Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro

Giao Hữu | 23h, 14/11 | Estádio 11 de Novembro Angola 0 - 0 Argentina (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Angola vs Argentina Argentina Điểm Neblu Mata Carmo Gaspar Carneiro Fredy Beni Luvumbo Benson Milson Mabulu Điểm Rulli Foyth Romero Otamendi Tagliafico Nico Paz Mac Allister Lo Celso Almada Messi Lautaro Martinez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Angola Angola Argentina Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Neblu, Mata, Carmo, Gaspar, Carneiro, Fredy, Beni, Luvumbo, Benson, Milson, Mabulu Rulli, Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico, Nico Paz, Mac Allister, Lo Celso, Almada, Messi, Lautaro Martinez

12 triệu euro, món ngon khó bỏ

ĐT Argentina sẽ khép lại năm 2025 với trận giao hữu tại Angola và họ cũng đã đoạt vé đi World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni do đó không bị sức ép nào về mặt thành tích lúc này, ông đã có thể chuẩn bị cho vòng chung kết năm sau bằng những thử nghiệm.

Dù vậy trận đấu này Lionel Messi vẫn sẽ đá chính. Lý do đơn giản là vì chính phủ Angola đã bỏ 12 triệu euro mời Argentina đá trận này nhằm kỷ niệm 50 năm độc lập, với điều khoản bắt buộc là sự góp mặt của Messi. Do đó Argentina sẽ đến đá một trận ung dung với sự góp mặt của huyền thoại số 10, phô diễn những pha bóng hay và nhận tiền ra về.

Đáng chú ý là với việc Kevin Mac Allister cũng được triệu tập tuyển ở đợt này, HLV Lionel Scaloni sẽ có cơ hội cho cả hai anh em nhà Mac Allister, Kevin và Alexis, cùng vào sân thi đấu lần đầu tiên. Ngoài ra, ngôi sao đang lên Nico Paz của Como cũng sẽ có cơ hội thể hiện, dù có thể anh sẽ chỉ vào sân khi Messi ra nghỉ.