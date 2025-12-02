Barcelona gặp Atletico Madrid và cơn "ác mộng" toàn thua các đội mạnh

Gặp đối cứng là "ngọng"

Đêm nay (3h, 3/12) Barcelona sẽ đón tiếp Atletico Madrid trên sân nhà trong trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí trong top 4. Barca đang đứng đầu bảng La Liga với 34 điểm nhưng Atletico chỉ kém 3 điểm, và Atletico còn đứng sau Villarreal (32 điểm) và Real Madrid (33 điểm), giữa tuần này sẽ chỉ có Villarreal không đá ở La Liga do bận thi đấu tại Cúp nhà Vua.

Chelsea thắng đậm nhất trong các trận Barcelona gặp những đối thủ lớn từ đầu mùa này

Trận đấu lớn đêm nay được xem là một sự thách thức lớn cho Barca, bởi mùa trước Atletico gây không ít khó khăn cho họ, và sang mùa này đội bóng áo sọc Trắng – Đỏ đã thắng tưng bừng Real Madrid giữa lúc Real vẫn còn đang có phong độ tốt. Và Atletico tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ hứng khởi rằng họ vẫn có thể đua vô địch mùa này.

Mà nói đến trận đấu lớn, đó lại là điều Barca mùa này sợ. Có 3 trận được xem là lớn cho Barca từ đầu mùa và họ thua sạch cả 3: Bị đánh bại 1-2 bởi PSG và 0-3 bởi Chelsea tại Champions League, cùng với trận thua 1-2 trước Real Madrid.

Điều gì xảy ra trong các trận đấu đó? Barca chưa bao giờ đá với lực lượng hoàn toàn đầy đủ trong các trận này. Cả 3 trận họ đều không có Raphinha trong đội hình xuất phát, trước Chelsea thì Olmo và Rashford chỉ vào từ ghế dự bị, và trước Real Madrid thì không có Lewandowski. Đó là chưa kể Yamal bị chấn thương háng và gần đây mới bình phục.

Yamal có màn trình diễn khá tệ tại Bernabeu trong lúc chưa khỏi hẳn chấn thương

Tuy nhiên chấn thương chỉ là một phần vấn đề. Mùa này hàng phòng ngự đã kém hiệu quả rõ rệt, sự ra đi của Inigo Martinez khiến tuyến sau mất một cầu thủ kinh nghiệm và cơ bắp còn bài bắt việt vị đã bị nhiều đội nghĩ ra cách khai thác. Kounde, Araujo mất phong độ rõ rệt trong khi Christensen chấn thương liên miên.

Cả trên hàng tiền vệ cũng không có quá nhiều sự ổn định, Pedri và De Jong luôn chơi vững chắc nhưng khi họ không đá, Bernal và Casado kém đi nhiều so với sự thể hiện ấn tượng mà họ mang lại ở mùa trước. Nếu mùa trước Barca đá pressing tốt bao nhiêu thì mùa này họ lại hay là bên bị pressing và không giữ được thế trận.

Dư luận đã từng nói đến hiện tượng “mùa thứ 2” của các đội do HLV Hansi Flick dẫn dắt và cảm giác mùa giải này cũng vậy. Nhiều đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Barca để có đấu pháp phù hợp, trong khi Barca yếu đi vì nhiều yếu tố khác nhau, còn Flick vẫn trung thành với nguyên tắc của mình.

Sự khó chịu của Atletico

Nhưng kể cả trong mùa đầu tiên của Flick, Barca gặp Atletico Madrid và đã phải “vật vã” ở cả 4 trận hai đội gặp nhau. Sorloth trừng phạt hàng thủ Barca ở phút 90+6 khiến Barca thua ngược ngay trên sân nhà ở lượt đi La Liga, và trong trận lượt về Barca cũng đã bị dẫn 0-2 ở phút 70 trước khi có màn “xả đạn” khá điên rồ với 4 bàn trong khoảng 20 phút.

Các cầu thủ Barca đổ gục sau khi Sorloth đưa Atletico tới thắng lợi 2-1 ở lượt đi La Liga mùa trước

Cả 2 trận gặp nhau ở bán kết Cúp nhà Vua cũng diễn ra khá căng. Barca thủng 2 bàn chỉ sau 6 phút, dẫn ngược 4-2 từ phút 74 nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng trong thời gian bù giờ (và lại nhờ Sorloth). Lượt về, khoảnh khắc thiên tài của Yamal đã mang lại bàn duy nhất do Ferran Torres ghi, trong khi Sorloth lại xui xẻo khi gặp phải Szczesny lẫn ghi 1 bàn ở thế việt vị.

Mùa này Barca không còn phải đối phó với De Paul (một trong những nhân vật trung tâm của trận thua 1-2) do đã chuyển sang Mỹ, còn Sorloth phong độ chập chùng cũng như tần suất ra sân của anh. Nhưng Julian Alvarez không thể bị xem nhẹ (2 bàn & 1 kiến tạo trước Barca mùa trước), và Jan Oblak mùa này đang bắt hay với 5 trận giữ sạch lưới sau 13 trận bắt chính (chỉ xếp sau Courtois và Luiz Junior). Sorloth, Alvarez và Griezmann đều đã chọc thủng lưới Real Madrid mùa này và họ đã làm điều đó với Barca mùa trước.

Barrios, Hancko và Giuliano Simeone cũng đều đang đạt phong độ cao. Đáng nói là vòng vừa qua HLV Diego Simeone đã xoay vòng đội hình trong trận thắng Real Oviedo, những Alvarez, Barrios, Gimenez và Giuliano chỉ đá dự bị trong khi Cardoso và Almada được nghỉ. Atletico do đó sẽ có thể lực tốt hơn Barca, đội phải tận phút bù giờ mới chắc thắng Alaves.

Pedri chơi cực kỳ hay trong cả 4 trận gặp Atletico mùa trước

Atletico nguy hiểm nhưng Barca cũng có những nhân tố lớn, và 4 trận mùa trước giữa hai đội đều chứng kiến những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của Pedri (tất cả các bàn thắng & kiến tạo của Pedri trước Atletico đều đến ở mùa 2024/25). Cuối tuần qua Barca đã khá vất vả trước Alaves khi Bernal và Casado đá chính và chơi rất mờ nhạt, tình hình chỉ được cải thiện khi Pedri được thay vào.

Barca sẽ không chỉ cần Pedri mà cả các ngôi sao quan trọng khác tỏa sáng, mùa này họ đã đá khá dở khi gặp các đội mạnh và Atletico cũng sẽ là một đối thủ có độ khó cao, đủ khả năng đánh bại Barca ngay tại Nou Camp.