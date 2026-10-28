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Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Viettel

(19h15, 28/10, vòng bảng) Thể Công FC cần quyết tâm cao độ để giành trọn 3 điểm trước đối thủ tới từ Hàn Quốc.

     

19h15, 28/10 | Hàng Đẫy

Thể Công
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
Seoul FC
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
Gu Sung Yun, Choi Jun, Lee Sang Min, Yazan, Kim Jin Su, Bebec, Jeong Seung Won, Son Jeong Beom, Leonardo, Oliveira, Klimala

Thể Công Viettel đang có phong độ không tốt

Thể Công đang có thành tích không tốt trong những trận đấu gần đây khi trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Đặc biệt, ở cuộc tiếp đón đội bóng tân binh Bắc Ninh ngay trên sân nhà, đội bóng áo lính đã để đối thủ cầm hòa 2-2. Đó là tại đấu trường V.League, còn ở sân chơi AFC Champions League Two, Thể Công hiện chỉ có được 1 điểm sau trận hòa Melbourne Victory, qua đó tạm xếp thứ 3 bảng E.

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Chelsea - Man Utd 22.10

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Trước 19:30 ngày 31/10
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Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Seoul: Tìm chiến thắng đầu tiên
Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Seoul: Tìm chiến thắng đầu tiên

Trên sân nhà, Thể Công Viettel làm tất cả nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Cúp C2 châu Á 2026/27 khi tiếp đón nhà vô địch Hàn Quốc Seoul lúc...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-the-cong-viettel-seoul-fc...

-28/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
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