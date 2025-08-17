Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
0
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
1
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An 17/08/25 - Trực tiếp
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
1
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Sevilla La liga 2025-26

(0h30, 18/8) Cả hai đội khao khát chiến thắng trong ngày ra quân tại La Liga 2025/26.

  

Laliga | 0h30, 18/8 | San Mames

Bilbao
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Sevilla
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Simon, Areso, Paredes, Vivian, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Williams, Berenguer, N.Williams, Sannadi
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Nyland, Salas, Carmona, Marcao, Sanchez, Agoume, Gudelj, Suazo, Sow, Adams, Lukebakio

Tình hình lực lượng của hai đội

Đội bóng xứ Basque sẽ không có sự phục vụ của Unai Egiluz, Benat Prados, Oihan Sancet và Unai Gomez do chấn thương. Yeray Alvarez bị treo giò. Về phía Sevilla, 6 cầu thủ đang bị nghi ngờ về thể lực, bao gồm Loic Bade, Chidera Ejuke, Joan Jordan, Ramon Martinez, Tanguy Nianzou và Isaac Romero. 

Phong độ trái ngược của hai đội

Bilbao đã có thành tích 19 thắng, 13 hòa và 6 thua tại La Liga mùa trước giúp họ đứng thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, đội bóng này thua 6/7 trận giao hữu gần nhất khiến nhiều người lo lắng. Ngược lại, Sevilla kết thúc La Liga 2024/25 ở vị trí thứ 17 nhưng họ đang có phong độ khá tốt ở giai đoạn tiền mùa giải khi chỉ thua 1/7 trận giao hữu gần đây. 

Hấp dẫn bảng xếp hạng La Liga: Barcelona hiên ngang dẫn đầu, thị uy Real Madrid
Hấp dẫn bảng xếp hạng La Liga: Barcelona hiên ngang dẫn đầu, thị uy Real Madrid

Chiến thắng tưng bừng trước Mallorca không chỉ là màn thị uy của Barcelona, mà còn giúp thầy trò Hansi Flick tạm thời chiếm ngôi đầu bảng La Liga.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
-17/08/2025 17:53 PM (GMT+7)
