Trực tiếp bóng đá Brazil - Croatia: Vinicius kiến tạo, "Samba" khai thông bế tắc

Giao Hữu | 7h, 1/4 | Brazil 1 - 0 Croatia (H1: 1-0) Thông tin trước trận Brazil vs Croatia Croatia Điểm Bento Ibanez Leo Pereira Marquinhos Douglas Santos Danilo Oliveira Luiz Henrique Casemiro Vinicius Cunha Pedro Điểm Livakovic Sucic Caleta-Car Sutalo Kramaric Modric Budimir Perisic Baturina Stanisic Vuskovic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brazil Brazil Croatia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Danilo 45+2' Xem video Tình huống nổi bật 50’ Sút xa bất thành Xem video Petar Sucic (Croatia) thực hiện cú sút xa quyết đoán, lực bóng tốt nhưng độ chính xác thì không. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Croatia giao bóng. 45+4’ Hiệp 1 khép lại Brazil tạm dẫn 1-0. 45+2’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BRAZIL 1-0 CROATIA Xem video Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Brazil cũng có bàn thắng. Người lập công là Danilo, sau đường kiến tạo của Vinicius. 45+1’ CỨU THUA! Xem video Sự xuất sắc của thủ môn Bento đã giúp Brazil không phải nhận bàn thua trong tình huống vừa rồi. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 3 phút. 41’ Dấu ấn của Matheus Cunha Xem video Cú đá thực sự khó chịu của Matheus Cunha. May cho Croatia là bóng lại không đi trúng đích. 40’ Brazil chưa phải nhận bàn thua Xem video Hệ thống phòng ngự của Brazil đã bị xuyên phá, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Croatia lại bị chặn lại kịp thời. 36’ PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI! Xem video Cơ hội bằng vàng để Joao Pedro mở tỷ số cho Brazil, nhưng thủ môn Livakovic đã chơi tốt và cứu thua thành công. 32’ Croatia cố gắng đáp trả Xem video Đại diện châu Âu đang phụ thuộc khá nhiều vào các đợt lên bóng bên cánh trái, nhưng hiệu quả chưa đến. 25’ Trận đấu gián đoạn Xem video Hai đội được cho tạm nghỉ để uống nước, giữ thể trạng tốt nhất. 24’ VẪN KHÔNG VÀO! Xem video Tình huống đá phạt hàng rào mang tính đột biến của ĐT Brazil. Tiếc rằng cú đá cuối cùng của Matheus Cunha lại đập người hậu vệ Croatia và đi ra ngoài. 20’ CỨU THUA ẤN TƯỢNG! Xem video Thủ môn Livakovic vừa có pha cứu thua ấn tượng sau cú đá ở cự li gần của Joao Pedro. 17’ Brazil xâm nhập vòng cấm địa Croatia Xem video Brazil chơi không quá đột biến từ đầu trận. Họ vẫn đang tìm cách xâm nhập vòng cấm địa của Croatia. 11’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Hàng thủ Brazil vừa trải qua một phen chao đảo, sau khi Croatia tấn công từ cánh trái. May cho đội bóng áo vàng xanh là hàng phòng ngự của họ vẫn chơi đủ tốt để hóa giải nguy hiểm. 6’ Croatia tấn công! Xem video Đội bóng áo xanh chơi cực kỳ chủ động, gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Brazil. 3’ Tranh chấp quyết liệt! Những phút đầu trận, hai đội đá chậm chắc và không ngại va chạm. 1’ Trận đấu bắt đầu Brazil giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Bento, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Douglas Santos, Danilo Oliveira, Luiz Henrique, Casemiro, Vinicius, Cunha, Pedro Livakovic, Sucic, Caleta-Car, Sutalo, Kramaric, Modric, Budimir, Perisic, Baturina, Stanisic, Vuskovic

Chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện

ĐT Brazil có trận giao hữu không thành công trong thời gian vừa qua khi thua 1-2 trước Pháp. Trái ngược với Brazil, đối thủ sắp tới của họ là Croatia lại đánh bại Colombia với tỷ số 2-1.

Ắt hẳn "Selecao" rất muốn giải tỏa tinh thần bằng việc đánh bại Croatia. Đoàn quân HLV Ancelotti sẽ trông chờ hàng công, khi họ đã ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất với tổng cộng 11 bàn thắng ghi được.

Croatia cũng không vừa khi cũng có 11 bàn trong 5 trận đã qua. Do vậy, người hâm mộ rất trông đợi đôi bên tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận đấu tới.