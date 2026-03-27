Saudi Arabia vs Egypt 28/03/26 - Trực tiếp
0
4
Trực tiếp bóng đá Anh - Uruguay: Tuchel thử nghiệm trường hợp không có Kane

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Anh

(2h45, 28/3, giao hữu) HLV Tuchel có thể sẽ thử nghiệm tình huống Kane vắng mặt.

   

Giao Hữu | 2h45, 28/3 | Wembley

Anh
0 - 0
Uruguay
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Pickford, Livramento, Stones, Maguire, Hall, Mainoo, Wharton, Palmer, Bellingham, Rashford, Bowen
Muslera, Valera, R Araujo, Gimenez, Vina, Valverde, Ugarte, Sanabria, De Arrascaeta, M Araujo, Nunez

"Tam Sư" tìm bài kiểm tra xứng tầm

ĐT Anh toàn thắng cả 8 trận vòng loại World Cup mà không để thủng lưới bàn nào. Thành tích này giúp họ trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên giành vé dự World Cup với thành tích phòng ngự hoàn hảo khi thi đấu từ 8 trận trở lên, đồng thời nối dài chuỗi phong độ ấn tượng với 12 chiến thắng trong 13 trận gần nhất.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel giờ tập trung vào việc tìm các phương án về lực lượng lẫn đấu pháp để chuẩn bị cho World Cup, trong đó có việc thử sức các nhân tố mới. Họ đã chọn được Uruguay cho trận giao hữu này để có một đối thủ thực sự thách thức năng lực của mình.

Uruguay "vào guồng" 

Uruguay cũng dễ dàng vượt qua chiến dịch vòng loại để giành vé tham dự World Cup 2026. Sau khi khép lại vòng loại khu vực Nam Mỹ, Uruguay tiếp tục thi đấu 4 trận giao hữu quốc tế với thành tích khá tích cực (thắng 2, hòa 1, thua 1). Tuy nhiên, thất bại duy nhất lại đến theo cách rất nặng nề khi để thua 1-5 trước Mỹ ở trận đấu gần nhất.

Uruguay giờ đang vào guồng và với phong cách quen thuộc của HLV Marcelo Bielsa, nhiều khả năng đội tuyển này sẽ thử nghiệm tất cả mọi lựa chọn mà HLV kỳ cựu này đã trù bị cho World Cup trong các trận tới. Nói cách khác, những con người ông gọi lên trong đợt này đều sẽ gần như chắc chắn sang Bắc Mỹ trong mùa hè, nếu không xảy ra chấn thương hay các vấn đề khác.

Tuchel thử phương án "không Harry Kane"

Bên cạnh các nhân tố chủ lực đã khá rõ vị trí của mình, HLV Thomas Tuchel có thể sẽ thử nghiệm lối đá không có Harry Kane cho ĐT Anh đề phòng trường hợp Kane vắng mặt trên sân. Bên cạnh Kane, đợt này ĐT Anh có 2 trung phong khác là Dominic Solanke và Dominic Calvert-Lewin, và dự kiến 1 trong hai cầu thủ này sẽ được vào sân đêm nay.

