MU chuẩn bị đón nữ HLV đầu tiên trong lịch sử đội một

MU đang chuẩn bị tạo nên dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên đưa phụ nữ vào thành phần ban huấn luyện đội một nam. Đó là Silvia Tuya, HLV thể lực sắp tới của dàn sao "Quỷ đỏ".

Chuyên gia người Tây Ban Nha này sở hữu nền tảng học thuật ấn tượng, với bằng tiến sĩ khoa học trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Tuya còn có khả năng sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan. Đây sẽ là lợi thế quan trọng khi cô làm việc với đội hình đa quốc tịch của MU.

Trước khi chuyển hẳn sang công tác huấn luyện, Tuya từng đảm nhiệm vai trò giảng viên tại Đại học Barcelona và Viện giáo dục thể chất quốc gia Catalonia. Chuyên gia 46 tuổi cũng có thời gian ngắn làm việc tại FC Badalona, đội bóng nữ thi đấu ở Liga F, giải vô địch quốc gia nữ hàng đầu Tây Ban Nha.

Tuya trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 46 của mình

Không chỉ giới hạn trong bóng đá, Tuya từng hợp tác với những vận động viên thuộc nhiều môn thể thao khác nhau như quần vợt, bóng rổ, bóng bầu dục và các cuộc thi ba môn phối hợp Ironman.

Sau khi quyết định sa thải Michael Carrick, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã thuyết phục Pochettino rời đội tuyển Mỹ để trở lại Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Argentina sẽ mang theo nhiều cộng sự thân tín từng làm việc cùng ông ở đội tuyển xứ cờ hoa, trong đó có Tuya.

Hiện tại, MU đã có Isabelle Brand làm việc tại CLB với vai trò chuyên gia hỗ trợ hiệu suất. Tuy nhiên, vị trí này không cùng cấp độ chuyên môn và phạm vi trách nhiệm như công việc mà Tuya sắp đảm nhận.

Theo kế hoạch, Tuya sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động huấn luyện hằng ngày cùng Pochettino và các cầu thủ đội một MU. Cô cũng sẽ có mặt trên băng ghế huấn luyện trong những ngày diễn ra trận đấu.

Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong việc mở rộng vai trò của phụ nữ ở môi trường bóng đá nam đỉnh cao.

Sát cánh cùng con trai Pochettino tại Old Trafford

Khi chính thức gia nhập MU, Silvia Tuya sẽ phối hợp chặt chẽ với Sebastiano Pochettino, con trai của tân HLV trưởng Mauricio Pochettino. Sebastiano hiện là chuyên gia thể lực trong ban huấn luyện của cha mình và cũng nằm trong nhóm cộng sự được đưa đến Old Trafford.

2 chuyên gia này sẽ cùng tham gia xây dựng và triển khai các chương trình chuẩn bị thể lực, nhằm giúp các cầu thủ MU đáp ứng những yêu cầu vận động trong hệ thống chiến thuật của Pochettino.

Việc bổ sung Tuya cho thấy chiến lược gia người Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào đội ngũ từng đồng hành với ông tại đội tuyển Mỹ, đồng thời coi trọng công tác huấn luyện thể chất trong quá trình xây dựng đội bóng mới.

Tuya sát cánh với đội ngũ huấn luyện của Pochettino