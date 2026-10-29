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Ronaldo 2008 xuất sắc như thế nào để đánh bại Messi, đoạt danh hiệu BOAT?

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Quả bóng vàng Lionel Messi

Cristiano Ronaldo đoạt giành danh hiệu BOAT trong cuộc bình chọn đặc biệt của France Football, nhờ mùa giải 2007/08 xuất sắc cùng MU với cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League.

     

Ronaldo lại tiếp tục trở thành tâm điểm

Cristiano Ronaldo vượt Lionel Messi để giành danh hiệu BOAT (Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại) trong cuộc bình chọn đặc biệt vừa qua. Mùa giải 2007/08 của CR7 tại MU được người hâm mộ đánh giá cao hơn năm 2012, thời điểm Messi lập kỷ lục 91 bàn thắng.

Đặt 2 ngôi sao lên bàn cân trong 2 năm đỉnh cao nhất sự nghiệp, Ronaldo vượt trội về danh hiệu tập thể, còn Messi sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc.

Mùa giải 2007/08 là một trong những mùa giải thành công nhất sự nghiệp của Ronaldo

Mùa giải 2007/08 là một trong những mùa giải thành công nhất sự nghiệp của Ronaldo

Ronaldo 2008 xuất sắc như thế nào?

Mùa 2007/08, Ronaldo ghi 42 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường cho MU, đạt trung bình 0,86 bàn/trận. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng với một cầu thủ thường xuyên xuất phát ở cánh phải hoặc cánh trái trong đội hình của HLV Alex Ferguson.

Tại Ngoại hạng Anh, Ronaldo ghi 31 bàn sau 34 lần ra sân, giành danh hiệu Vua phá lưới và Chiếc giày vàng châu Âu. Anh đạt hiệu suất 0,91 bàn/trận, góp công lớn giúp MU vô địch với 87 điểm, hơn Chelsea 2 điểm.

Ở Champions League, CR7 tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công sau 11 trận. Anh ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết gặp Chelsea bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Wes Brown. MU sau đó thắng 6-5 trên chấm luân lưu, sau khi 2 đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Ronaldo còn có 3 bàn tại Cúp FA, hoàn tất mùa giải thành công nhất trong giai đoạn đầu khoác áo MU. Anh giành Quả bóng Vàng 2008, đồng thời được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm đó.

Ronaldo 2008 xuất sắc như thế nào để đánh bại Messi, đoạt danh hiệu BOAT? - 2

Messi 2012 vượt Ronaldo về khả năng ghi bàn

Nếu chỉ xét số bàn thắng, Messi ở mùa 2011/12 còn xuất sắc hơn Ronaldo. Tiền đạo người Argentina ghi 73 bàn sau 60 trận cho Barcelona, trung bình 1,22 bàn/trận, cao hơn khoảng 42% so với hiệu suất của CR7.

Tại La Liga, Messi lập kỷ lục 50 bàn sau 37 trận, tương đương 1,35 bàn/trận. Anh ghi nhiều hơn Ronaldo 19 bàn ở giải vô địch quốc gia, dù cả 2 đều giành danh hiệu Vua phá lưới trong mùa giải được đem ra so sánh.

Messi cũng vượt đối thủ ở Champions League với 14 bàn. Trong đó, anh có trận ghi 5 bàn vào lưới Bayer Leverkusen ở vòng 1/8, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này trong một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp Champions League.

Đỉnh cao của Messi đến trong năm dương lịch 2012, khi anh ghi 91 bàn sau 69 trận chính thức cho Barcelona và đội tuyển Argentina. Thành tích gồm 79 bàn ở cấp CLB và 12 bàn cho đội tuyển, đạt hiệu suất 1,32 bàn/trận.

Tuy nhiên, Barcelona không vô địch La Liga hay Champions League ở mùa 2011/12. Đội bóng xứ Catalunya về nhì giải quốc nội, kém Real Madrid 9 điểm, đồng thời bị Chelsea loại ở bán kết đấu trường châu Âu. Danh hiệu lớn duy nhất của Messi cùng Barcelona trong mùa giải này là Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Khác biệt lớn nhất nằm ở danh hiệu

Ronaldo và Messi đều giành Vua phá lưới giải quốc nội, Vua phá lưới Champions League và Chiếc giày vàng châu Âu trong 2 mùa giải được so sánh.

Tuy nhiên, Ronaldo có lợi thế ở thành tích tập thể khi cùng MU vô địch cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Anh cũng trực tiếp ghi bàn trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Messi lại vượt xa về thành tích ghi bàn cá nhân. Với 73 pha lập công trong một mùa giải, anh ghi nhiều hơn Ronaldo 31 bàn dù thi đấu nhiều hơn 11 trận. Hiệu suất của siêu sao Argentina cũng cao hơn đáng kể.

Sự khác biệt nằm ở cách đánh giá một mùa giải xuất sắc. Nếu lấy khả năng ghi bàn làm tiêu chí chính, Messi chiếm ưu thế. Nhưng xét cả đóng góp cá nhân và những danh hiệu quan trọng nhất, Ronaldo có cơ sở để được đánh giá cao hơn.

Ronaldo thắng Messi trong cuộc bình chọn BOAT

Cuộc bình chọn do France Football tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải Quả bóng Vàng. Ronaldo 2008 đứng đầu, Messi 2012 xếp thứ 2, còn Ronaldo 2017 đứng thứ 3.

Trong kết quả cập nhật mới nhất, Ronaldo nhận 62% tổng số phiếu, bỏ xa Messi với 13%. Mỗi lượt bỏ phiếu có giá 1 euro và người tham gia được phép bình chọn nhiều lần. Có 5.009 người đã bỏ phiếu từ 2 lần trở lên, trong đó 44 người thực hiện từ 10 đến 26 lượt.

BOAT là danh hiệu bình chọn đặc biệt của người hâm mộ. Kết quả cũng không đồng nghĩa CR7 được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Dù vậy, chiến thắng của Ronaldo một lần nữa đưa mùa giải 2007/08 vào tâm điểm tranh luận. Messi sở hữu những kỷ lục ghi bàn vượt trội, nhưng CR7 có một mùa giải kết hợp thành công cá nhân với 2 chức vô địch lớn nhất ở cấp CLB.

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Theo Công Nghệ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ronaldo-2008-xuat-sac-nhu-the-nao-de-danh-b...

-29/10/2026 12:00 PM (GMT+7)
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