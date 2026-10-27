"Bí ẩn" về lá phiếu bình chọn QBV 2026, vì sao nhiều phiếu số 1 chưa chắc chiến thắng?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Venezia vs Inter Milan
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Monza vs Napoli
Logo Monza - MON Monza
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayer 04 Leverkusen vs Stuttgart
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Ipswich Town
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Coventry City vs Sunderland
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Leeds United
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Real Betis vs Málaga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Angers
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Angers - SCO Angers
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Racing de Santander vs Real Madrid
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris FC vs Monaco
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-

"Bí ẩn" về lá phiếu bình chọn QBV 2026, vì sao nhiều phiếu số 1 chưa chắc chiến thắng?

Sự kiện: Quả bóng vàng Giải đáp bóng đá

Harry Kane đã là người chiến thắng Quả bóng Vàng 2026 nhưng các lá phiếu công khai cho thấy sự khác biệt lớn trong cách đánh giá, từ tiêu chí ghi bàn, kiến tạo đến ảnh hưởng lối chơi.

     

Nhìn nhận vấn đề qua những lá phiếu 

Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026 sau khi vượt qua Kylian Mbappé và Lamine Yamal. Tuy nhiên, nhìn vào những lá phiếu được công khai, cách đánh giá của các nhà báo không hoàn toàn giống nhau.

Có người đề cao khả năng ghi bàn và danh hiệu, trong khi người khác dành vị trí cao cho những cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi. Sự khác biệt ấy khiến cuộc bầu chọn trở nên hấp dẫn hơn kết quả chung cuộc.

"Bí ẩn" về lá phiếu bình chọn QBV 2026, vì sao nhiều phiếu số 1 chưa chắc chiến thắng? - 1

Cùng tiêu chí nhưng cách đánh giá khác nhau

Quả bóng Vàng 2026 được quyết định bởi 100 nhà báo, đại diện cho 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Mỗi người lựa chọn 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng viên. Các vị trí từ thứ nhất đến thứ 10 lần lượt nhận 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm.

Ban tổ chức quy định 3 tiêu chí theo thứ tự ưu tiên: màn trình diễn cá nhân và khả năng tạo khác biệt; thành tích tập thể và danh hiệu; cuối cùng là đẳng cấp cùng tinh thần thể thao. Giai đoạn đánh giá kéo dài từ ngày 3/8/2025 đến 19/7/2026, bao gồm cả World Cup.

Dù có quy định chung, mỗi nhà báo vẫn có cách nhìn riêng. Một người có thể đánh giá cao cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, trong khi người khác ưu tiên khả năng kiến tạo, tổ chức tấn công hoặc đóng góp ở những trận quyết định. Danh hiệu tập thể cũng ảnh hưởng đến lựa chọn, dù không phải tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Lá phiếu Australia khác kết quả chung cuộc ra sao?

Daniel Garb, nhà báo đại diện Australia, đã công khai danh sách bình chọn với Harry Kane đứng đầu, tiếp theo là Mbappé, Lionel Messi, Rodri và Michael Olise. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Erling Haaland, Pau Cubarsí và Jude Bellingham.

Điều thú vị nằm ở cách ông đánh giá những cầu thủ phía sau 2 vị trí dẫn đầu.

Yamal kết thúc cuộc bầu chọn ở vị trí thứ 3 chung cuộc nhưng chỉ đứng thứ 6 trong lá phiếu Australia. Tiền đạo Barcelona vì thế nhận 5 điểm từ Garb, thay vì 10 điểm nếu được xếp thứ 3.

Ngược lại, Messi được nhà báo này đặt ở vị trí thứ 3, cao hơn 2 bậc so với kết quả cuối cùng. Olise cũng được đánh giá cao khi xếp thứ 5, trong khi chung cuộc chỉ đứng thứ 9.

Những lựa chọn này tạo ra sự khác biệt về điểm số ngay trong một lá phiếu. Messi nhận nhiều hơn Yamal 5 điểm, còn Olise được 7 điểm, gấp hơn 2 lần số điểm dành cho Haaland ở vị trí thứ 8.

Tuy nhiên, thứ tự bình chọn chưa đủ để khẳng định Garb ưu tiên World Cup hay khả năng kiến tạo. Muốn xác định chính xác, cần đối chiếu với phần giải thích của ông về từng lựa chọn.

Nhà báo Tây Ban Nha cũng có cách nhìn riêng

Sự khác biệt còn xuất hiện ở lá phiếu của José Félix Díaz, đại diện Tây Ban Nha và là người phụ trách nội dung của tờ AS.

Sau lễ trao giải, ông tiết lộ 3 cầu thủ đứng đầu trong lựa chọn của mình vẫn là Kane, Mbappé và Yamal, nhưng thứ tự khác với kết quả chung cuộc. Nhà báo này cũng cho biết từng nghiêng về khả năng Mbappé hoặc Yamal giành chiến thắng.

"Bí ẩn" về lá phiếu bình chọn QBV 2026, vì sao nhiều phiếu số 1 chưa chắc chiến thắng? - 2

Díaz đánh giá cuộc đua năm nay rất khó đoán vì có khoảng 5 đến 6 cầu thủ đủ khả năng cạnh tranh. Ông cũng đề cập đến việc các lá phiếu dành cho những cầu thủ Tây Ban Nha bị phân tán, khiến không ai tạo được ưu thế tuyệt đối.

Trong khi đại diện Australia lựa chọn Kane ở vị trí cao nhất, nhà báo Tây Ban Nha không có cùng thứ tự ở nhóm dẫn đầu. Đây là sự khác biệt thực tế giữa những người trực tiếp tham gia bầu chọn, dù họ cùng áp dụng một bộ tiêu chí.

Vì sao Kane có lợi thế trước Mbappé?

Kane sở hữu thành tích cá nhân nổi bật với 73 bàn thắng sau 65 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển trong mùa giải được xét. Tiền đạo người Anh còn giành chức vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức cùng Bayern Munich.

Mbappé cũng có hiệu suất ghi bàn rất cao, nhưng Real Madrid và tuyển Pháp không giành được danh hiệu lớn trong giai đoạn đánh giá.

Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến những nhà báo coi trọng thành tích tập thể. Tuy nhiên, chưa thể kết luận đó là nguyên nhân quyết định khiến Mbappé về nhì nếu chưa có đầy đủ điểm số và thứ tự lựa chọn của toàn bộ hội đồng.

Trước lễ trao giải, một cuộc khảo sát riêng của The Athletic với 100 người hoạt động trong bóng đá cũng ghi nhận Kane dẫn đầu với 1.103 điểm, hơn Yamal 112 điểm và Mbappé 375 điểm.

Trong cuộc khảo sát ấy, Kane nhận 39 phiếu hạng nhất, được 72 người xếp trong nhóm 3 cầu thủ xuất sắc nhất và xuất hiện trong danh sách 10 người của 96 người tham gia. Các số liệu này cho thấy mức độ ủng hộ lớn dành cho tiền đạo Bayern, nhưng không phải kết quả bình chọn chính thức của Quả bóng Vàng.

Nhiều phiếu số 1 chưa chắc đã chiến thắng

Một đặc điểm quan trọng của Quả bóng Vàng là cầu thủ có nhiều phiếu đứng đầu nhất chưa chắc giành giải. Kết quả được quyết định bằng tổng điểm, còn số phiếu hạng nhất chỉ dùng để phân định khi các ứng viên bằng điểm.

Có thể lấy một phép tính giả định với 10 nhà báo để hiểu rõ hơn.

Cầu thủ A được 2 người xếp thứ nhất và 8 người xếp thứ 2, tổng cộng 126 điểm. Cầu thủ B nhận tới 6 phiếu hạng nhất nhưng bị 4 người còn lại xếp thứ 6, chỉ đạt 110 điểm.

Như vậy, cầu thủ A vẫn thắng 16 điểm dù số phiếu đứng đầu chỉ bằng 1/3 đối thủ.

Cơ chế này khiến sự đồng thuận giữa các nhà báo trở nên rất quan trọng. Một cầu thủ thường xuyên được đánh giá cao có thể vượt qua người nhận nhiều phiếu số 1 nhưng cũng bị không ít nhà báo xếp ở vị trí thấp.

Với Kane và Mbappé, cần có số phiếu hạng nhất, số lần xuất hiện trong nhóm 3 người dẫn đầu và tổng điểm chính thức mới xác định được người chiến thắng nhờ sự ủng hộ đồng đều hay nhờ nhiều lựa chọn ở vị trí cao nhất.

World Cup và sự khác biệt giữa các khu vực

World Cup 2026 cũng là yếu tố đáng phân tích bởi giải đấu nằm trong thời gian xét thưởng. Những cầu thủ thi đấu nổi bật ở đội tuyển quốc gia có thêm lợi thế, nhất là khi thành tích tại câu lạc bộ giữa các ứng viên không quá chênh lệch.

Tuy nhiên, mức độ coi trọng World Cup có thể khác nhau giữa từng nhà báo. Người đánh giá cả mùa giải có thể ưu tiên sự ổn định trong nhiều tháng, còn người khác dành nhiều trọng số cho các trận đấu lớn của đội tuyển.

Một hướng nghiên cứu khác là so sánh lá phiếu giữa châu Âu, Nam Mỹ, châu Á, châu Phi, Bắc Trung Mỹ và châu Đại Dương. Việc thống kê số lần Kane, Mbappé, Yamal hay Messi được xếp đầu ở từng khu vực sẽ giúp xác định liệu quan điểm bình chọn có khác biệt theo địa lý hay không.

Dù vậy, chưa có đủ dữ liệu về toàn bộ 100 lá phiếu để đưa ra kết luận này.

Ở thời điểm hiện tại, lựa chọn của Australia và những chia sẻ từ đại diện Tây Ban Nha đã chỉ ra một thực tế: các nhà báo có thể thống nhất về nhóm cầu thủ xuất sắc nhất nhưng bất đồng về thứ tự. Khi toàn bộ phiếu bầu được công khai, điều cần kiểm tra là Kane có được đa số nhà báo đặt ở vị trí số 1 hay giành chiến thắng nhờ thường xuyên xuất hiện ở những vị trí cao trong danh sách bình chọn.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
MU chiêu mộ sao 70 triệu bảng tặng "tướng" mới (Clip tin nóng)
MU chiêu mộ sao 70 triệu bảng tặng "tướng" mới (Clip tin nóng)

MU có thể tái hợp HLV Eddie Howe với một trong những học trò cũ của ông nếu chiến lược gia người Anh thay thế Michael Carrick ở Old Trafford.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/bi-an-ve-la-phieu-binh-chon-qbv-2026-vi-sao-nhieu-ph...

-27/10/2026 14:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Quả bóng vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN