Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 28/10, vòng bảng) Thể Công FC cần quyết tâm cao độ để giành trọn 3 điểm trước đối thủ tới từ Hàn Quốc.
19h15, 28/10 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Tuấn Tài
Chí Khải
Tapeu
Viết Tú
Nhật Nam
Văn Tú
Việt Hưng
Văn Khang
Ribamar
Rimario
Điểm
Gu Sung Yun
Choi Jun
Lee Sang Min
Yazan
Kim Jin Su
Bebec
Jeong Seung Won
Son Jeong Beom
Leonardo
Oliveira
Klimala
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Thể Công Viettel đang có phong độ không tốt
Thể Công đang có thành tích không tốt trong những trận đấu gần đây khi trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Đặc biệt, ở cuộc tiếp đón đội bóng tân binh Bắc Ninh ngay trên sân nhà, đội bóng áo lính đã để đối thủ cầm hòa 2-2. Đó là tại đấu trường V.League, còn ở sân chơi AFC Champions League Two, Thể Công hiện chỉ có được 1 điểm sau trận hòa Melbourne Victory, qua đó tạm xếp thứ 3 bảng E.
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Trên sân nhà, Thể Công Viettel làm tất cả nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Cúp C2 châu Á 2026/27 khi tiếp đón nhà vô địch Hàn Quốc Seoul lúc...