Đây là lý do Kylian Mbappe khó giành Quả bóng vàng

Mbappe lại lỡ hẹn với "Quả bóng vàng"

Kylian Mbappe một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu “Quả bóng vàng”. Tiền đạo người Pháp chỉ về đích thứ hai, sau Harry Kane, trong cuộc đua đến danh hiệu này năm 2026. Trước đó, Mbappe và Yamal được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất, nhưng cuối cùng, tiền đạo người Anh mới là người giành chiến thắng chung cuộc.

Mbappe lại lỡ hẹn với "Quả bóng vàng"

Sau thời đại của Ronaldo và Messi, cuộc đua đến danh hiệu “Quả bóng vàng” ngày càng khó đoán. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến Mbappe khó chạm tay vào danh hiệu này, không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Hãy cùng phân tích để tìm câu trả lời.

Từ Benzema tới Harry Kane

Đầu tiên, hãy nhìn vào danh sách những cầu thủ giành “Quả bóng vàng” trong 10 năm gần nhất ngoại trừ Ronaldo và Messi. Năm 2018, Luka Modric được vinh danh. Đến năm 2022, danh hiệu thuộc về Karim Benzema, trước khi Rodri chiến thắng năm 2024, tiếp theo là Ousmane Dembele và mới nhất là Harry Kane.

Chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng" từ năm 2018 tới nay

Những cái tên này có một điểm chung dễ nhận thấy: họ đều sở hữu lối chơi đề cao sự kết nối với đồng đội. Với Luka Modric và Rodri, điều đó không có gì khó hiểu bởi cả hai đều chơi ở vị trí tiền vệ. Trong khi đó, Benzema, Dembele và Harry Kane là những tiền đạo nhưng vẫn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.

Cả ba thường xuyên lùi sâu, có khả năng cầm bóng, phân phối bóng và kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Thậm chí, đôi lúc họ sẵn sàng đóng vai trò “chim mồi” để tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác lập công. Dù vậy, họ vẫn không quên nhiệm vụ chính của một tiền đạo là ghi bàn.

Benzema ghi 44 bàn trong mùa giải 2021/22. Harry Kane thậm chí còn ấn tượng hơn với 73 bàn thắng. Trong khi đó, Dembele ghi ít bàn nhất trong số ba cầu thủ này ở mùa giải giành “Quả bóng vàng”, với 36 bàn, nhưng bù lại, tiền đạo người Pháp có tới 16 pha kiến tạo.

Tiêu chí bất thành văn

Có vẻ như sau thời của Ronaldo và Messi, những người bình chọn “Quả bóng vàng” đang dần hình thành thêm một tiêu chí bất thành văn. Theo đó, một tiền đạo xuất sắc không chỉ cần ghi bàn mà còn phải biết cách kết nối với đồng đội và đóng góp vào lối chơi chung. Đây cũng là điều dễ hiểu khi bóng đá thế giới vẫn chưa tìm được cầu thủ nào đủ sức tạo ra tầm ảnh hưởng tương tự hai huyền thoại đương đại kể trên.

Mbappe làm tốt nhiệm vụ ghi bàn nhưng là chưa đủ

Nhìn vào trường hợp của Kylian Mbappe hay trước đó là Vinicius Junior, có thể thấy cả hai đều thuộc nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Mbappe vẫn duy trì được phong độ cao, nhưng khả năng đóng góp vào lối chơi chung vẫn là điểm hạn chế của tiền đạo người Pháp.

Ngôi sao mang áo số 10 của Real Madrid phù hợp với vai trò dứt điểm hơn là kiến tạo. Thực ra, gọi đây là điểm yếu cũng chưa hẳn chính xác, bởi nhiệm vụ cơ bản của một tiền đạo vẫn là ghi bàn. Và Mbappe đang làm rất tốt công việc ấy. Vấn đề nằm ở chỗ tiêu chí đánh giá các tiền đạo dường như đang dần thay đổi.

Họ được kỳ vọng phải làm nhiều hơn ngoài việc ghi bàn. Bởi vậy, không chỉ Mbappe mà cả Erling Haaland cũng có thể đối mặt với thách thức tương tự. Tiền đạo người Na Uy là một chân sút cự phách, nhưng đóng góp vào lối chơi chung vẫn chưa phải điểm nổi bật nhất của cầu thủ này.

Liệu đây có phải là một tiêu chí quá khắt khe? Suy cho cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất của một tiền đạo chẳng phải vẫn là ghi bàn hay sao? Điều đó đúng, nhưng chừng nào vẫn còn những tiền đạo biết lùi sâu, tham gia tổ chức tấn công và kết nối với đồng đội, tiêu chí bất thành văn nói trên vẫn có cơ sở để tồn tại.

Yamal sáng cửa đoạt "Quả bóng vàng" hơn Mbappe

Năm nay, Harry Kane là người chiến thắng; năm sau, Lamine Yamal hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của danh hiệu này. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang tiếp tục phát triển vượt xa kỳ vọng của nhiều người. Lối chơi ngẫu hứng của Yamal khiến khán giả mê đắm.

Với tiêu chí bất thành văn, Yamal có cửa giành "Quả bóng vàng" cao hơn là Mbappe

Quan trọng hơn, ngôi sao mang áo số 10 của Barcelona không chỉ biết tạo ra đột biến cá nhân mà còn ưu tiên phối hợp với đồng đội. Đây có thể trở thành lợi thế quan trọng của Yamal trong cuộc đua “Quả bóng vàng” năm tới.

Về phần Mbappe, nếu tiếp tục duy trì lối chơi hiện tại, tiền đạo người Pháp có lẽ sẽ phải ghi thật nhiều bàn thắng, đồng thời giúp Real Madrid giành những danh hiệu quan trọng nếu muốn chinh phục “Quả bóng vàng”. Nếu không, vị trí á quân có thể vẫn là thành tích tốt nhất mà chân sút này đạt được trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý.