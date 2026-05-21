Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Damac: Lễ đăng quang bắt đầu (Saudi Pro League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cristiano Ronaldo

(Vòng 34) Al Nassr đã trở lại đỉnh của bóng đá Saudi Arabia sau 7 năm chờ đợi.

1h, 22/5 |

Al Nassr
4 - 1
Damac
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Mane 34' Xem video
Coman 52' Xem video
Ronaldo 63' Xem video
Ronaldo 81' Xem video
Xem video 58' Sylla

1’

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Al Nassr giao bóng.

7’

KHÔNG PENALTY

Ronaldo ngã trong vòng cấm Damac nhưng trọng tài không cắt còi và tổ VAR cũng không phản đối quyết định của trọng tài.

16’

CHỆCH CỘT DỌC!!

Coman xuống biên phải rất tốt và ở đường đưa bóng vào, bóng tới chân Al Khaibari nhưng cú vuốt bóng tuyến hai của anh đi qua môt rừng chân trước khi đi chệch cột dọc.

21’

CƠ HỘI CHO MANE!!

Coman băng xuống cánh phải để căng vào và Mane đã băng tới nhưng cú đệm bóng đập chân thủ môn, và Ronaldo sau đó theo phản xạ bật lên đánh đầu nhưng đưa bóng đi vọt xà!!

27’

FELIX SÚT VỌT XÀ!!

Felix có pha chạy cắt vào góc trái vòng cấm để đón bóng, nhưng anh vô-lê vọt xà!!

34’

VÀO!!! AL NASSR 1-0 DAMAC!!!

MANE!!! Anh bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Felix!!

40’

RONALDO TUNG NGƯỜI MÓC BÓNG

Ronaldo có pha bật lên tung người móc bóng nhưng không thành.

42’

CÚ SÚT CỦA FELIX!!

Felix xử lý bóng ở gần vòng cấm Damac, anh có một nhịp động tác giả trước khi tung cú đá chân phải nhưng thủ môn của Damac đấm được bóng chịu quả phạt góc!!

HIỆP 1 KẾT THÚC

Al Nassr tạm dẫn Damac 1-0.

46’

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Damac giao bóng.

50’

CƠ HỘI CHO RONALDO

Mane từ cánh trái thả bóng vào hành lang trái và Felix đã băng xuống trả ra sau, nhưng Ronaldo chậm hơn một hậu vệ Damac.

52’

VÀO!!! AL NASSR 2-0 DAMAC!!!

COMAN!!! Ngôi sao người Pháp có bóng bên cánh phải, anh cắt vào và bật tường với Al Khaibari trước khi cứa lòng rất căng và hiểm vào góc xa!!

57’

PENALTY CHO DAMAC!!!

Phạt góc cho Damac và Bedrane đã có cú đánh đầu trúng khủy tay của Simakan, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi tham khảo VAR!!

58’

VÀO!!! AL NASSR 2-1 DAMAC!!!

Sylla đánh bại Bento với cú sút vào góc trái dù Bento đoán đúng hướng!!

59’

HÚ VÍA CHO AL NASSR!!!

Al-Enezi đã thoát xuống cánh trái để căng vào, Arielson thoát người kèm để băng vào nhưng đệm hụt do Bento kịp đấm bóng bật ra!!

63’

VÀO!!! AL NASSR 3-1 DAMAC!!!

RONALDO!!! Felix bị phạm lỗi và Al Nassr có quả đá phạt bên cánh trái. Ronaldo thực hiện quả đá phạt và anh đưa bóng vào, bằng cách nào đó bóng đã không chạm bất cứ ai, kể cả Felix trong pha băng cắt, và găm vào góc xa cầu môn!!

70’

CƠ HỘI CHO COMAN!

Coman lần này có mặt ở hành lang trái và anh tung cú đá chân phải rất căng nhưng đi quá gần Kerwin, người đẩy được bóng ra.

81’

VÀO!!! AL NASSR 4-1 DAMAC!!!

CÚ ĐÚP CHO RONALDO!!! Boushal thoát xuống cánh phải, cú trả ra của anh chạm chân Bedrane đổi hướng và Ronaldo đã kịp lao vào tung cú sút căng vào góc cao cột gần!!

Ronaldo đã khóc.

84’

RONALDO ĐỠ BÓNG HỎNG!

Đáng tiếc cho Ronaldo! Simakan chặn bóng bên phần sân nhà, chuyền lên cho Felix và Felix đã chọc khe sang trái cho Ronaldo, nhưng anh đỡ bước 1 quá mạnh khiến Kerwin băng ra bắt được bóng.

87’

AL NASSR THAY NGƯỜI

Sẽ không có hat-trick cho Ronaldo. Anh được thay thế bởi Al Hamdan.

90+1’

CƠ HỘI CỦA FELIX!!!

Chỉ còn Felix là chưa ghi bàn trong bộ tứ tấn công đá chính của Al Nassr. Anh đã lẻn xuống góc trái vòng cấm Damac, đón cú trả bóng của Angelo nhưng cú sút góc hẹp bị Kerwin đẩy ra!!

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Al Nassr đánh bại Damac 4-1 để đoạt chức vô địch Saudi Pro League 2025/26.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Bento, Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Yahya, Mane, Felix, Ronaldo
Kerwin, Al Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid, Rabea, Abdullah, Okita, Sylla, Al Enezi, Arielson

Đội khách còn nguyên động lực

Damac cũng còn nguyên động lực khi vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Đội bóng của Fabio Carille cần một chiến thắng để đảm bảo suất ở lại Saudi Pro League mùa tới, dù một trận hòa nhiều khả năng cũng đủ nhờ hiệu số tốt hơn Al-Riyadh. Phong độ của Damac trước các đội mạnh mùa này không thực sự khả quan. Họ chưa thắng bất kỳ đối thủ nào hiện nằm trong top 5, đồng thời vừa nhận thất bại trước Al-Ittihad và Al-Hilal trên sân khách trong thời gian gần đây.

Al Nassr sáng cửa vô địch Saudi Pro League

Saudi Pro League 2025/26 đã đi đến vòng đấu cuối cùng và Al Nassr của Ronaldo đang tràn đầy cơ hội vô địch. Hiện tại, họ đang có 83 điểm và hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal tới 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr chỉ cần không thua trước Damac ở lượt đấu cuối là rộng cửa vô địch.

Nếu Ronaldo cùng các đồng đội thắng Damac, họ sẽ đăng quang mà không cần chờ kết quả của trận đấu bên phía Al Hilal. Trong khi đó, nếu Al Nassr hòa Damac, họ sẽ phải chờ xem Al Hilal có thắng với cách biệt trên 4 bàn trước Al Fayha hay không. Nếu Al Hilal không làm được, Al Nassr vẫn là nhà vô địch.  

