brazil vừa trải qua một phen chao đảo, sau khi Croatia tấn công từ cánh trái. May cho đội bóng áo vàng xanh là hàng phòng ngự của họ vẫn chơi đủ tốt để hóa giải nguy hiểm.
6’
Croatia tấn công!
Đội bóng áo xanh chơi cực kỳ chủ động, gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Brazil.
3’
Tranh chấp quyết liệt!
Những phút đầu trận, hai đội đá chậm chắc và không ngại va chạm.
1’
Trận đấu bắt đầu
Brazil giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện
ĐT Brazil có trận giao hữu không thành công trong thời gian vừa qua khi thua 1-2 trước Pháp. Trái ngược với Brazil, đối thủ sắp tới của họ là Croatia lại đánh bại Colombia với tỷ số 2-1.
Ắt hẳn "Selecao" rất muốn giải tỏa tinh thần bằng việc đánh bại Croatia. Đoàn quân HLV Ancelotti sẽ trông chờ hàng công, khi họ đã ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất với tổng cộng 11 bàn thắng ghi được.
Croatia cũng không vừa khi cũng có 11 bàn trong 5 trận đã qua. Do vậy, người hâm mộ rất trông đợi đôi bên tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận đấu tới.
-01/04/2026 00:10 AM (GMT+7)