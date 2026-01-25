Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Oviedo: Đối thủ yếu nhưng áp lực lớn (La Liga)

Laliga | 22h15, 25/1 | Nou Camp Barcelona 0 - 0 Real Oviedo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Real Oviedo Real Oviedo Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Martin Balde Eric Garcia De Jong Yamal Fermin Raphinha Lewandowski Điểm Escandell Vidal Carmo Costas Alhassane Colombatto Sibo Hassan Reina Chaira Vinas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Real Oviedo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski Escandell, Vidal, Carmo, Costas, Alhassane, Colombatto, Sibo, Hassan, Reina, Chaira, Vinas

Sức ép trở lại cho Barca

Barcelona đang chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch La Liga sau trận thua Real Sociedad. Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò Hansi Flick tại La Liga kể từ cuối tháng 10, chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài. Trong khi đó Real Madrid đã thắng Villarreal trong đêm thứ Bảy để tạm vượt lên ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn.

Dù hàng công vẫn duy trì sức mạnh đáng gờm, Barcelona đang đối mặt nỗi lo nơi hàng thủ khi đã để lọt lưới 22 bàn, nhiều nhất trong top 5 La Liga, buộc họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số.

Đội cuối bảng khó thoát thân

Real Oviedo lần đầu trở lại La Liga kể từ 2000/01 và sớm bộc lộ sự thua thiệt về kinh nghiệm lẫn chất lượng đội hình. Sau 20 vòng, Oviedo mới có 13 điểm, đứng cuối bảng và kém nhóm an toàn 7 điểm, trong bối cảnh họ sở hữu hàng công kém nhất giải với chỉ 11 bàn thắng.

Oviedo cũng đã thay HLV lần thứ ba trong mùa, khi Guillermo Almada được bổ nhiệm tháng trước. Dù chưa có chiến thắng, nhà cầm quân 59 tuổi phần nào giúp Oviedo ổn định hơn với 3 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Tuy vậy, chiến thắng gần nhất của họ đã từ cuối tháng 9/2025.