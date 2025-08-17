Trực tiếp bóng đá Bilbao - Sevilla: Quyết tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)
(0h30, 18/8) Cả hai đội khao khát chiến thắng trong ngày ra quân tại La Liga 2025/26.
Laliga | 0h30, 18/8 | San Mames
Điểm
Simon
Areso
Paredes
Vivian
Berchiche
Ruiz de Galarreta
Jauregizar
Williams
Berenguer
N.Williams
Sannadi
Điểm
Nyland
Salas
Carmona
Marcao
Sanchez
Agoume
Gudelj
Suazo
Sow
Adams
Lukebakio
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tình hình lực lượng của hai đội
Đội bóng xứ Basque sẽ không có sự phục vụ của Unai Egiluz, Benat Prados, Oihan Sancet và Unai Gomez do chấn thương. Yeray Alvarez bị treo giò. Về phía Sevilla, 6 cầu thủ đang bị nghi ngờ về thể lực, bao gồm Loic Bade, Chidera Ejuke, Joan Jordan, Ramon Martinez, Tanguy Nianzou và Isaac Romero.
Phong độ trái ngược của hai đội
Bilbao đã có thành tích 19 thắng, 13 hòa và 6 thua tại La Liga mùa trước giúp họ đứng thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, đội bóng này thua 6/7 trận giao hữu gần nhất khiến nhiều người lo lắng. Ngược lại, Sevilla kết thúc La Liga 2024/25 ở vị trí thứ 17 nhưng họ đang có phong độ khá tốt ở giai đoạn tiền mùa giải khi chỉ thua 1/7 trận giao hữu gần đây.
