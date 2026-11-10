Liverpool tìm ra công thức hoàn hảo kết nối Wirtz, Barcola và Isak

Ý nghĩa còn lớn cả 3 diểm cho Liverpool

Chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace ở vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công Liverpool. Florian Wirtz, Bradley Barcola và Alexander Isak đã có một trận đấu hiệu quả, đặc biệt trong những pha phối hợp ở gần vòng cấm.

Sau những khó khăn trước đó, đội bóng vùng Merseyside bắt đầu tìm được sự ăn ý giữa các ngôi sao tấn công.

Wirtz trở thành cầu nối giữa Barcola và Isak

Khoảnh khắc nổi bật nhất đến ở phút 54. Barcola tăng tốc bên cánh phải rồi chuyền ngược vào vòng cấm, tạo điều kiện để Wirtz dứt điểm 1 chạm ghi bàn. Tiền vệ người Đức di chuyển đúng lúc, chọn vị trí thuận lợi và xử lý gọn gàng trước khi hàng thủ Palace kịp áp sát.

Đến phút 89, Wirtz tiếp tục góp công trong bàn thắng của Isak. Nhận bóng từ Víctor Muñoz trong một pha phản công, anh chuyền cho tiền đạo người Thụy Điển dứt điểm ấn định chiến thắng.

Hai tình huống có cách triển khai khác nhau nhưng đều ghi dấu khả năng quan sát và xử lý nhanh của Wirtz. Khi Barcola khai thác khoảng trống bằng tốc độ, tiền vệ người Đức chủ động xâm nhập vòng cấm. Còn lúc Isak di chuyển vào vị trí thuận lợi, Wirtz chuyển sang vai trò kiến tạo.

Những thống kê tích cực của bộ 3

Wirtz là cầu thủ nổi bật nhất với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, 4 cú sút và 2 lần dứt điểm trúng đích. Anh còn thực hiện 1 đường chuyền quyết định, đạt tỷ lệ chuyền chính xác khoảng 79%.

Barcola có 3 pha dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng trúng đích. Dù vậy, cầu thủ người Pháp đóng góp 2 đường chuyền tạo cơ hội và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 77% trước khi rời sân ở phút 69.

Trong khi đó, Isak thực hiện 3 cú sút, 2 lần trúng đích và có tỷ lệ chuyền chính xác khoảng 47%. Tiền đạo này chưa tham gia nhiều vào việc phối hợp, nhưng đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.

Theo một hệ thống thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG), Isak đạt 0,53, Barcola đạt 0,43 và Wirtz đạt 0,32. Các chỉ số này cho thấy cả 3 đều có những cơ hội dứt điểm đáng kể, dù hiệu quả xử lý ở từng tình huống vẫn khác nhau.

Liverpool tấn công hiệu quả dù kiểm soát bóng ít hơn

Một điểm tích cực khác nằm ở cách Liverpool tổ chức tấn công. Đội khách chỉ kiểm soát bóng 46,9%, thực hiện 275 đường chuyền chính xác với tỷ lệ thành công 77,9%, thấp hơn Crystal Palace ở cả 2 chỉ số.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn tạo ra 20 cú sút, trong đó 8 lần trúng đích và 18 pha dứt điểm trong vòng cấm. Chỉ số xG toàn đội đạt 2,65, nhỉnh hơn mức 2,38 của đối thủ.

Những thống kê ấy cho thấy Liverpool không cần giữ bóng quá lâu để tiếp cận khung thành. Các cầu thủ chủ động tận dụng khoảng trống, chuyền nhanh và đưa bóng đến vị trí dứt điểm khi có cơ hội.

Việc Barcola được chuyển sang cánh phải sau giờ nghỉ cũng mang lại hiệu quả. Tốc độ của cầu thủ người Pháp giúp Liverpool khai thác khoảng trống bên hành lang này, đồng thời tạo thêm cơ hội cho Wirtz di chuyển vào trung lộ.

Hàng công khởi sắc nhưng Liverpool vẫn còn vấn đề

Dù giành chiến thắng, Liverpool không hoàn toàn áp đảo Palace. Alisson phải thực hiện 6 pha cứu thua, trong khi đội chủ nhà có tới 19 cú sút và 7 lần đưa bóng trúng đích. Hàng phòng ngự Liverpool vẫn để lộ những khoảng trống nguy hiểm, nhất là khi đối phương tổ chức tấn công nhanh.

Ở chiều ngược lại, sự kết nối giữa các tân binh đang mang đến nhiều hy vọng. Wirtz ngày càng chủ động trong những pha xử lý cuối cùng, Barcola tạo đột biến bằng tốc độ, còn Isak có khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm.

Tuy nhiên, 2 bàn thắng có sự tham gia trực tiếp của Wirtz mới là bằng chứng về hiệu quả phối hợp trong trận gặp Palace. Để khẳng định bộ 3 ngày càng ăn ý, Liverpool cần duy trì những màn trình diễn tương tự và cải thiện số lần phối hợp trực tiếp giữa các cầu thủ qua nhiều trận đấu.

Nếu tiếp tục phát huy được khả năng di chuyển và chuyền bóng đúng thời điểm, hàng công Liverpool hoàn toàn có thể trở nên nguy hiểm hơn trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.