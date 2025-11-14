Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàn Quốc vs Bolivia 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
2
Logo Bolivia - BOL Bolivia
0
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Argentina

(23h, 14/11, giao hữu) Argentina sẽ đút túi mức thù lao "hoàng đế" 12 triệu euro cho trận giao hữu này, và Messi chắc chắn sẽ đá chính.

Giao Hữu | 23h, 14/11 | Estádio 11 de Novembro

Angola
Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro - 1
Argentina
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro - 1
Neblu, Mata, Carmo, Gaspar, Carneiro, Fredy, Beni, Luvumbo, Benson, Milson, Mabulu
Trực tiếp bóng đá Angola - Argentina: Đá ung dung, đút túi 12 triệu euro - 1
Rulli, Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico, Nico Paz, Mac Allister, Lo Celso, Almada, Messi, Lautaro Martinez

12 triệu euro, món ngon khó bỏ

ĐT Argentina sẽ khép lại năm 2025 với trận giao hữu tại Angola và họ cũng đã đoạt vé đi World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni do đó không bị sức ép nào về mặt thành tích lúc này, ông đã có thể chuẩn bị cho vòng chung kết năm sau bằng những thử nghiệm.

Dù vậy trận đấu này Lionel Messi vẫn sẽ đá chính. Lý do đơn giản là vì chính phủ Angola đã bỏ 12 triệu euro mời Argentina đá trận này nhằm kỷ niệm 50 năm độc lập, với điều khoản bắt buộc là sự góp mặt của Messi. Do đó Argentina sẽ đến đá một trận ung dung với sự góp mặt của huyền thoại số 10, phô diễn những pha bóng hay và nhận tiền ra về.

Đáng chú ý là với việc Kevin Mac Allister cũng được triệu tập tuyển ở đợt này, HLV Lionel Scaloni sẽ có cơ hội cho cả hai anh em nhà Mac Allister, Kevin và Alexis, cùng vào sân thi đấu lần đầu tiên. Ngoài ra, ngôi sao đang lên Nico Paz của Como cũng sẽ có cơ hội thể hiện, dù có thể anh sẽ chỉ vào sân khi Messi ra nghỉ.

Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-14/11/2025 17:20 PM (GMT+7)
