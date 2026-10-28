Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Seoul FC: Quyết tâm tìm 3 điểm (Cúp C2 châu Á)

19h15, 28/10 | Hàng Đẫy Thể Công 0 - 0 Seoul FC (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công vs Seoul FC Seoul FC Điểm Văn Việt Tuấn Tài Chí Khải Tapeu Viết Tú Nhật Nam Văn Tú Việt Hưng Văn Khang Ribamar Rimario Điểm Gu Sung Yun Choi Jun Lee Sang Min Yazan Kim Jin Su Bebec Jeong Seung Won Son Jeong Beom Leonardo Oliveira Klimala Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Thể Công Seoul FC Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario Gu Sung Yun, Choi Jun, Lee Sang Min, Yazan, Kim Jin Su, Bebec, Jeong Seung Won, Son Jeong Beom, Leonardo, Oliveira, Klimala

Thể Công Viettel đang có phong độ không tốt

Thể Công đang có thành tích không tốt trong những trận đấu gần đây khi trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Đặc biệt, ở cuộc tiếp đón đội bóng tân binh Bắc Ninh ngay trên sân nhà, đội bóng áo lính đã để đối thủ cầm hòa 2-2. Đó là tại đấu trường V.League, còn ở sân chơi AFC Champions League Two, Thể Công hiện chỉ có được 1 điểm sau trận hòa Melbourne Victory, qua đó tạm xếp thứ 3 bảng E.

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