Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

Laliga | 0h30, 18/8 | San Mames Bilbao 0 - 0 Sevilla (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bilbao vs Sevilla Sevilla Điểm Simon Areso Paredes Vivian Berchiche Ruiz de Galarreta Jauregizar Williams Berenguer N.Williams Sannadi Điểm Nyland Salas Carmona Marcao Sanchez Agoume Gudelj Suazo Sow Adams Lukebakio Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bilbao Bilbao Sevilla Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Simon, Areso, Paredes, Vivian, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Williams, Berenguer, N.Williams, Sannadi Nyland, Salas, Carmona, Marcao, Sanchez, Agoume, Gudelj, Suazo, Sow, Adams, Lukebakio

Tình hình lực lượng của hai đội

Đội bóng xứ Basque sẽ không có sự phục vụ của Unai Egiluz, Benat Prados, Oihan Sancet và Unai Gomez do chấn thương. Yeray Alvarez bị treo giò. Về phía Sevilla, 6 cầu thủ đang bị nghi ngờ về thể lực, bao gồm Loic Bade, Chidera Ejuke, Joan Jordan, Ramon Martinez, Tanguy Nianzou và Isaac Romero.

Phong độ trái ngược của hai đội

Bilbao đã có thành tích 19 thắng, 13 hòa và 6 thua tại La Liga mùa trước giúp họ đứng thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, đội bóng này thua 6/7 trận giao hữu gần nhất khiến nhiều người lo lắng. Ngược lại, Sevilla kết thúc La Liga 2024/25 ở vị trí thứ 17 nhưng họ đang có phong độ khá tốt ở giai đoạn tiền mùa giải khi chỉ thua 1/7 trận giao hữu gần đây.