Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Oviedo: Đối thủ yếu nhưng áp lực lớn (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Barcelona

(22h15, 25/1, vòng 21 La Liga) Barca chỉ gặp đội cuối bảng nhưng đang cảm nhận áp lực sau khi Real Madrid tạm lên ngôi đầu.

  

Laliga | 22h15, 25/1 | Nou Camp

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Oviedo: Đối thủ yếu nhưng áp lực lớn (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Oviedo: Đối thủ yếu nhưng áp lực lớn (La Liga) - 1
Real Oviedo
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Oviedo: Đối thủ yếu nhưng áp lực lớn (La Liga) - 1
Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Oviedo: Đối thủ yếu nhưng áp lực lớn (La Liga) - 1
Escandell, Vidal, Carmo, Costas, Alhassane, Colombatto, Sibo, Hassan, Reina, Chaira, Vinas

Sức ép trở lại cho Barca

Barcelona đang chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch La Liga sau trận thua Real Sociedad. Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò Hansi Flick tại La Liga kể từ cuối tháng 10, chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài. Trong khi đó Real Madrid đã thắng Villarreal trong đêm thứ Bảy để tạm vượt lên ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn.

Dù hàng công vẫn duy trì sức mạnh đáng gờm, Barcelona đang đối mặt nỗi lo nơi hàng thủ khi đã để lọt lưới 22 bàn, nhiều nhất trong top 5 La Liga, buộc họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số.

Đội cuối bảng khó thoát thân

Real Oviedo lần đầu trở lại La Liga kể từ 2000/01 và sớm bộc lộ sự thua thiệt về kinh nghiệm lẫn chất lượng đội hình. Sau 20 vòng, Oviedo mới có 13 điểm, đứng cuối bảng và kém nhóm an toàn 7 điểm, trong bối cảnh họ sở hữu hàng công kém nhất giải với chỉ 11 bàn thắng.

Oviedo cũng đã thay HLV lần thứ ba trong mùa, khi Guillermo Almada được bổ nhiệm tháng trước. Dù chưa có chiến thắng, nhà cầm quân 59 tuổi phần nào giúp Oviedo ổn định hơn với 3 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Tuy vậy, chiến thắng gần nhất của họ đã từ cuối tháng 9/2025.

Theo Q.D

25/01/2026 15:52 PM (GMT+7)
