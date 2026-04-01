Brazil vs Croatia 01/04/26 - Trực tiếp
Logo Brazil - BRA Brazil
1
Logo Croatia - CRO Croatia
0
Mexico vs Bỉ 01/04/26 - Trực tiếp
Logo Mexico - MEX Mexico
0
Logo Bỉ - BEL Bỉ
0
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá Brazil - Croatia: Vinicius kiến tạo, "Samba" khai thông bế tắc

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Brazil Đội tuyển Croatia

(Giao hữu) Brazil có bàn mở tỷ số nhờ pha tổ chức tấn công sắc lẹm ở những phút bù giờ của hiệp 1.

Giao Hữu | 7h, 1/4 |

Brazil
Trực tiếp bóng đá Brazil - Croatia: Vinicius kiến tạo, "Samba" khai thông bế tắc
1 - 0
Trực tiếp bóng đá Brazil - Croatia: Vinicius kiến tạo, "Samba" khai thông bế tắc
Croatia
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Danilo 45+2' Xem video

Tình huống nổi bật

50’

Sút xa bất thành

Petar Sucic (Croatia) thực hiện cú sút xa quyết đoán, lực bóng tốt nhưng độ chính xác thì không.

46’

 Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu

Croatia giao bóng.

45+4’

 Hiệp 1 khép lại

Hiệp 1 khép lại

Brazil tạm dẫn 1-0.

45+2’

 VÀO, VÀO, VÀO!!! BRAZIL 1-0 CROATIA

VÀO, VÀO, VÀO!!! BRAZIL 1-0 CROATIA

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Brazil cũng có bàn thắng. Người lập công là Danilo, sau đường kiến tạo của Vinicius.

45+1’

CỨU THUA!

Sự xuất sắc của thủ môn Bento đã giúp Brazil không phải nhận bàn thua trong tình huống vừa rồi.

45’

Thời gian bù giờ

Hiệp 1 có thêm 3 phút.

41’

Dấu ấn của Matheus Cunha

Cú đá thực sự khó chịu của Matheus Cunha. May cho Croatia là bóng lại không đi trúng đích.

40’

Brazil chưa phải nhận bàn thua

Hệ thống phòng ngự của Brazil đã bị xuyên phá, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Croatia lại bị chặn lại kịp thời.

36’

PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!

Cơ hội bằng vàng để Joao Pedro mở tỷ số cho Brazil, nhưng thủ môn Livakovic đã chơi tốt và cứu thua thành công.

32’

Croatia cố gắng đáp trả

Đại diện châu Âu đang phụ thuộc khá nhiều vào các đợt lên bóng bên cánh trái, nhưng hiệu quả chưa đến.

25’

Trận đấu gián đoạn

Hai đội được cho tạm nghỉ để uống nước, giữ thể trạng tốt nhất.

24’

VẪN KHÔNG VÀO!

Tình huống đá phạt hàng rào mang tính đột biến của ĐT Brazil. Tiếc rằng cú đá cuối cùng của Matheus Cunha lại đập người hậu vệ Croatia và đi ra ngoài.

20’

 CỨU THUA ẤN TƯỢNG!

CỨU THUA ẤN TƯỢNG!

Thủ môn Livakovic vừa có pha cứu thua ấn tượng sau cú đá ở cự li gần của Joao Pedro.

17’

Brazil xâm nhập vòng cấm địa Croatia

Brazil chơi không quá đột biến từ đầu trận. Họ vẫn đang tìm cách xâm nhập vòng cấm địa của Croatia.

11’

KHÔNG VÀO!!!

Hàng thủ Brazil vừa trải qua một phen chao đảo, sau khi Croatia tấn công từ cánh trái. May cho đội bóng áo vàng xanh là hàng phòng ngự của họ vẫn chơi đủ tốt để hóa giải nguy hiểm.

6’

Croatia tấn công!

Đội bóng áo xanh chơi cực kỳ chủ động, gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Brazil.

3’

Tranh chấp quyết liệt!

Những phút đầu trận, hai đội đá chậm chắc và không ngại va chạm.

1’

 Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Brazil giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình Brazil:
Bento, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Douglas Santos, Danilo Oliveira, Luiz Henrique, Casemiro, Vinicius, Cunha, Pedro
Đội hình Croatia:
Livakovic, Sucic, Caleta-Car, Sutalo, Kramaric, Modric, Budimir, Perisic, Baturina, Stanisic, Vuskovic

Chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện

ĐT Brazil có trận giao hữu không thành công trong thời gian vừa qua khi thua 1-2 trước Pháp. Trái ngược với Brazil, đối thủ sắp tới của họ là Croatia lại đánh bại Colombia với tỷ số 2-1. 

Ắt hẳn "Selecao" rất muốn giải tỏa tinh thần bằng việc đánh bại Croatia. Đoàn quân HLV Ancelotti sẽ trông chờ hàng công, khi họ đã ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất với tổng cộng 11 bàn thắng ghi được. 

Croatia cũng không vừa khi cũng có 11 bàn trong 5 trận đã qua. Do vậy, người hâm mộ rất trông đợi đôi bên tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận đấu tới. 

Theo Tiến Sơn - Hồng Minh

Nguồn: [Link nguồn]

-01/04/2026 00:10 AM (GMT+7)
