Trực tiếp bóng đá Arsenal - PSV: Ung dung đoạt vé tứ kết (Champions League)

C1 - Champions League | 3h, 13/3 | Emirates Arsenal 0 - 0 PSV (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs PSV PSV Điểm Neto Tierney Kiwior Saliba Ben White Jorginho Rice Zinchenko Nwaneri Sterling Trossard Điểm Benitez Mauro Junior Obispo Flamingo Ledezma Schouten Veerman Guus Til Noa Lang Bakayoko Luuk De Jong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal PSV Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Neto, Tierney, Kiwior, Saliba, Ben White, Jorginho, Rice, Zinchenko, Nwaneri, Sterling, Trossard Benitez, Mauro Junior, Obispo, Flamingo, Ledezma, Schouten, Veerman, Guus Til, Noa Lang, Bakayoko, Luuk De Jong

Lợi thế quá lớn

Arsenal đã thắng đậm 7-1 ngay trên đất Hà Lan ở lượt đi, khiến trận lượt về với họ chỉ còn là vấn đề "chốt hạ" đối thủ. HLV Mikel Arteta do đó sẽ có lựa chọn trước mắt: hoặc ông xoay vòng lực lượng và giữ vững thế dẫn bàn tổng tỷ số, hoặc tung ra đội hình thi đấu bình thường nhằm kết liễu PSV.

Lựa chọn của Arteta sẽ bị ảnh hưởng bởi việc Arsenal sẽ gặp Chelsea cuối tuần này (20h30, 16/3). Do đã kém tới 15 điểm so với Liverpool ở vị trí đầu bảng Premier League, Arsenal rất cần thắng Chelsea để rút ngắn cách biệt và gây được áp lực chừng nào hay chừng ấy lên "The Kop".

PSV khó có cửa ngược dòng

Khác với hình ảnh mùa trước thi đấu tưng bừng, PSV đang tụt phong độ kể từ giai đoạn giữa tháng 12 tới nay. Họ đã thua 7 trận trong khoảng thời gian đó, đặc biệt thắng chỉ 3 trận kể từ đầu tháng 2 tới giờ. Trận thắng Heerenveen cuối tuần qua ở giải VĐQG mới là trận thắng đầu tiên của PSV sau 3 trận thua liên tiếp, trong đó có trận thua sốc Go Ahead Eagles ở Cúp quốc gia Hà Lan.