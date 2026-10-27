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Yamal bị Henry chọc ghẹo vô duyên ở lễ trao giải Quả bóng Vàng

Sự kiện: Quả bóng vàng Lamine Yamal

Cựu danh thủ Thierry Henry đã có lời đùa bị đánh giá vô duyên trong ngày Lamine Yamal dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2026.

Yamal bị Henry chọc ghẹo vô duyên

Lamine Yamal một lần nữa trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona được vinh danh trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Tổng cộng, Yamal có 3 lần được nhận giải cầu thủ trẻ hay nhất trong sự nghiệp.

Một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất tại buổi lễ là câu hỏi Thierry Henry dành cho Lamine Yamal sau bài phát biểu của cầu thủ sinh năm 2007. Cụ thể, cựu sao Arsenal hỏi: "Đây có phải giải thưởng mà cậu muốn nhận hôm nay không".

Yamal trả lời&nbsp;Henry rất bình thản

Yamal trả lời Henry rất bình thản

Câu hỏi mang tính đùa cợt vô duyên này của Henry không làm Yamal rơi vào thế khó. Anh trả lời khéo léo: "Được nhận giải thưởng này là vinh dự. Tôi mong Cubarsi có mặt ở đây. Giải thưởng này đáng lẽ phải thuộc về anh ấy. Cubarsi xứng đáng và tôi hy vọng anh ấy mới là người giành được nó. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể giành thêm những danh hiệu tập thể cũng như cá nhân như thế này".

Yamal được trấn an

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 là Harry Kane. Khi tiền đạo này lên bục nhận giải, các góc máy truyền hình bắt được khoảnh khắc Yamal buồn thiu. Người dẫn chương trình của El Partidazo de COPE, nhà báo Juanma Castano phản ứng ngay trên sóng trực tiếp: “Những tiếng hô vang ‘Harry Kane, Harry Kane' cứ thế vang lên. Mbappe và Yamal đều lộ rõ vẻ mặt thất thần. Không ai trong số họ đứng dậy khỏi ghế.

Có một điều cần phải nói về cả 3 ứng viên: Harry Kane là người ít được truyền thông chú ý nhất. Vì vậy, danh hiệu này càng trở nên danh giá. Kịch bản dễ xảy ra nhất nếu xét trên khía cạnh kinh doanh có lẽ là Yamal hoặc Mbappe chiến thắng, bởi cả hai tạo ra nhiều giá trị thương mại hơn".

Ngoài ra, nhà báo Juanma Castano cũng lên tiếng trấn an Yamal: "Yamal vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước, trong khi Mbappe không có nhiều thời gian như vậy. Những năm tháng cứ dần trôi qua. 

Cậu ấy không nên có vẻ mặt thất vọng như thế. Cậu ấy mới 19 tuổi và được công nhận là cầu thủ xuất sắc thứ 3 thế giới đã là điều quá tuyệt vời rồi. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến hai cầu thủ vận động hành lang mạnh mẽ đến thế để giành Quả bóng Vàng".

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Yamal vượt Messi ở thống kê đặc biệt sau 200 trận đầu tiên
Yamal vượt Messi ở thống kê đặc biệt sau 200 trận đầu tiên

Lamine Yamal đang tạo dấu ấn đáng kinh ngạc trong những năm đầu sự nghiệp. Sau 200 lần ra sân, ngôi sao Barcelona sở hữu tổng số bàn thắng và kiến tạo...

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/yamal-bi-henry-choc-gheo-vo-duyen-o-le-trao...

-27/10/2026 15:18 PM (GMT+7)
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