Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro
(23h, 14/11, giao hữu) Argentina sẽ đút túi mức thù lao "hoàng đế" 12 triệu euro cho trận giao hữu này, và Messi chắc chắn sẽ đá chính.
Giao Hữu | 23h, 14/11 | Estádio 11 de Novembro
Điểm
Neblu
Mata
Carmo
Gaspar
Carneiro
Fredy
Beni
Luvumbo
Benson
Milson
Mabulu
Điểm
Rulli
Foyth
Romero
Otamendi
Tagliafico
Nico Paz
Mac Allister
Lo Celso
Almada
Messi
Lautaro Martinez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
12 triệu euro, món ngon khó bỏ
ĐT Argentina sẽ khép lại năm 2025 với trận giao hữu tại Angola và họ cũng đã đoạt vé đi World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni do đó không bị sức ép nào về mặt thành tích lúc này, ông đã có thể chuẩn bị cho vòng chung kết năm sau bằng những thử nghiệm.
Dù vậy trận đấu này Lionel Messi vẫn sẽ đá chính. Lý do đơn giản là vì chính phủ Angola đã bỏ 12 triệu euro mời Argentina đá trận này nhằm kỷ niệm 50 năm độc lập, với điều khoản bắt buộc là sự góp mặt của Messi. Do đó Argentina sẽ đến đá một trận ung dung với sự góp mặt của huyền thoại số 10, phô diễn những pha bóng hay và nhận tiền ra về.
Đáng chú ý là với việc Kevin Mac Allister cũng được triệu tập tuyển ở đợt này, HLV Lionel Scaloni sẽ có cơ hội cho cả hai anh em nhà Mac Allister, Kevin và Alexis, cùng vào sân thi đấu lần đầu tiên. Ngoài ra, ngôi sao đang lên Nico Paz của Como cũng sẽ có cơ hội thể hiện, dù có thể anh sẽ chỉ vào sân khi Messi ra nghỉ.
Sự trở lại Tây Ban Nha của Lionel Messi cùng ĐT Argentina đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Hơn 20.000 CĐV đã biến buổi tập đơn thuần thành một lễ...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/11/2025 17:20 PM (GMT+7)