'Đệ nhất Thiếu Lâm' tái xuất ở tuổi 39, đối đầu lực sĩ Trung Quốc nặng 150 kg

Theo tờ Sohu, vào ngày 12/9, tại giải võ thuật đối kháng đỉnh cao SIGG Thượng Võ Hùng Phong, võ sĩ Nhất Long sẽ tái xuất trên sàn đấu võ. Đối đầu với anh là Vương Lỗi, một lực sĩ chuyên nghiệp cao 1m83, nặng 150kg với biệt danh “Quỷ Kiến Sầu”. Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với Nhất Long khi anh đã 39 tuổi.

Trang Sohu viết: “Với cân nặng đăng ký chính thức là 72kg, thể trọng của đối thủ trong cuộc so tài này gần như gấp đôi Nhất Long. Kèo đấu lệch hạng cân này khiến không ít người hoài nghi: Tại sao Nhất Long lại chọn một đối thủ đồ sộ đến vậy?”.

Nhất Long sẽ thượng đài với lực sĩ Vương Lỗi

Hai năm trước, vì khoản thù lao thi đấu lên tới hàng triệu tệ, Nhất Long khi đó đã thực hiện màn ép cân kỷ lục - giảm 35kg trong vỏn vẹn 4 tháng - để tái xuất thách đấu danh thủ Kickboxing Nhật Bản Yasuhiro Kido. Còn trận tái đấu lần 3 vốn dự định diễn ra vào tháng 10/2025 với siêu sao Muay Thai Buakaw Banchamek lại liên tục bị hoãn do đối thủ chấn thương. Dù vậy, Nhất Long vẫn duy trì tập luyện, kiểm soát thể lực và khẳng định rõ mong muốn sẽ tái đấu Buakaw trong năm 2026.

Song song đó, cuộc sống đời tư của Nhất Long dường như cũng không mấy suôn sẻ. Anh từng tự bộc bạch tại chương trình “Vương Bà Thuyết Mối” rằng mình chưa kết hôn nhưng đã có một con gái. Dù vậy, anh không tìm được ý trung nhân và ngậm ngùi rời sân khấu.

Vương Lỗi là lực sĩ có tiếng ở Trung Quốc

Theo Sohu, Vương Lỗi không phải võ sĩ đối kháng theo nghĩa truyền thống mà là một lực sĩ thi đấu rất thành công. Anh từng xếp hạng 8 tại Giải vô địch Lực sĩ Trung Quốc mở rộng 2024, và vươn lên vị trí thứ 3 vào năm 2025. Ngoài ra, anh còn có kinh nghiệm chinh chiến MMA, từng giành hạng 3 hạng cân tự do tại Giải vô địch MMA chuyên nghiệp Trung Quốc ngay từ năm 2016 với thành tích 16 thắng và 4 thua sau 20 trận.

“Đối thủ sừng sỏ này nổi tiếng với sức mạnh tuyệt đối và lợi thế thể trọng 150kg. Nhất Long từng dùng tốc độ và kỹ thuật để đánh bại võ sĩ Hàn Quốc Choi Hong-man (cao hơn 2m) vào năm 2018. Liệu kịch bản tương tự có lặp lại trong cuộc đụng độ với Vương Lỗi lần này?”, trang Sohu viết.

Điểm hấp dẫn nhất của trận đấu chính là màn va chạm trực diện giữa kỹ thuật và sức mạnh. Nhất Long dựa vào kỹ năng điêu luyện tích lũy qua nhiều năm chinh chiến, có thể dùng dùng tốc độ và các đòn đánh chính xác để làm chủ nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Vương Lỗi có lợi thế về thể trọng áp đảo cùng cơ bắp, quyết tâm giải quyết trận đấu bằng sức mạnh của mình.

“Điều cốt lõi của trận đấu đã quá rõ ràng: Liệu Nhất Long có thể nhờ vào kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn để “lấy nhỏ thắng lớn”, tạo nên một chiến thắng ấn tượng nữa hay không? Nếu thắng, Nhất Long không chỉ chứng minh bản thân vẫn còn sức chiến đấu, mà còn mở ra cánh cửa cho trận tái đấu với Buakaw trong tương lai. Ngược lại, nếu thất bại, những tranh cãi xoay quanh anh chắc chắn sẽ càng bùng lên dữ dội”, trang Sohu viết.

Nhất Long tên thật là Lưu Tinh Quân, sinh năm 1985 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Anh lớn lên trong gia đình nghèo khó, sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu võ thuật. Cha ông thường kể chuyện kiếm hiệp, khơi dậy ước mơ trở thành cao thủ.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, Nhất Long phải nghỉ học từ năm 13 tuổi để đi làm, nhường cơ hội cho chị gái theo học thể thao. Anh từng lang thang tìm sư phụ, thậm chí xin vào chùa học võ nhưng bị từ chối. Cuối cùng, một cao thủ nhận dạy, đổi tên anh thành Lưu Nhất Long.

Trong nhiều năm, Nhất Long học nhiều môn phái như Sanda, Muay Thái, Thiếu Lâm, Thái Cực, Vịnh Xuân rồi bước lên võ đài. Nhờ lối đánh lì lợm, anh nhanh chóng nổi tiếng, được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm”. Ngoài ra, do luôn xuất hiện với hình ảnh cạo trọc đầu, Nhất Long còn được gọi là “võ tăng”, dù anh không phải hòa thượng.